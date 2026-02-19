Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
VIDEO:Punch, el mono bebé del zoológico de Ichikawa en Japón, es rechazado otra vez por su manada

La historia viral de Punch en Japón generó largas filas de visitantes en el Ichikawa City Zoo./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 16:33 - 19 febrero 2026
La historia de Punch, un mono bebé del Ichikawa City Zoo, en Japón, ha dado la vuelta al mundo luego de que se hiciera viral por su complicado proceso de integración con su manada. El pequeño primate se convirtió en símbolo de resiliencia después de que se difundieran imágenes de sus intentos por acercarse al grupo.

De acuerdo con la información difundida por medios internacionales, Punch había mostrado avances en su proceso de adaptación, lo que generó esperanza entre cuidadores y visitantes del zoológico. Sin embargo, recientemente fue rechazado nuevamente por la manada, lo que provocó nuevas reacciones de tristeza y solidaridad en redes sociales.

El mono bebé Punch intenta integrarse a su grupo, pero enfrenta dificultades dentro de la manada./ RS

El caso ha despertado gran interés público, al punto de que el zoológico registró largas filas de visitantes que acudieron específicamente para conocer al mono bebé tras la viralización de su historia. La empatía generada por Punch lo convirtió en uno de los animales más comentados del recinto.

¿Por qué Punch fue rechazado por su manada?

Según lo reportado, el proceso de integración de Punch ha sido complejo debido a la dinámica social natural entre los primates. La aceptación dentro de una manada depende de jerarquías, comportamientos y vínculos que no siempre se consolidan de inmediato, especialmente cuando se trata de crías que requieren adaptarse al grupo.

Visitantes acudieron al zoológico de Ichikawa tras conocer la historia del mono bebé que fue rechazado nuevamente./ RS

Aunque el pequeño había logrado algunos acercamientos positivos, el nuevo rechazo evidenció que el proceso no está completamente consolidado. El zoológico ha continuado monitoreando su comportamiento y el del resto de los monos para procurar su bienestar.

Un fenómeno viral que traspasó fronteras

La historia de Punch no solo generó conversación en Japón, sino que también se volvió tendencia internacional. Videos y fotografías del mono bebé intentando acercarse a su grupo provocaron miles de comentarios de apoyo y mensajes de ánimo por parte de usuarios en distintas plataformas.

El interés mediático también impulsó un aumento en la asistencia al zoológico de Ichikawa, donde visitantes esperan observar cómo evoluciona la situación del pequeño primate. La historia ha sido interpretada por muchos como un reflejo de perseverancia frente a la adversidad.

El caso de Punch, el mono viral de Japón, ha conmovido a miles de personas en redes sociales./ RS
