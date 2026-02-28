Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

'Matador' Hernández predice buenas oportunidades para 'Hormiga' González en el Mundial 2026

'Matador' Hernández en el Sorteo del Mundial 2026 | MexSport
Mauricio Díaz Valdivia 12:53 - 28 febrero 2026
El exdelantero del Tri cree que el atacante rojiblanco podría estar en las sorpresas de la Selección de Javier Aguirre

Luis ‘Matador’ Hernández confía en que Armando ‘Hormiga’ González pueda convertirse en una de las sorpresas de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. El histórico exdelantero del Tri fue cuestionado sobre el presente de los atacantes nacionales y destacó el momento que vive el jugador de Chivas, quien recientemente marcó su primer gol con el combinado nacional en el amistoso ante Islandia en Querétaro.

De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el debate sobre quién debe ser el delantero titular de México sigue abierto. En ese contexto, el ‘Matador’ evitó entrar en polémica, pero dejó claro que espera que el atacante que llegue en mejor forma sea quien lidere el ataque del equipo dirigido por Javier Aguirre.

'Matador' fue parte del Tri en su carrera como profesional | MexSport

De goleador a goleador

El exgoleador mexicano aseguró que el nivel mostrado por Armando González ha llamado la atención y podría consolidarlo como una alternativa real en la ofensiva del Tri. Para Hernández, el crecimiento del joven delantero es una señal positiva en un momento donde México busca renovar su ataque rumbo al Mundial 2026.

“Ojalá y nos dé la sorpresa a todos. No tengo noción de que un chico tenga esa oportunidad y ojalá que brille. Que brille en el mejor escenario que es un Mundial de futbol”, expresó el ‘Matador’, dejando en claro su deseo de ver al atacante del Guadalajara destacar en la máxima justa internacional.

Hernández en un juego de leyendas | AP

El respaldo de una figura histórica como Luis Hernández no es menor, sobre todo cuando la Selección Mexicana atraviesa un proceso de evaluación en la delantera. La posibilidad de que surja una nueva figura ilusiona a la afición, que espera encontrar al referente ofensivo que marque diferencia en 2026.

La pelea por la delantera del Tri rumbo al Mundial 2026

Más allá de la ‘Hormiga’ González, Hernández señaló que no importa el nombre, sino el rendimiento. Consideró que el delantero titular debe ser quien llegue en mejor momento futbolístico, sin importar jerarquías o trayectorias previas dentro del equipo nacional.

“Yo ya no digo quién, sino el que esté mejor posicionado futbolísticamente. Sea Quiñones, sea que se recupere Santi, el otro (Raúl) Jiménez, el que sea, pero que la meta”, afirmó el exjugador, subrayando que lo fundamental es la eficacia frente al arco.

Para el 'Matador', González tiene posibilidades reales en el Mundial | MexSport

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, la competencia interna en la Selección Mexicana promete intensificarse. La decisión final recaerá en el cuerpo técnico, pero el mensaje del ‘Matador’ es claro: el delantero que represente al Tri deberá responder con goles y carácter en el escenario más importante del futbol mundial.

Etiquetas relacionadas:
Mexico
