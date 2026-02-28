Pirelli cancela test de Fórmula 1 en Bahréin por la tensión en Medio Oriente

La escalada de ataques con misiles en Oriente Medio, en medio del conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, obligó a suspender actividades relacionadas con la Fórmula 1. La primera afectada fue Pirelli, que decidió cancelar un test programado en Bahréin por motivos de seguridad.

¿Qué pruebas se cancelaron?

Se trataba de dos días de ensayos en el Circuito Internacional de Bahréin, donde se iban a probar neumáticos de lluvia pensando en el desarrollo futuro de la categoría. Escuderias como Mercedes-AMG Petronas Formula One Team y McLaren F1 Team participarían con autos de temporadas anteriores adaptados para estas pruebas.

Russell en el Circuito Internacional de Bahréin durante la pretemporada de la Fórmula 1 | AP

La cancelación se produjo tras reportes de ataques cercanos a la zona, lo que elevó el nivel de riesgo. Pirelli confirmó que su personal en el país se encuentra bien y bajo resguardo mientras se organizan los traslados.

Las nuevas Pirelli rodarán en Silverstone | AP

¿Peligran las carreras?

Por el momento, el Gran Premio de Bahréin programado para abril de 2026, pero la situación sigue siendo monitoreada por los organizadores por si el conflicto se mantiene o empeora; de momento, no ha sido cancelado y se mantiene en el calendario.