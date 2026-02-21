Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Real Betis vs Rayo Vallecano: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J25 de LaLiga?

Betis recibe en La Cartuja a Rayo por la Fecha 25 | RÉCORD
Mauricio Díaz Valdivia 20:31 - 20 febrero 2026
Real Betis recibe al Rayo Vallecano en un duelo con objetivos opuestos: los verdiblancos buscan consolidarse en puestos europeos mientras los madrileños luchan por alejarse del descenso

Real Betis se enfrentará al Rayo Vallecano en un encuentro correspondiente a LaLiga temporada 2025/2026. El partido está programado para el 21 de febrero de 2026 en el Estadio de La Cartuja. El árbitro designado para dirigir este compromiso es Juan Martinez Munuera, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este importante duelo del campeonato español.

Álvaro Fidalgo podría ser titular con el Betis | X: @RealBetis

¿Cómo llegan ambas escuadras?

El Real Betis ocupa actualmente la quinta posición de LaLiga con 41 puntos tras 24 jornadas disputadas, mostrando un buen rendimiento ofensivo con 39 goles a favor y 29 en contra. Los verdiblancos se mantienen en la lucha por los puestos europeos y una victoria les permitiría consolidar su posición entre los mejores equipos del campeonato.

Por su parte, el Rayo Vallecano se encuentra en una situación más complicada, ocupando el puesto 17 con 25 puntos en 23 partidos, muy cerca de la zona de descenso. Los madrileños han anotado apenas 21 goles y han recibido 30, lo que refleja sus dificultades tanto en ataque como en defensa durante la presente temporada.

Cedric Bakambu festejando un gol con el cuadro verdiblanco | X: @RealBetis

El Real Betis llega a este encuentro en un excelente momento de forma, habiendo ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Los verdiblancos vencieron a domicilio al Mallorca 1-2 y consiguieron una importante victoria ante el Atlético Madrid 0-1 en LaLiga. Su única derrota reciente fue en Copa del Rey contra el Atlético Madrid 0-5. Anteriormente, sumaron triunfos frente al Valencia 2-1 en liga y contra el Feyenoord 2-1 en Liga Europa.

El Rayo Vallecano, por su parte, viene de conseguir una sorprendente victoria ante el Atlético Madrid 3-0, pero antes de ese resultado había encadenado cuatro derrotas consecutivas: contra el Real Madrid 2-1, frente a Osasuna 1-3, ante el Celta de Vigo 3-0, todas en LaLiga, y en Copa del Rey contra el Alavés 2-0.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, el balance muestra un dominio del empate con tres igualdades, una victoria para el Real Betis y otra para el Rayo Vallecano. El encuentro más reciente entre ambos finalizó con un empate sin goles 0-0 el 15 de diciembre de 2025 en campo del Rayo Vallecano. Anteriormente, empataron 2-2 en mayo de 2025 también en Vallecas, y 1-1 en diciembre de 2024 en el estadio del Betis. El Rayo consiguió imponerse por 2-0 en marzo de 2024, mientras que el Betis logró una victoria por 2-0 en septiembre de 2023. Este historial reciente muestra la igualdad que ha predominado en los duelos entre ambos conjuntos.

Rayo viene de golear al Atleti | X: @RayoVallecano

¿Dónde ver el juego del Betis ante el Rayo?

  • Fecha: Sábado 21 de febrero

  • Sede: Estadio La Cartuja

  • Horario: 9:15 AM (tiempo del centro de México)

  • Dónde ver: Sky Sports

