¡Se escucha la samba en Coapa! Raphael Veiga será titular ante Puebla

Listo el brasileño. Raphael Veiga, refuerzo de América para este Clausura 2026, será titular por primera vez este viernes ante Puebla, así lo confirmó André Jardine. De igual manera, el estratega de las Águilas señaló que Alejando Zendejas aún no está al 100%, por lo que no lo forzará para hacer el viaje al Estadio Cuauhtémoc, pues quieren que tenga una recaída que lo aleje de las canchas por más tiempo.

Previo al duelo ante Puebla, correspondiente a la Jornada 7 del CL26, el estratega brasileño fue contundente sobre Veiga, un jugador que él pidió específicamente para reforzar al equipo este semestre. André mencionó que no quisieron apresurar a Raphael, pero ahora que está listo físicamente, iniciará este viernes ante La Franja y probablemente juegue los 90 minutos del encuentro.

Raphael Veiga en el Clásico Nacional | MEXSPORT

¿Qué dijo André Jardine?

“Tuvimos mucho cuidado para que se adaptara a la altitud, al grupo. Está con muchas ganas de jugar con este club con esta playera, Veiga eligió el paso acá por tener ganas. No acostumbro a dar pistas, pero en este caso, porque la afición está con mucha ilusión de verlo, ya mañana será el primer partido en el que va a empezar y posiblemente juegue los 90 minutos”, aseguró el entrenador brasileño.

Raphael Veiga acumula tres partidos jugados con las Águilas durante este semestre, de los cuales dos son de Liga MX y uno de CONCACAF Champions Cup. En todos, el mediocampista ofensivo ha entrado de cambio en el segundo tiempo, con lo que acumula 113 minutos de juego sin contribución de gol. Sin embargo, este viernes tendrá su primera titularidad con las Águilas.

Entrada de Raphael Veiga en el partido | IMAGO7

Otro cambio en América

Otro de los cambios que André adelantó para su once inicial es en la lateral derecha. En los últimos partidos, Kevin Álvarez ha sido abucheado, por lo que André mencionó que el defensa mexicano necesita un descanso. Aunque remarcó que él tiene la confianza de todo el cuerpo técnico y plantel, lo mejor para este viernes es que Aaron Mejía, refuerzo del equipo para este torneo, sea el encargado de jugar por esa banda en la Fecha 7.

"Kevin cuenta con todo nuestro apoyo. En cuanto siga entrenando y enfocado como lo veo, va a tener mi apoyo. El día que desista de querer competir, dejaremos que siga otro camino. Los abucheos en clubes son parte y él vive esto por primera vez en su carrera. Yo me acuerdo que la gente abucheaba a Zendejas y hoy es una unanimidad entre todos. Así es el futbol, la gente te reconoce cuando haces las cosas bien. Siento que en este momento hay mucha carga sobre él y mañana jugará Aarón Mejía para darle pausa y aire a Kevin. La confianza sigue y se va a sumar a casos de otros tanto que fueron abucheados y se fueron como ídolos y campeones", agregó Jardine.

Alejandro Zendejas tras sufrir golpe vs Rayados I IMAGO7

Sobre los lesionados, André mencionó que no quieren arriesgar a Alejandro Zendejas. Aunque el extremo mexicano está cerca de estar al 100%, no está garantizado que juegue ante La Franja. Por lo mismo, tratarán de que ya pueda estar disponible para el duelo ante Tigres, para que así no tenga ninguna recaída. De igual manera, comentó que Dagoberto Espinoza está en la etapa final de su recuperación.

“Estamos muy cerca de tener a todos. Zende aún estamos teniendo todo el cuidado, no quiero anticipar si va a estar o no, seguramente no estará de inicio o lo prepararemos para estar contra Tigres, pero está cerca de regresar. Dagoberto está cerca, le falta casi un mes. Sin duda somos más fuertes cuando estamos completos”.