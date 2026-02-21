Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Vincent Kompany sale en defensa de Vinicius Jr. y critica a Mourinho por caso de racismo

Vincent Kompany hablando en conferencia de prensa l @FCBayernES Vinicius y Mourinho l AP
Emiliano Cárdenas Ramírez 18:50 - 20 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El director técnico del Bayern se pronuncia tras lo ocurrido en el juego de Champions League entre el Benfica y el Real Madrid.

El caso entre Vinicius Jr. y Prestianni sigue dándole la vuelta al mundo del futbol y en esta ocasión Vincent Kompany, exjugador citizen y actual entrenador del Bayern Munich, se pronunció al respecto de esta polémica.

Kompany lo tiene claro: Vinicius dice la verdad

El belga habló en conferencia de prensa antes de su compromiso ante el Frankfurt y no dudaron en preguntarle acerca de toda la controversia, y el técnico de los Bávaros dijo lo siguiente sobre el brasileño:

Cuando ves la acción, la reacción de Vinícius no puede fingirse… es una reacción emocional. No veo ningún beneficio para él en ir al árbitro y cargarse todo ese problema sobre sus hombros.
Vinicius Jr. es uno de los casos de éxito más recientes del Flamengo | AP

También habló sobre Gianluca Prestianni y sobre todas las acciones que hizo hasta negar lo que hizo en el partido por redes sociales.

Tienes a un jugador que esconde lo que está diciendo con su camiseta y al final niega haberlo hecho. A menos que el propio jugador se presente, es un caso difícil y lo entiendo, comentó el belga.
Gianluca Prestianni en bronca con jugadores del Real Madrid | AFP

Un recuerdo para los aficionados del Benfica

No dudó en mandar un mensaje por todo lo que se vivió en el estadio, recordándoles que su mayor leyenda es alguien de piel negra.

En el estadio se puede ver a gente haciendo gestos de mono… eso está pasando en el estadio.

Dice que el Benfica no puede ser racista porque su mejor jugador fue Eusébio. ¿Sabes por lo que tuvieron que pasar los jugadores negros en los años 60?

Al final de su extensa explicación, Kompany habló sobre el careo que The Special One tuvo con Vinicius Jr.:

José Mourinho ha atacado el carácter de Vinícius Jr al mencionar su celebración para desacreditar lo que estaba haciendo. En términos de liderazgo, es un error enorme.
Álvaro Arbeloa consuela a Vinicius durante el partido contra Benfica en Champions League | AP
Álvaro Arbeloa consuela a Vinicius durante el partido contra Benfica en Champions League | AP
Últimos videos
Lo Último
18:50 Vincent Kompany sale en defensa de Vinicius Jr. y critica a Mourinho por caso de racismo
18:37 ¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Chivas de la J7 del Clausura 2026?
18:34 ¿Qué récords va a romper San Francisco con su visita a México?
18:29 ¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado 21 de febrero en CDMX y Edomex?
18:26 Sarah Schleper y Lasse Gaxiola: cuando el sueño olímpico se hereda de madre a hijo
18:25 Elías Montiel revela que estuvo cerca de fichar por el Real Oviedo de Guillermo Almada
18:12 Abierto Mexicano de Tenis 2026 y una experiencia premium: Caliente.mx prepara algo especial para sus usuarios y los aficionados al tenis
18:04 Esto dijo Elías Montiel sobre fichaje de Obed Vargas al Atlético de Madrid
18:01 Víctor Velázquez visita La Noria previo al encuentro entre Cruz Azul y Chivas
17:45 Estadio AKRON responde a Jana Gutiérrez tras criticas al césped del recinto
Tendencia
1
Futbol Julián Quiñones se luce con hat-trick en la victoria de Al-Qadisiya ante Al-Okhdood y empata a CR7 en la tabla de goleo
2
Futbol Nacional ¡Luto en el futbol! Asesinan a tiros a querido jugador mexicano: "Fue un compañero ejemplar"
3
Futbol ¡Sorpresa! Luis Fernando Tena apunta a Europa
4
Futbol Raúl Jiménez se burla de Chivas: "Es imposible que sea el más grande"
5
Futbol Lamentable muerte afecta a Chivas y América
6
Contra ¡Shakira GRATIS en el Zócalo! Confirma concierto en CDMX para el próximo 1 de marzo
Te recomendamos
Vincent Kompany sale en defensa de Vinicius Jr. y critica a Mourinho por caso de racismo
Futbol
20/02/2026
Vincent Kompany sale en defensa de Vinicius Jr. y critica a Mourinho por caso de racismo
¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Chivas de la J7 del Clausura 2026?
Futbol
20/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Chivas de la J7 del Clausura 2026?
¿Qué récords va a romper San Francisco con su visita a México?
NFL
20/02/2026
¿Qué récords va a romper San Francisco con su visita a México?
¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado 21 de febrero en CDMX y Edomex?
Contra
20/02/2026
¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado 21 de febrero en CDMX y Edomex?
Sarah Schleper y Lasse Gaxiola: cuando el sueño olímpico se hereda de madre a hijo
Opinión
20/02/2026
Sarah Schleper y Lasse Gaxiola: cuando el sueño olímpico se hereda de madre a hijo
Elías Montiel revela que estuvo cerca de fichar por el Real Oviedo de Guillermo Almada
Futbol
20/02/2026
Elías Montiel revela que estuvo cerca de fichar por el Real Oviedo de Guillermo Almada