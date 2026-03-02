Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Shakira tiene un romance con Lucien Laviscount? La verdad detrás de las fotos virales

Las fotografías desataron rumores sobre un posible romance entre la cantante colombiana y el actor británico./ IG: Shakira
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 15:57 - 02 marzo 2026
Las imágenes rápidamente se volvieron tendencia, generando miles de comentarios en plataformas como Instagram y X

La cantante colombiana Shakira volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que circularan fotografías en las que aparece junto al actor británico Lucien Laviscount, conocido por su participación en la serie Emily in Paris. Las imágenes detonaron versiones sobre un posible romance entre ambos.

Las especulaciones crecieron después de que se les viera compartiendo momentos en actitud cercana, lo que llevó a muchos seguidores a asumir que la intérprete de Hips Don’t Lie habría iniciado una nueva relación sentimental. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de la artista.

Hasta el momento, ni Shakira ni Lucien Laviscount han confirmado públicamente una relación sentimental./ IG: Shakira

Algunos reportes señalan que el encuentro entre Shakira y Laviscount estaría relacionado con un proyecto profesional, lo que explicaría la cercanía captada en las fotografías. La colombiana ha trabajado recientemente en nuevos lanzamientos musicales y colaboraciones audiovisuales.

¿Shakira hizo oficial su romance con Lucien Laviscount?

Pese a los rumores que circularon en redes sociales y algunos titulares que sugerían una relación formal, no hay declaraciones públicas de Shakira que confirmen un noviazgo con el actor británico. Tampoco Laviscount ha emitido comentarios directos sobre el tema.

Las versiones que apuntan a que la relación sería parte de una estrategia promocional o simplemente una amistad fortalecida por un proyecto artístico han tomado fuerza en distintos espacios informativos. Hasta ahora, todo se mantiene en el terreno de la especulación.

La aparición conjunta ocurre en medio de nuevos proyectos musicales y profesionales de la intérprete colombiana./ AP

Las imágenes rápidamente se volvieron tendencia, generando miles de comentarios en plataformas como Instagram y X. Algunos seguidores celebraron la posibilidad de que Shakira esté dándose una nueva oportunidad en el amor, mientras que otros pidieron cautela ante la falta de información confirmada.

Desde su separación con Gerard Piqué, cada movimiento sentimental de la cantante ha sido ampliamente seguido por medios y fans. Por ello, cualquier aparición pública junto a una figura masculina suele generar una ola inmediata de interpretaciones.

Por ahora, ni Shakira ni Lucien Laviscount han oficializado una relación. Lo cierto es que las fotografías lograron captar la atención global y reavivar el interés sobre la vida personal de la artista, quien continúa enfocada en su carrera y en nuevos proyectos musicales.

Lucien Laviscount, actor británico conocido por su participación en Emily in Paris, fue vinculado recientemente con Shakira tras la difusión de fotografías que desataron rumores de romance./ AFP
