Fox Sports México dejará de tener la concesión del nombre en los próximos meses, según reportes

Las malas noticias continúan para Fox Sports México, luego de que recientes reportes apuntan a un escenario crítico para Grupo Lauman, empresa encabezada por Manuel Arroyo Rodríguez. El conflicto legal con Fox Corporation no se ha resuelto y la señal deportiva atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia.

De acuerdo con información de MARCA MX, la tensión dentro de Fox Sports México es latente, pues además de los problemas económicos que arrastra Grupo Lauman y los múltiples despidos en los últimos meses, la empresa perdería la concesión del nombre y podría desaparecer en noviembre de 2026.

Según los reportes, la fecha clave sería justamente noviembre de 2026, mes en el que Grupo Lauman tendría que dejar de utilizar oficialmente la marca Fox Sports México. Aunque todavía no existe un anuncio definitivo sobre su cierre total, el panorama apunta a que el canal podría salir del aire después del Mundial.

¿Qué pasará con Fox Sports México en 2026?

Uno de los puntos más delicados del conflicto es que Grupo Lauman deberá pagar seis millones de dólares a Fox Corporation, además de renunciar al uso del nombre comercial. Este escenario abre la puerta a dos posibles rutas: un cambio de marca para continuar operando o la desaparición definitiva de la señal.

Sin embargo, diversas versiones señalan que el negocio ya no sería sostenible como en años anteriores, principalmente por la pérdida de derechos de transmisión importantes y la disminución en ingresos. Sin propiedades fuertes en su programación, la viabilidad financiera se complica.

En medio de esta situación, la empresa ha implementado recortes masivos de personal, lo que también ha derivado en conflictos laborales. Algunos trabajadores no aceptaron las condiciones de despido, argumentando que no se les ofreció una liquidación conforme a la ley.

De confirmarse este escenario, la desaparición de Fox Sports México se vislumbra para después del Mundial, teniendo como fecha tentativa noviembre de 2026. Mientras tanto, el futuro de la cadena deportiva permanece en incertidumbre, tanto para sus trabajadores como para su audiencia habitual.