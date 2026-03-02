Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Así fue el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, bajo un fuerte operativo de seguridad

Sale a la luz el verdadero nombre del Mencho. Su familia pide que sus restos sean entregados.
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 08:41 - 02 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Hasta el lugar llegaron decenas de coronas y arreglos florales, incluido uno en forma de gallo

A una semana del operativo que provocó su muerte, este lunes se llevará a cabo el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), bajo un importante operativo de seguridad encabezado por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y otras fuerzas federales.

Una semana después el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes fue entregado a sus familiares

Trasladan el cuerpo a Jalisco

Luego de que el pasado sábado la Fiscalía General de la República (FGR) entregara el cuerpo del narcotraficante a sus familiares, estos lo trasladaron desde la Ciudad de México hasta el estado de Jalisco.


Desde el domingo, sus restos fueron velados en la Funeraria La Paz, ubicada en la colonia San Andrés, en Guadalajara.

Hasta la funeraria llegaron muchas coronas de flores, varias de ellas dedicadas al Mencho/AFP

Perfil bajo y coronas sin remitente

Al lugar acudieron familiares, conocidos y amigos del Mencho desde temprana hora, vistiendo de negro y manteniendo un perfil bajo.


Entre ellos destacó la presencia de Laisha Michelle Oseguera González, hija del capo, quien presuntamente fue captada por cámaras de medios de comunicación que cubrían el evento desde el exterior de la funeraria.


Uno de los aspectos más llamativos fue la cantidad de coronas de flores y arreglos florales, muchos de ellos sin remitente, pero con mensajes de condolencias y respeto hacia Oseguera Cervantes.


“De parte de una familia que siempre te estará agradecida”, se leía en varias de las coronas.


También destacó un arreglo floral en forma de gallo, con las iniciales del CJNG, en alusión al apodo de ‘El Señor de los Gallos’, como también era conocido.

El funeral de Oseguera Cervantes se realizó bajo un operativo del Ejército y la Guardia Nacional/AFP

Fuerte operativo de seguridad

El funeral se realizó bajo la vigilancia de fuerzas federales, que revisaron cada corona de flores, así como los vehículos y personas que arribaban a la funeraria.


El objetivo fue prevenir posibles enfrentamientos o actos de violencia por parte de organizaciones criminales rivales del CJNG.

¿Dónde será sepultado?

Se prevé que, tras la velación, este lunes el cuerpo de Oseguera Cervantes sea sepultado o cremado en el Recinto de la Paz, un panteón privado ubicado en San Juan de Ocotlán, en Zapopan, Jalisco.

Últimos videos
Lo Último
09:46 César Ramos Palazuelos está 'atrapado' en Dubai por conflicto en Medio Oriente
09:09 Espanyol lanza enérgica condena tras polémica de Rafa Mir sobre El Hilali
08:41 Así fue el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, bajo un fuerte operativo de seguridad
08:32 49ers México cierran clínica con torneo de flag football en Los Cabos
08:29 ¿Se bajan de Australia? Aston Martin sigue con problemas de fiabilidad previo al inicio de la F1 2026
08:21 Raúl Jiménez lanza elogios a la Hormiga González: “Tiene olfato goleador”
08:06 Alberto El Patrón regresa, pero no con Nación Lucha Libre
07:55 Vuelve la F1: Gran Premio de Australia, horarios y dónde ver
07:45 Checo Pérez revela razón principal para volver a la Fórmula 1: "que mis hijos me vean correr"
07:36 Cholo Simeone revela plan para frenar a Yamal previo a la Vuelta de las Semifinales de la Copa del Rey
Tendencia
1
Fórmula 1 Checo Pérez revela razón principal para volver a la Fórmula 1: "que mis hijos me vean correr"
2
Futbol ¿Lionel Messi se 'burla' de los fans Orlando City tras victoria del Inter Miami?
3
Futbol "Es una barbaridad": Manuel Pellegrini sale en la defensa de Almeyda por histórica suspensión
4
Futbol Siete y contando: todos los entrenadores que ha tendido Rayados de Monterrey tras su último título de Liga MX
5
NFL Fallece quarterback universitario a los 23 años; Deion Sanders fue su entrenador
6
Contra Así fue el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, bajo un fuerte operativo de seguridad
Te recomendamos
César Ramos Palazuelos está 'atrapado' en Dubai por conflicto en Medio Oriente
Futbol
02/03/2026
César Ramos Palazuelos está 'atrapado' en Dubai por conflicto en Medio Oriente
Espanyol lanza enérgica condena tras polémica de Rafa Mir sobre El Hilali
Futbol
02/03/2026
Espanyol lanza enérgica condena tras polémica de Rafa Mir sobre El Hilali
Así fue el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, bajo un fuerte operativo de seguridad
Contra
02/03/2026
Así fue el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, bajo un fuerte operativo de seguridad
49ers México cierran clínica con torneo de flag football en Los Cabos
Otros Deportes
02/03/2026
49ers México cierran clínica con torneo de flag football en Los Cabos
Fernando Alonso con Aston Martin durante la pretemporada de la Fórmula 1 en 2026 | AP
Fórmula 1
02/03/2026
¿Se bajan de Australia? Aston Martin sigue con problemas de fiabilidad previo al inicio de la F1 2026
Raúl Jiménez lanza elogios a la Hormiga González: “Tiene olfato goleador”
Futbol
02/03/2026
Raúl Jiménez lanza elogios a la Hormiga González: “Tiene olfato goleador”