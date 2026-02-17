Alexis Vega está cerca de regresar a las canchas con los Diablos Rojos del Toluca

La lesión de Alexis Vega poco a poco comienza a ceder y apunta a regresar a la acción. Tanto aficionados toluqueños como jugadores se sienten ilusionados por la vuelta al terreno de juego por parte de Vega a quien consideran una pieza fundamental para el equipo.

Alexis Vega cerca de regresar a las canchas| IMAGO7

Toluca es el bicampeón del futbol mexicano, de la mano de Antonio Mohamed el equipo se ha convertido en un protagonista importante en la Liga MX. Alexis Vega ha sido una pieza importante del rompecabezas que consiguió alzar dos títulos de liga. Con la mira puesta en la Concacaf Champions Cup Toluca espera con ansias la incorporación de Vega.

Jesús Ángulo se pronunció emocionado por el cercano regreso del delantero a las canchas, expresó que Toluca está para pelear La Liga y la Concacaf y que el regreso de Vega los acercará más a concretar esos objetivos.

Contentos y felices porque ya le queda muy poco, ya entró muy poco. Lo vamos a tener acá con nosotros y, ya que tengamos el equipo completo, va a ser un torneo totalmente diferente.

Alexis Vega sueña con la Concacaf I IMAGO7

Alexis Vega en el amistoso de la Selección Mexicana ante Ecuador | MEXSPORT

Toluca enfrentará al conjunto de San Diego FC, el próximo 13 de marzo y no saben si contaran con Vega para encarar las Semifinales de la Concacaf Champions Cup. El equipo de la MLS fue quien eliminó a Pumas en la primera instancia del torneo quedando como uno de los peores descalabros para Pumas en la temporada; sin embargo, Toluca tiene plantel para lograr algo diferente.

Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, es otro que aguarda la recuperación de Alexis Vega para que esté en mejor condición para el mundial.

¿Qué partidos siguen para Toluca?