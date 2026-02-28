Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Toluca humilla a las Chivas con “Campeonatos a color”

Toluca: Campeonatos a color | x:@Toluca FC
Toluca: Campeonatos a color | x:@Toluca FC
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:23 - 28 febrero 2026
Los Diablos incendian la previa al Clásico por el liderato.

El Toluca encendió la previa de su duelo ante las Chivas con una indirecta picante que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales: “Campeonatos a color”.

Se prende el 'infierno' antes del partido

En un post que no tardo en explotar dentro de la comunidad futbolera, Toluca publicó una imagen donde su delantero Paulinho posando con el bicampeonato (con el que empataron al Guadalajara en titulos de liga) reciente ganaron, destacando sus logros recientes frente a Chivas. La frase —una referencia directa a que Toluca ha levantado campeonatos en la era moderna mientras que las conquistas rojiblancas son más antiguas— fue recibida como una burla directa al rebaño.

Toluca es bicampeón de la Liga MX | MEXSPORT

La respuesta de las Chivas no se hizo esperar, generando un intercambio de comentarios y posteos en X (Twitter) y provocando que el ambiente rumbo al choque por el liderato del Clausura 2026 se torne aún más caliente.

Chivas venció a Toluca en la última Final de Liga MX entre ellos | MexSport

La cima del liderato arderá

Este picante enfrentamiento llega justo antes de que ambas escuadras se midan en el Estadio Nemesio Díez, en un partido clave de la Jornada 8 donde Toluca busca arrebatarle la cima de la tabla de posciones a Chivas.

Los Diablos llegan siendo uno de los dos equipos invictos en la competencia, por lo que de vencer a un Rebaño que viene de una dolorosa derrota ante Cruz Azul, podría perder el líderato si es que llegasé a caer nuevamente hoy.

Alexis Vega y Marcel Ruíz en un partido de Toluca | Imago7
