Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Así fue el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, bajo un fuerte operativo de seguridad
A una semana del operativo que provocó su muerte, este lunes se llevará a cabo el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), bajo un importante operativo de seguridad encabezado por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y otras fuerzas federales.
Trasladan el cuerpo a Jalisco
Luego de que el pasado sábado la Fiscalía General de la República (FGR) entregara el cuerpo del narcotraficante a sus familiares, estos lo trasladaron desde la Ciudad de México hasta el estado de Jalisco.
Desde el domingo, sus restos fueron velados en la Funeraria La Paz, ubicada en la colonia San Andrés, en Guadalajara.
Perfil bajo y coronas sin remitente
Al lugar acudieron familiares, conocidos y amigos del Mencho desde temprana hora, vistiendo de negro y manteniendo un perfil bajo.
Entre ellos destacó la presencia de Laisha Michelle Oseguera González, hija del capo, quien presuntamente fue captada por cámaras de medios de comunicación que cubrían el evento desde el exterior de la funeraria.
Uno de los aspectos más llamativos fue la cantidad de coronas de flores y arreglos florales, muchos de ellos sin remitente, pero con mensajes de condolencias y respeto hacia Oseguera Cervantes.
“De parte de una familia que siempre te estará agradecida”, se leía en varias de las coronas.
También destacó un arreglo floral en forma de gallo, con las iniciales del CJNG, en alusión al apodo de ‘El Señor de los Gallos’, como también era conocido.
Fuerte operativo de seguridad
El funeral se realizó bajo la vigilancia de fuerzas federales, que revisaron cada corona de flores, así como los vehículos y personas que arribaban a la funeraria.
El objetivo fue prevenir posibles enfrentamientos o actos de violencia por parte de organizaciones criminales rivales del CJNG.
¿Dónde será sepultado?
Se prevé que, tras la velación, este lunes el cuerpo de Oseguera Cervantes sea sepultado o cremado en el Recinto de la Paz, un panteón privado ubicado en San Juan de Ocotlán, en Zapopan, Jalisco.
Can the Mexican police show up at Mencho's funeral. Maybe for an "anonymous noise complaint?" pic.twitter.com/cDPyHvngYt— VIRAL X (@Viral_0nX) March 2, 2026