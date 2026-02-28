¿Hará calor o frío durante el concierto de Shakira en el Zócalo este 1 de marzo?

Miles de personas se preparan para asistir al concierto gratuito de Shakira en el Zócalo capitalino este 1 de marzo. Pero antes de elegir el outfit y planear la llegada, hay un factor clave que no se puede ignorar: el clima. Las autoridades de la Ciudad de México emitieron un aviso especial con el pronóstico y recomendaciones para quienes acudirán a la Plaza de la Constitución.

Alista tus cosas para poder pasar más de una hora cantando los grandes éxitos de la colombiana / FB: @shakira

¿Qué clima se espera durante el concierto de Shakira en el Zócalo?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitió un aviso especial por las condiciones previstas para este 1 de marzo, fecha en que Shakira se presentará de manera gratuita en la Plaza de la Constitución. De acuerdo con el pronóstico oficial: Durante la tarde se espera ambiente caluroso , con temperaturas máximas de entre 25 y 27 grados Celsius .

El cielo estará mayormente despejado .

Por la noche, cuando inicie el concierto (20:00 horas), el ambiente será fresco a templado , con temperaturas de entre 16 y 20 grados Celsius .

Se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h .

No hay probabilidad de lluvia durante la tarde ni la noche. Estas condiciones son importantes debido a la alta concentración de personas que se espera en el primer cuadro de la capital.

Se espera ambiente caluroso por la tarde y temperaturas más frescas durante la noche. / Pixabay

Calor y viento: las claves para prepararte

Ante el pronóstico, la autoridad capitalina recomendó a los asistentes: Usar protector solar y reaplicarlo constantemente.

Mantenerse hidratados y beber agua de forma frecuente.

Vestir ropa ligera y de colores claros , además de gorra, sombrero o gafas de sol.

Tomar precauciones con niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Atender en todo momento las indicaciones del personal de seguridad y protección civil. El viento también podría sentirse con fuerza en algunos momentos, por lo que se recomienda asegurar objetos personales ligeros y evitar portar artículos que puedan salir volando.

Recomendaciones emitidas por la CDMX. /@SGIRPC_CDMX.

Un evento masivo en el corazón de la capital

El concierto gratuito de Shakira en el Zócalo capitalino forma parte de las actividades musicales más esperadas del año en la ciudad. Debido a la magnitud del evento, las autoridades desplegarán operativos de seguridad y prevención para garantizar el bienestar de las y los asistentes. El llamado principal es claro: disfrutar el espectáculo, pero con responsabilidad y prevención ante el calor y el viento.