Fórmula 1 modifica las reglas de clasificación para la temporada 2026

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) ha confirmado un cambio menor en las sesiones de clasificación de la Fórmula 1, extendiendo la duración del segmento final, la Q3, a partir de la temporada 2026.

Esta modificación se debe al aumento de equipos en la categoría y, consecuentemente, a un mayor número de pilotos participando en las sesiones. En 2026, Cadillac hará su debut en el campeonato mundial como el undécimo equipo en la parrilla.

Checo Pérez y Valtteri Bottas junto al MAC-26 de Cadillac | X: @Cadillac_F1

En las reglas actualizadas, publicadas a finales de diciembre del año pasado, se confirmó que, en lugar de los cinco pilotos más lentos que eran eliminados al final de la Q1 y la Q2, ahora serán seis los competidores más lentos que quedarán fuera.

De esta manera, en la sesión final de la Q3, donde se decide la pole position, seguirán compitiendo diez monoplazas.

Sin embargo, en lugar de los habituales 12 minutos, la FIA ha anunciado que la duración de la sesión en pista se incrementará a 13 minutos.

Fórmula 1 | AP

Esta extensión se logra a expensas del descanso entre la Q2 y la Q3, que se ha reducido de ocho a siete minutos.

¿Cuándo empieza la temporada 2026 de la Fórmula 1?

La campaña 2026 de la máxima categoría del automovilismo está a pocos días de iniciar con la celebración del Gran Premio de Australia.