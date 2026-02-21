Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Pachuca sorprende y vence a los Tigres con voltereta incluida

Pachuca venció a los Tigres 1-2 en la Jornada 7 l IMAGO7
Ricardo Olivares 21:20 - 20 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Kenedy concretó la victoria con golazo desde tres cuartos de campo

En un duelo intenso correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, Tigres recibió a Pachuca en el Estadio Universitario, en un partido que tuvo emociones, polémica y un cierre dramático que terminó favoreciendo a los Tuzos.

El conjunto felino avisó temprano. Apenas al minuto ocho, Rodrigo Aguirre generó la primera llegada de peligro con un disparo de pierna izquierda dentro del área, por el costado izquierdo, que fue bien contenido por el arquero Carlos Moreno, evitando la caída de su marco.

Salomón Rondón ante Tigres l IMAGO7

¿Cómo fue el polémico gol anulado?

Pachuca respondió al 15’. Salomón Rondón estuvo cerca de abrir el marcador con un ligero remate en el área chica, pero Nahuel Guzmán reaccionó a tiempo y se quedó con el balón, manteniendo el cero en su portería.

La visita insistió y al minuto 32 había logrado marcar por conducto del propio Rondón; sin embargo, el tanto fue anulado por una falta previa sobre Rómulo Zwarg que terminó por destar la polémica sobre el silbante Marco Antonio Ortiz.

Gato Ortiz en el Tigres vs Pachuca l IMAGO7

Así se abrió el marcador

Cuando parecía que el primer tiempo se iría sin goles, apareció Ozziel Herrera al minuto 38. El atacante felino sacó un disparo cruzado dentro del área para vencer a Moreno y poner el 1-0 a favor de Tigres. Con la ventaja mínima para los locales se fueron al descanso.

En el arranque del complemento, Herrera volvió a aparecer, ahora con un remate de cabeza dentro del área que pasó apenas por un costado. Tigres lucía más peligroso, pero el partido cambió al minuto 48, cuando Joaquim Pereira fue expulsado tras una revisión en el VAR, luego de impactar con el brazo el rostro de un jugador de Pachuca. La tarjeta roja dejó a los universitarios con diez hombres.

Kenedy decretó la voltereta ante Tigres l IMAGO7

Con superioridad numérica, los Tuzos se fueron al frente y encontraron recompensa al minuto 79. Salomón Rondón empató el encuentro con un sólido remate de cabeza tras un tiro de esquina, silenciando momentáneamente el Volcán.

Cuando todo apuntaba a un empate, Pachuca dio el golpe definitivo. Al 87’, Robert Kenedy sacó un potente disparo desde larga distancia que se incrustó en la portería de Nahuel Guzmán para firmar un auténtico golazo y sellar la remontada. Tigres dejó escapar la ventaja en casa y Pachuca se llevó tres puntos de oro del Estadio Universitario.

Últimos videos
Lo Último
23:17 ¡Vuelan y bailan! América regresa a la senda del triunfo con goleada ante Puebla
23:16 Guido Pizarro lanza mensaje tras expulsión de Joaquim: “Ganamos o perdemos todos”
22:58 El golazo de Kenedy ante Tigres que hizo recordar a Walter Silvani de 2001 con Pachuca
22:52 Solari destaca a sus jugadores tras triunfo de Pachuca sobre Tigres: “La táctica no gana partidos”
22:42 Fox Sports México dejará de tener la concesión del nombre en los próximos meses, según reportes
22:24 Almeyda explota tras la sanción de siete fechas: “Es una injusticia total”
22:12 ¡Suena la samba en Puebla! Raphael Veiga se estrena como goleador del América
21:57 "Escándalo arbitral": Cantante Guerrero carga contra Katia Itzel García por penalti no marcado al América vs Puebla
21:42 Amaury Vergara busca a adulto mayor, aficionado de las Chivas, que perdió gran parte de su casa en incendio
21:35 Cubo Torres le envía un mensaje a la Hormiga González por su festejo
Tendencia
1
Futbol Julián Quiñones se luce con hat-trick en la victoria de Al-Qadisiya ante Al-Okhdood y empata a CR7 en la tabla de goleo
2
Futbol Nacional ¡Luto en el futbol! Asesinan a tiros a querido jugador mexicano: "Fue un compañero ejemplar"
3
Futbol Raúl Jiménez se burla de Chivas: "Es imposible que sea el más grande"
4
Futbol Lamentable muerte afecta a Chivas y América
5
Empelotados Toño de Valdés anuncia y lamenta en redes el fallecimiento de un entrañable amigo
6
Futbol ¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Chivas de la J7 del Clausura 2026?
Te recomendamos
¡Vuelan y bailan! América regresa a la senda del triunfo con goleada ante Puebla
Futbol
20/02/2026
¡Vuelan y bailan! América regresa a la senda del triunfo con goleada ante Puebla
Guido Pizarro lanza mensaje tras expulsión de Joaquim: “Ganamos o perdemos todos”
Futbol
20/02/2026
Guido Pizarro lanza mensaje tras expulsión de Joaquim: “Ganamos o perdemos todos”
El golazo de Kenedy ante Tigres que hizo recordar a Walter Silvani de 2001 con Pachuca
Futbol
20/02/2026
El golazo de Kenedy ante Tigres que hizo recordar a Walter Silvani de 2001 con Pachuca
Solari destaca a sus jugadores tras triunfo de Pachuca sobre Tigres: “La táctica no gana partidos”
Futbol
20/02/2026
Solari destaca a sus jugadores tras triunfo de Pachuca sobre Tigres: “La táctica no gana partidos”
Fox Sports México dejará de tener la concesión del nombre en los próximos meses, según reportes
Empelotados
20/02/2026
Fox Sports México dejará de tener la concesión del nombre en los próximos meses, según reportes
Almeyda explota tras la sanción de siete fechas: “Es una injusticia total”
Futbol
20/02/2026
Almeyda explota tras la sanción de siete fechas: “Es una injusticia total”