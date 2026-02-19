Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
VIDEO: Adiós Therians… ahora pasean perros invisibles: así es el “Hobby Dogging”

El mundo cada vez está más loco con los animales ficticios / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 15:47 - 19 febrero 2026
La nueva tendencia nacida en Alemania ya es viral en redes: personas que entrenan y sacan a pasear a una mascota… que no existe

Mientras en México apenas se discute el fenómeno Therian, en Europa comenzó a tomar fuerza otra práctica que parece salida de una comedia: el Hobby Dogging, actividad que consiste en pasear y entrenar a un perro invisible con total seriedad.

La tendencia nació en la ciudad alemana de Bad Friedrichshall, donde comenzaron a circular videos de personas realizando rutinas completas de adiestramiento… con una correa que no sostiene absolutamente nada.

Al final de la correa no hay nada. Solo aire.

El fenómeno de los Therians parece ya estar pasando de moda / Especial

¿Qué es el Hobby Dogging?

El Hobby Dogging es una actividad donde los participantes simulan tener un perro, utilizando correas rígidas que mantienen la forma como si un animal estuviera tirando de ellas.

La práctica fue impulsada por Barbara Gerlinger, entrenadora canina profesional, quien asegura que el objetivo es entrenar al dueño y no al perro. Lo que comenzó como experimento terminó convirtiéndose en clubes y cursos organizados.

El “Hobby Dogging” consiste en sacar a pasear a tu perro invisible / Especial

¿Cómo se practica?

No es solo caminar con una correa vacía. Los participantes recrean toda la experiencia:

Entrenamiento de obediencia

Dan órdenes como:
• “¡Siéntate!”
• “¡Quieto!”
• “¡Ven!”

La tendencia de ser Therians está causando revuelo en todo el mundo / Especial

Circuitos de agility

Simulan que el perro:
• Salta vallas
• Cruza túneles
• Completa recorridos

Interacción simulada

• Acarician el aire
• Entregan premios imaginarios
• Felicitan a su mascota inexistente

Para muchos puede parecer absurdo, pero sus defensores aseguran que mejora la postura, el tono de voz y la técnica de manejo.

¿Cuánto cuesta tener un perro invisible?

Practicar Hobby Dogging puede costar desde 10 hasta 60 dólares, dependiendo del equipo:

• Correa rígida: 15 a 60 USD
• Cursos en clubes: 10 a 30 USD
• Versión DIY (hecha en casa): menos de 10 USD

Eso sí, el verdadero reto no es el dinero, sino la vergüenza inicial de gritar órdenes al aire frente a desconocidos.

Sus seguidores lo resumen con una frase que ya circula en comunidades europeas: “Es la forma más barata de tener un perro: cero veterinario, cero comida y cero multas por no recoger heces”.

Mundo
