Vincent Kompany sale en defensa de Vinicius Jr. y critica a Mourinho por caso de racismo

El caso entre Vinicius Jr. y Prestianni sigue dándole la vuelta al mundo del futbol y en esta ocasión Vincent Kompany, exjugador citizen y actual entrenador del Bayern Munich, se pronunció al respecto de esta polémica.

Kompany lo tiene claro: Vinicius dice la verdad

El belga habló en conferencia de prensa antes de su compromiso ante el Frankfurt y no dudaron en preguntarle acerca de toda la controversia, y el técnico de los Bávaros dijo lo siguiente sobre el brasileño:

Cuando ves la acción, la reacción de Vinícius no puede fingirse… es una reacción emocional. No veo ningún beneficio para él en ir al árbitro y cargarse todo ese problema sobre sus hombros.

Vinicius Jr. es uno de los casos de éxito más recientes del Flamengo | AP

También habló sobre Gianluca Prestianni y sobre todas las acciones que hizo hasta negar lo que hizo en el partido por redes sociales.

Tienes a un jugador que esconde lo que está diciendo con su camiseta y al final niega haberlo hecho. A menos que el propio jugador se presente, es un caso difícil y lo entiendo, comentó el belga.

Gianluca Prestianni en bronca con jugadores del Real Madrid | AFP

Un recuerdo para los aficionados del Benfica

No dudó en mandar un mensaje por todo lo que se vivió en el estadio, recordándoles que su mayor leyenda es alguien de piel negra.

En el estadio se puede ver a gente haciendo gestos de mono… eso está pasando en el estadio.

Dice que el Benfica no puede ser racista porque su mejor jugador fue Eusébio. ¿Sabes por lo que tuvieron que pasar los jugadores negros en los años 60?

Al final de su extensa explicación, Kompany habló sobre el careo que The Special One tuvo con Vinicius Jr.:

José Mourinho ha atacado el carácter de Vinícius Jr al mencionar su celebración para desacreditar lo que estaba haciendo. En términos de liderazgo, es un error enorme.