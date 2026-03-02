Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: El Mencho llega al panteón de Zapopan en féretro dorado

El féretro dorado fue trasladado desde una funeraria en la calle Gigantes hasta el panteón Jardín Recinto de la Paz, en Zapopan./ El Occidental
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 14:33 - 02 marzo 2026
El presunto cuerpo de Rubén Oseguera Cervantes fue trasladado en una caja color dorado hasta el panteón Jardín Recinto de la Paz, en Zapopan

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, un féretro color dorado fue trasladado desde una funeraria ubicada en la calle Gigantes hacia el panteón Jardín Recinto de la Paz, en el municipio de Zapopan, Jalisco. De acuerdo con diversos reportes, el cuerpo que era transportado se presume correspondería a Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

Coronas y arreglos florales fueron llevados al cementerio como parte del último adiós en el Recinto de la Paz./ x:@rfsonora

El cortejo fúnebre avanzó escoltado por elementos del Ejército Mexicano, así como por otras corporaciones de seguridad, que resguardaron tanto el trayecto como las inmediaciones del camposanto. La presencia de fuerzas federales generó expectativa entre vecinos y curiosos que se congregaron a la distancia para observar el movimiento.

La caja dorada, de acabado metálico brillante, llamó la atención desde el inicio del recorrido. Vehículos particulares acompañaron la carroza hasta su llegada al camposanto, donde el acceso fue controlado por fuerzas de seguridad.

El féretro dorado fue trasladado desde una funeraria en la calle Gigantes hasta el panteón Jardín Recinto de la Paz, en Zapopan./ El Occidental

Desde las primeras horas del traslado, se implementó un operativo especial en las calles aledañas al panteón Jardín Recinto de la Paz. Elementos armados vigilaron accesos y limitaron la circulación en algunos puntos estratégicos para evitar incidentes.

El panteón Jardín Recinto de la Paz es considerado uno de los cementerios privados más conocidos en la zona metropolitana de Guadalajara. En ese lugar también han sido sepultados familiares del narcotraficante Rafael Caro Quintero, además de personajes relevantes del ámbito empresarial y social de la región.

En el lugar también fue captada presuntamente Laisha Michelle, señalada como hija de “El Mencho”, quien arribó al cementerio junto a su esposo en una camioneta tipo Jeep. Su presencia no pasó desapercibida, ya que en años anteriores fue relacionada sentimentalmente con Christian Ochoa, alias “El Guacho”, considerado colaborador cercano del exdirigente del CJNG y sentenciado en Estados Unidos a más de 11 años de prisión.

Con el ingreso del féretro dorado al panteón Jardín Recinto de la Paz, el recorrido concluyó en medio de un ambiente de expectativa y hermetismo. La presencia de familiares y allegados marcó un momento de alta carga simbólica, mientras continúa la atención pública en torno a una eventual confirmación oficial sobre la identidad del cuerpo y los detalles que rodean este episodio.

Laisha Michelle, identificada como hija de “El Mencho”, arribó al lugar junto a su esposo en una camioneta tipo Jeep./ X@KtzalSiegfried
