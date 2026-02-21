Pachuca sorprende y vence a los Tigres con voltereta incluida

En un duelo intenso correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, Tigres recibió a Pachuca en el Estadio Universitario, en un partido que tuvo emociones, polémica y un cierre dramático que terminó favoreciendo a los Tuzos.

El conjunto felino avisó temprano. Apenas al minuto ocho, Rodrigo Aguirre generó la primera llegada de peligro con un disparo de pierna izquierda dentro del área, por el costado izquierdo, que fue bien contenido por el arquero Carlos Moreno, evitando la caída de su marco.

Salomón Rondón ante Tigres l IMAGO7

¿Cómo fue el polémico gol anulado?

Pachuca respondió al 15’. Salomón Rondón estuvo cerca de abrir el marcador con un ligero remate en el área chica, pero Nahuel Guzmán reaccionó a tiempo y se quedó con el balón, manteniendo el cero en su portería.

La visita insistió y al minuto 32 había logrado marcar por conducto del propio Rondón; sin embargo, el tanto fue anulado por una falta previa sobre Rómulo Zwarg que terminó por destar la polémica sobre el silbante Marco Antonio Ortiz.

Gato Ortiz en el Tigres vs Pachuca l IMAGO7

Así se abrió el marcador

Cuando parecía que el primer tiempo se iría sin goles, apareció Ozziel Herrera al minuto 38. El atacante felino sacó un disparo cruzado dentro del área para vencer a Moreno y poner el 1-0 a favor de Tigres. Con la ventaja mínima para los locales se fueron al descanso.

En el arranque del complemento, Herrera volvió a aparecer, ahora con un remate de cabeza dentro del área que pasó apenas por un costado. Tigres lucía más peligroso, pero el partido cambió al minuto 48, cuando Joaquim Pereira fue expulsado tras una revisión en el VAR, luego de impactar con el brazo el rostro de un jugador de Pachuca. La tarjeta roja dejó a los universitarios con diez hombres.

Kenedy decretó la voltereta ante Tigres l IMAGO7

Con superioridad numérica, los Tuzos se fueron al frente y encontraron recompensa al minuto 79. Salomón Rondón empató el encuentro con un sólido remate de cabeza tras un tiro de esquina, silenciando momentáneamente el Volcán.