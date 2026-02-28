Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

Pirelli cancela test de Fórmula 1 en Bahréin por la tensión en Medio Oriente

Gran Premio de Bahréin
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:44 - 28 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La guerra se mete en los circuitos de carreras: La seguridad primero.

La escalada de ataques con misiles en Oriente Medio, en medio del conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, obligó a suspender actividades relacionadas con la Fórmula 1. La primera afectada fue Pirelli, que decidió cancelar un test programado en Bahréin por motivos de seguridad.

¿Qué pruebas se cancelaron?

Se trataba de dos días de ensayos en el Circuito Internacional de Bahréin, donde se iban a probar neumáticos de lluvia pensando en el desarrollo futuro de la categoría. Escuderias como Mercedes-AMG Petronas Formula One Team y McLaren F1 Team participarían con autos de temporadas anteriores adaptados para estas pruebas.

Russell en el Circuito Internacional de Bahréin durante la pretemporada de la Fórmula 1 | AP
Russell en el Circuito Internacional de Bahréin durante la pretemporada de la Fórmula 1 | AP

La cancelación se produjo tras reportes de ataques cercanos a la zona, lo que elevó el nivel de riesgo. Pirelli confirmó que su personal en el país se encuentra bien y bajo resguardo mientras se organizan los traslados.

Las nuevas Pirelli rodarán en Silverstone | AP

¿Peligran las carreras?

Por el momento, el Gran Premio de Bahréin programado para abril de 2026, pero la situación sigue siendo monitoreada por los organizadores por si el conflicto se mantiene o empeora; de momento, no ha sido cancelado y se mantiene en el calendario.

Gran Premio de Bahréin
Últimos videos
Lo Último
17:47 Interesting! Chicharito ahora da consejos en inglés en sus redes sociales
17:47 Penal inocente de Ledezma y Toluca no perdona
17:25 ¡Pelón, pelón, pelón! Ángel de Oro vence a Johnny Consejo y gana su cabellera
17:16 Flick respalda a Yamal tras no sentir confianza: "cuando disfruta jugando al futbol, es perfecto para nosotros"
16:57 Cristiano Ronaldo falla penalti en la victoria del Al Nassar ante Al Feiha
16:55 Donald Trump afirma que Ali Khamenei está muerto: "Esto no es solo justicia para el pueblo de Irán"
16:54 Inter de Milán vence cómodamente Genoa; Johan Vásquez jugó todo el partido
16:46 Xavi Hernández estampa firma para Víctor Font a horas del cierre de elecciones en el Barça
16:44 Pirelli cancela test de Fórmula 1 en Bahréin por la tensión en Medio Oriente
16:28 Esposo de Alejandra de la Vega, presidenta de Juárez, presentó problemas de salud en el duelo ante Atlas
Tendencia
1
Empelotados Alan Mozo bajo 'amenaza': El video que podría acabar con su carrera
2
Empelotados El desgarrador mensaje de José Ramón Fernández a su fiel amigo tras su partida
3
Futbol Irán pone en duda su participación en el Mundial de 2026 y suspende su liga
4
Otros Deportes Copa Mundial de Clavados en Jalisco no está cancelada: Rommel Pacheco anuncia reprogramación
5
Empelotados ¡Soltó patadas! Ricardo Peláez se 'pelea' con Paco Gabriel de Anda en pleno estacionamiento
6
Futbol Nacional Luis Ángel Malagón responde a polémica tras mensaje de su esposa
Te recomendamos
Chicharito en la llegada a un partido de Liga MX con Chivas | IMAGO 7
Empelotados
28/02/2026
Interesting! Chicharito ahora da consejos en inglés en sus redes sociales
Penal inocente de Ledezma y Toluca no perdona
Futbol
28/02/2026
Penal inocente de Ledezma y Toluca no perdona
¡Pelón, pelón, pelón! Ángel de Oro vence a Johnny Consejo y gana su cabellera
Lucha
28/02/2026
¡Pelón, pelón, pelón! Ángel de Oro vence a Johnny Consejo y gana su cabellera
Flick respalda a Yamal tras no sentir confianza: "cuando disfruta jugando al futbol, es perfecto para nosotros"
Futbol
28/02/2026
Flick respalda a Yamal tras no sentir confianza: "cuando disfruta jugando al futbol, es perfecto para nosotros"
Cristiano Ronaldo falla penalti en la victoria del Al Nassar ante Al Feiha
Futbol
28/02/2026
Cristiano Ronaldo falla penalti en la victoria del Al Nassar ante Al Feiha
Donald Trump afirma que Ali Khamenei está muerto: "Esto no es solo justicia para el pueblo de Irán"
Contra
28/02/2026
Donald Trump afirma que Ali Khamenei está muerto: "Esto no es solo justicia para el pueblo de Irán"