La unión inédita de grupos de animación de la Liga MX marca un nuevo capítulo en la historia del futbol mexicano. Bajo el lema “Por un futbol sin violencia”, distintas barras de clubes del país anunciaron su intención de regresar a los estadios en son de paz, con un mensaje claro: recuperar la fiesta en las tribunas y erradicar cualquier forma de agresión dentro y fuera de las canchas.

El pronunciamiento se centra en tres ejes fundamentales: sí a la barra visitante, sí al color en la tribuna y sí a los menores de edad en la zona de barras. La consigna es firme: “Hoy, las barras del futbol mexicano levantamos la voz con un solo objetivo: LA PAZ”. Con ello, buscan dejar atrás episodios que derivaron en restricciones, vetos y medidas que afectaron la presencia organizada de aficionados en distintos inmuebles del país.

Afición en estadio de Liga MX: X:LigaBBVAMX

Los grupos firmantes aseguran que creen en un estadio lleno de pasión, no de miedo; de cánticos, no de agresiones. En su posicionamiento subrayan que el futbol es cultura popular, identidad y familia, y que defenderlo también implica defender la vida, el respeto y la convivencia entre aficiones rivales.

“El rival se enfrenta en la cancha, no en las gradas ni en las calles”, señala el documento difundido bajo el nombre de Barras Unidas de México. La iniciativa recalca que la fiesta del futbol es de todos y que el llamado “aguante” debe entenderse como apoyo incondicional, no como confrontación. “Sin color en las gradas no hay futbol”, enfatizan.

Estadio del Atlético San Luis l X:LigaBBVAMX

¿Cuáles son las barras unidas?

Entre las barras que respaldan el proyecto se encuentran: Ritual del Kaoz (América), Barra 51 (Atlas), Sobredosis (Necaxa), Sangre Azul (Cruz Azul), Barra de Puebla, La Komún (Santos), La Curva Norte (Pumas) y La Tito Tepito (Atlante). Todas coinciden en que la animación organizada puede coexistir con protocolos de seguridad, siempre que haya diálogo y reglas claras.

Además, invitaron a todas las barras de México a sumarse a este proyecto de no violencia en los estadios de futbol, buscando construir acuerdos colectivos que permitan el regreso pleno de las aficiones visitantes y la normalización del ambiente festivo que históricamente ha caracterizado a la liga.

Estadio de Liga MX l X:LigaBBVAMX

¿Qué dijo El Francotirador?

En este contexto, El Francotirador reveló, través d ese cuenta de X, que varias barras o grupos de animación —“como prefiere llamarlos Doña Fede”— planean presentar una queja formal ante la Federación Mexicana de Fútbol. Según su versión, reclamarán por presuntos “atropellos que atentan contra la inclusión y violan garantías”, al considerar indebidas medidas como prohibir el libre tránsito o impedir el acceso a aficionados que cuentan con boleto pagado.