VIDEO: Adiós Therians… ahora pasean perros invisibles: así es el “Hobby Dogging”

Mientras en México apenas se discute el fenómeno Therian, en Europa comenzó a tomar fuerza otra práctica que parece salida de una comedia: el Hobby Dogging, actividad que consiste en pasear y entrenar a un perro invisible con total seriedad.

La tendencia nació en la ciudad alemana de Bad Friedrichshall, donde comenzaron a circular videos de personas realizando rutinas completas de adiestramiento… con una correa que no sostiene absolutamente nada.

Al final de la correa no hay nada. Solo aire.

¿Qué es el Hobby Dogging?

El Hobby Dogging es una actividad donde los participantes simulan tener un perro, utilizando correas rígidas que mantienen la forma como si un animal estuviera tirando de ellas.

La práctica fue impulsada por Barbara Gerlinger, entrenadora canina profesional, quien asegura que el objetivo es entrenar al dueño y no al perro. Lo que comenzó como experimento terminó convirtiéndose en clubes y cursos organizados.

¿Cómo se practica?

No es solo caminar con una correa vacía. Los participantes recrean toda la experiencia:

Entrenamiento de obediencia

Dan órdenes como:

• “¡Siéntate!”

• “¡Quieto!”

• “¡Ven!”

Circuitos de agility

Simulan que el perro:

• Salta vallas

• Cruza túneles

• Completa recorridos

Interacción simulada

• Acarician el aire

• Entregan premios imaginarios

• Felicitan a su mascota inexistente

Para muchos puede parecer absurdo, pero sus defensores aseguran que mejora la postura, el tono de voz y la técnica de manejo.

¿Cuánto cuesta tener un perro invisible?

Practicar Hobby Dogging puede costar desde 10 hasta 60 dólares, dependiendo del equipo:

• Correa rígida: 15 a 60 USD

• Cursos en clubes: 10 a 30 USD

• Versión DIY (hecha en casa): menos de 10 USD

Eso sí, el verdadero reto no es el dinero, sino la vergüenza inicial de gritar órdenes al aire frente a desconocidos.