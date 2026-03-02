Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

Vuelve la F1: Gran Premio de Australia, horarios y dónde ver

Panorámica de la pista del Circuito de Albert Park en Melbourne, Australia | RED BULL
Panorámica de la pista del Circuito de Albert Park en Melbourne, Australia | RED BULL
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 07:55 - 02 marzo 2026
La máxima categoría está de regreso y genera altas expectativas con el debut de Cadillac y del nuevo reglamento

La espera terminó y finalmente llegó la primera semana de carrera del 2026. La Fórmula 1 está de regreso, aunque lo hace en medio de un clima de incertidumbre y duda, tanto por el contexto externo, como por su nuevo reglamento.

En cuanto a los factores externos, los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta de éste obligaron a Pirelli a cancelar sus tests programados en Bahréin. Además afectaron a varios integrantes de los equipos que estaban listos para viajar al Gran Premio de Australia en vuelos con escalas en Dubái, Doha o Abu Dabi, donde se cancelaron los vuelos por la situación bélica de la región.

Sin embargo, por ahora la F1 y la FIA no han considerado la posibilidad de cancelar la carrera en Melbourne, que sigue pie como fecha inaugural de la Temporada 2026. Será el segundo año consecutivo que el primer Gran Premio se corra en el Circuito de Albert Park, luego de que entre 2020 y 2024 ese honor fue de Bahréin, que ahora será la cuarta parada hasta mediados de abril.

Teherán, Irán, bajo ataque de Israel | AP

¿Qué se espera del Gran Premio de Australia?

Con un nuevo equipo en la parrilla, Cadillac, será la primera vez en diez años que la F1 tenga 22 autos en pista, razón por la cual los tiempos de las rondas de clasificación se modificaron. Además, será el regreso de Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas a la pista, por lo que hay altas expectativas.

De hecho, no solo hay intriga sobre cuál será el rendimiento de los estadounidenses, sino en general de todos los equipos. Escuderías como Aston Martin, Alpine y Williams presentaron muchos problemas en pretemporada con sus nuevos motores híbridos.

Checo Pérez en el MAC-26 de Cadillac | X: @Cadillac_F1
Checo Pérez en el MAC-26 de Cadillac | X: @Cadillac_F1

Mientras que, en lo que se refiere a la carrera, expertos y pilotos han externado su escepticismo con respecto a situaciones como las zonas de adelantamiento, los modos overtake, el boost, y -sobre todo- ha preocupado el formato de largada, por lo mucho que tardan los autos en cargarse.

En ese contexto, Ferrari genera altas expectativas por su innovador alerón trasero y porque fue de los primeros equipos en trabajar en el motor para tener una respuesta más rápida. Sin embargo, solo el tiempo dirá si los de Maranello pelearán por el título o nuevamente ilusionarán en vano.

Lando Norris llegará como campeón defensor a Melbourne, donde el año pasado terminó primero por delante de Max Verstappen y George Russell en una caótica carrera en lluvia, que provocó cinco abandonos, además que Isack Hadjar ni empezó por su choque en la vuelta de formación. Para este año no hay previsión de lluvia, además que Arvid Lindblad será el único debutante.

Arvid Lindblad en preparación con Racing Bulls durante el shakedown de Barcelona | RED BULL
Arvid Lindblad en preparación con Racing Bulls durante el shakedown de Barcelona | RED BULL

¿Dónde y a qué hora ver el Gran Premio de Australia 2026?

Debido a la diferencia horaria, en México este primer Gran Premio se podrá seguir en la noche y la madrugada. En ese sentido, la actividad en Melbourne se podrá seguir a partir del jueves 5 con las Prácticas Libres y la carrera será el sábado 7 a las 22:00 horas (tiempo del centro de México).

JUEVES 5 DE MARZO
Prácticas Libres 1: 19:30-20:30 hrs | F1TV, Izzi o Sky
Prácticas Libres 2: 23:00-00:00 hrs | F1TV, Izzi o Sky

VIERNES 6 DE MARZO
Prácticas Libres 3: 19:30-20:30 hrs | F1TV, Izzi o Sky
Clasificación: 23:00-00:00 hrs | F1TV, Izzi o Sky

SÁBADO 7 DE MARZO
Carrera: 22:00 hrs | F1TV, Izzi o Sky

Melbourne será la primera fecha de la Temporada 2026 | X: @F1
Melbourne será la primera fecha de la Temporada 2026 | X: @F1
