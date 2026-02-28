Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Cuánto dinero dejará el concierto de Shakira en el Zócalo CDMX? Esto estima CANACO

Shakira llega al Zócalo CDMX este 1 de marzo. / FB: @shakira
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 14:20 - 28 febrero 2026
El concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de Ciudad de México, que cerrará su gira mundial, podría reactivar sectores económicos clave de la capital.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) estimó que el concierto gratuito que ofrecerá Shakira el próximo domingo 1 de marzo en la Plaza de la Constitución generará una derrama económica de 403 millones 613 mil pesos para el sector terciario de la capital.

Shakira regresa al corazón de la CDMX tras sus exitosas presentaciones recientes en la capital./ AP

El evento, financiado por la iniciativa privada a través de Grupo Modelo como parte de las celebraciones de su centenario, se perfila como uno de los espectáculos masivos más importantes de 2026 en la Ciudad de México y, según Canaco CDMX, no representará un gasto para el erario público.

¿Qué sectores se beneficiarán con el concierto de Shakira?

La Canaco CDMX proyecta que el impacto económico se sentirá principalmente en varios sectores:

  • Hotelería: Se anticipa una ocupación superior al 90% en los hoteles del Centro Histórico y zonas aledañas, impulsada por visitantes nacionales e internacionales que llegarán para el concierto.

  • Restaurantes y bares: Los establecimientos de alimentos y bebidas prevén un alto flujo de comensales antes y después del espectáculo.

  • Transporte y comercio local: El uso de servicios de transporte privado y público, así como la venta de artículos promocionales y souvenirs, dinamizará microeconomías y generará ingresos para familias establecidas en la zona.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX, destacó que este tipo de eventos consolidan a la Ciudad de México como un polo de entretenimiento en América Latina, además de incentivar la actividad comercial sin la necesidad de invertir recursos públicos.

La Canaco CDMX proyecta que el impacto económico se sentirá en varios sectores. / iStock

¿Cuánta gente se espera y cómo impactará la plaza?

El organismo proyecta que al menos 280,000 a 300,000 personas podrían asistir al concierto gratuito de Shakira, lo que convertiría a la Plaza de la Constitución en uno de los escenarios con mayor afluencia del año durante un solo evento.

El concierto de Shakira en el Zócalo es gratuito. / AP

Este aforo impulsará no solo la economía formal, sino también a trabajadores eventuales y pequeños comerciantes que aprovecharán la presencia de una multitud para ofrecer productos y servicios asociados al momento.

Cierre de gira y expectativas

El concierto en el Zócalo forma parte del cierre de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” de Shakira, uno de los tours más extensos y exitosos de la artista colombiana. Aunque gratuito, se espera que reúna a decenas de miles de fans que harán de este evento un momento cultural y económico relevante para la capital mexicana.

El concierto en el Zócalo forma parte del cierre de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour". / FB: Shakira

La Canaco CDMX hizo un llamado a los comercios locales a mantener altos estándares de servicio y a las autoridades a garantizar condiciones adecuadas de seguridad y movilidad durante la celebración, con el objetivo de lograr un saldo blanco y maximizar los beneficios para las familias capitalinas.

