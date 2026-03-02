Así fue el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, bajo un fuerte operativo de seguridad

A una semana del operativo que provocó su muerte, este lunes se llevará a cabo el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), bajo un importante operativo de seguridad encabezado por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y otras fuerzas federales.

Una semana después el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes fue entregado a sus familiares

Trasladan el cuerpo a Jalisco

Luego de que el pasado sábado la Fiscalía General de la República (FGR) entregara el cuerpo del narcotraficante a sus familiares, estos lo trasladaron desde la Ciudad de México hasta el estado de Jalisco.

Desde el domingo, sus restos fueron velados en la Funeraria La Paz, ubicada en la colonia San Andrés, en Guadalajara.

Hasta la funeraria llegaron muchas coronas de flores, varias de ellas dedicadas al Mencho/AFP

Perfil bajo y coronas sin remitente

Al lugar acudieron familiares, conocidos y amigos del Mencho desde temprana hora, vistiendo de negro y manteniendo un perfil bajo.

Entre ellos destacó la presencia de Laisha Michelle Oseguera González, hija del capo, quien presuntamente fue captada por cámaras de medios de comunicación que cubrían el evento desde el exterior de la funeraria.

Uno de los aspectos más llamativos fue la cantidad de coronas de flores y arreglos florales, muchos de ellos sin remitente, pero con mensajes de condolencias y respeto hacia Oseguera Cervantes.

“De parte de una familia que siempre te estará agradecida”, se leía en varias de las coronas.

También destacó un arreglo floral en forma de gallo, con las iniciales del CJNG, en alusión al apodo de ‘El Señor de los Gallos’, como también era conocido.

El funeral de Oseguera Cervantes se realizó bajo un operativo del Ejército y la Guardia Nacional/AFP

Fuerte operativo de seguridad

El funeral se realizó bajo la vigilancia de fuerzas federales, que revisaron cada corona de flores, así como los vehículos y personas que arribaban a la funeraria.

El objetivo fue prevenir posibles enfrentamientos o actos de violencia por parte de organizaciones criminales rivales del CJNG.

¿Dónde será sepultado?

Se prevé que, tras la velación, este lunes el cuerpo de Oseguera Cervantes sea sepultado o cremado en el Recinto de la Paz, un panteón privado ubicado en San Juan de Ocotlán, en Zapopan, Jalisco.