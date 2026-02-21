¡Suena la samba en Puebla! Raphael Veiga se estrena como goleador del América

Estreno goleador. Raphael Veiga anotó su primer gol con America. En duelo correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026, el refuerzo de las Águilas para este torneo metió su primer tanto con la camiseta azulcrema, el cual significó el 0-1 en contra del Puebla. Así, en su primera vez como titular, el mediocampista brasileño finalmente tuvo una contribución de gol.

Para el duelo ante Puebla, Veiga inició en el once titular de André Jardine, algo que no había ocurrido desde su llegada a Coapa. Durante el juego, el ‘23’ de las Águilas tuvo participación constante en los ataques de su equipo. Incluso, el futbolista ya había tenido un remate a gol desde fuera del área, pero el arquero rival atajó su intento. Sin embargo, cuando parecía que el primer tiempo se iría sin goles, apareció el brasileño.

Raphael Veiga, jugador del América | MEXSPORT

Al minuto 43 del encuentro, una jugada por la banda derecha derivó en un centro de Isaías Violante casi al llegar a línea de fondo. Tras el servicio, Raphael llegó solo al área chica y con un remate de cabeza sólido dejó parado al portero contrario, Ricardo Gutiérrez, para así vencerlo y poner el 0-1 en la pizarra a favor del América.

Tras el tanto, la gente que asistió al Estadio Cuauhtémoc, en su mayoría americanista, ‘explotó’ de emoción al igual que el jugador y sus compañeros. Tras festejar en uno de los tiros de esquina, Veiga corrió hacia la banca para así abrazar a André Jardine, Paulo Victor y el resto de suplentes del América. De igual manera, se vio con un semblante de alivio, pues no había podido anotar gol en sus primeras participaciones.

Raphael Veiga festejando su primer gol con América | MEXSPORT

Raphael Veiga, refuerzo que pidió André Jardine

Con 30 años de edad, Raphael Veiga llegó al América, procedente de Palmeiras, a préstamo por todo el 2026 con una opción de compra. En su estancia en dicho equipo brasileño, el medio ofensivo jugó 379 partidos en los que anotó 108 goles y registró 54 asistencias en 24 mil minutos de juego. Además, ganó 11 títulos en los que destacan dos Brasileiraos y un par de Copas Libertadores.

Además de resaltar que es un ‘10’ de jerarquía, André Jardine mencionó previamente que Raphael Veiga es un jugador que él mismo entrenador brasileño quería desde que se fue Diego Valdés en julio de 2025. De igual manera, destacó que las características del futbolista encajarán bien en Coapa y que al saber que América estaba interesado en él, no dudó en llegar a pesar de estar en un equipo importante en Brasil como lo es Palmeiras.

“Ya está Veiga, es un jugador muy importante. Es un sueño antiguo que yo quería traerlo desde que se fue Diego Valdés, quien dejó muy alta la referencia. Dentro de Brasil, de los jugadores que tuve la oportunidad de mirar de cerca, Rapha tiene un currículum que habla por sí solo. Es un jugador que estando en uno de los mejores clubes de Brasil, quiso venir, se enteró de lo que es América y estoy muy feliz con su llegada y vamos a volver a tener un 10 con mucha jerarquía, Rapha va a suplir este espacio que teníamos desde que Valdés se fue”, dijo el estratega hace unas semanas.