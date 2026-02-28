Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

Fórmula 1 modifica las reglas de clasificación para la temporada 2026

Russell en el Circuito Internacional de Bahréin durante la pretemporada de la Fórmula 1 | AP
Russell en el Circuito Internacional de Bahréin durante la pretemporada de la Fórmula 1 | AP
Esteban Gutiérrez 08:17 - 28 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) ha confirmado un cambio menor en las sesiones de clasificación de la Fórmula 1, extendiendo la duración del segmento final, la Q3, a partir de la temporada 2026.

Esta modificación se debe al aumento de equipos en la categoría y, consecuentemente, a un mayor número de pilotos participando en las sesiones. En 2026, Cadillac hará su debut en el campeonato mundial como el undécimo equipo en la parrilla.

Checo Pérez y Valtteri Bottas junto al MAC-26 de Cadillac | X: @Cadillac_F1
Checo Pérez y Valtteri Bottas junto al MAC-26 de Cadillac | X: @Cadillac_F1

En las reglas actualizadas, publicadas a finales de diciembre del año pasado, se confirmó que, en lugar de los cinco pilotos más lentos que eran eliminados al final de la Q1 y la Q2, ahora serán seis los competidores más lentos que quedarán fuera.

De esta manera, en la sesión final de la Q3, donde se decide la pole position, seguirán compitiendo diez monoplazas.

Sin embargo, en lugar de los habituales 12 minutos, la FIA ha anunciado que la duración de la sesión en pista se incrementará a 13 minutos.

Fórmula 1 | AP

Esta extensión se logra a expensas del descanso entre la Q2 y la Q3, que se ha reducido de ocho a siete minutos.

¿Cuándo empieza la temporada 2026 de la Fórmula 1?

La campaña 2026 de la máxima categoría del automovilismo está a pocos días de iniciar con la celebración del Gran Premio de Australia.

La carrera en el circuito de Albert Mark marcará el inicio de la actividad del año y se llevará a cabo del 6 al 8 de marzo.

Últimos videos
Lo Último
12:15 ¡Soltó patadas! Ricardo Peláez se 'pelea' con Paco Gabriel de Anda en pleno estacionamiento
12:11 El líder supremo de Irán sigue vivo “hasta donde yo sé”, asegura el ministro de Exteriores iraní
12:09 ¿Por Qué Estados Unidos E Israel Están En Guerra Contra Irán?
12:06 Pumas rinde homenaje a Olaf Heredia con nuevo jersey de portero
11:37 ¿Peligra la Finalíssima? Misiles iraníes caen sobre Qatar a un mes del partido entre Argentina y España
11:37 Benfica suspende a 5 aficionados por racismo durante partido de Champions contra Real Madrid
11:36 Miguel Layún presume nueva carrera en el deporte
11:33 Barcelona golea a Villarreal con 'hat-trick' de Lamine Yamal
11:26 Embajadas de México alertan: “Connacionales, quédense en casa” por ataques en Medio Oriente
11:07 ¡Sueñan con Champions! Liverpool vence a West Ham y se acerca a puestos europeos
Tendencia
1
Futbol ¿Se encienden las alarmas para Francia rumbo al Mundial? Kylian Mbappé y su problema con las lesiones
2
Contra Saskia Niño de Rivera se pronuncia tras polémica viral sobre Carmen Salinas en "Penitencia"
3
Futbol ¿Milito no quiere a Pulido por culpa de Nodal? Esto es lo que se sabe sobre Chivas
4
Futbol ¿Pierden sede mundialista? Gobierno de Foxborough no quiere pagar costos de seguridad
5
Futbol Fidalgo 'le cierre la puerta' a futbolistas del América para llegar al Betis: "No quiero quitarle jugadores al Ame"
6
Futbol Chucky Lozano con ofertas de Liga MX; él no quiere salir del San Diego FC
Te recomendamos
¡Soltó patadas! Ricardo Peláez se 'pelea' con Paco Gabriel de Anda en pleno estacionamiento
Empelotados
28/02/2026
¡Soltó patadas! Ricardo Peláez se 'pelea' con Paco Gabriel de Anda en pleno estacionamiento
El líder supremo de Irán sigue vivo “hasta donde yo sé”, asegura el ministro de Exteriores iraní
Contra
28/02/2026
El líder supremo de Irán sigue vivo “hasta donde yo sé”, asegura el ministro de Exteriores iraní
¿Por Qué Estados Unidos E Israel Están En Guerra Contra Irán?
Contra
28/02/2026
¿Por Qué Estados Unidos E Israel Están En Guerra Contra Irán?
Pumas rinde homenaje a Olaf Heredia con nuevo jersey de portero
Futbol
28/02/2026
Pumas rinde homenaje a Olaf Heredia con nuevo jersey de portero
¿Peligra la Finalíssima? Misiles iraníes caen sobre Qatar a un mes del partido entre Argentina y España
Futbol
28/02/2026
¿Peligra la Finalíssima? Misiles iraníes caen sobre Qatar a un mes del partido entre Argentina y España
Vinicius Jr. en el Stadio da Luz durante el juego de ida entre Benfica y Real Madrid | AP
Futbol
28/02/2026
Benfica suspende a 5 aficionados por racismo durante partido de Champions contra Real Madrid