VIDEO: Therians intentan subirse al transporte público, pero chófer se los impide

Los therians siguen siendo noticia y ahora, en redes sociales, ha llamado la atención un nuevo video grabado en México, específicamente en el estado de Nuevo León, donde a un grupo de personas que se identifican y actúan como animales les fue negado el acceso a un camión del transporte público.

Los therians ahora fueron vistos en una parada de transporte público en Monterrey/X: @emeequis

Les niegan el acceso al camión en Nuevo León

En el video, con duración de apenas 32 segundos, grabado a plena luz del día, se observa a varias personas formadas para abordar un camión urbano. Sin embargo, lo llamativo es que en la misma parada hay tres therians: uno que simula ser un zorro, otro un lobo y el último un tigre.

Después de interactuar entre ellos y arrastrarse por la banqueta, el therian que se identifica como zorro intentó subir al camión. No obstante, el chófer le cerró la puerta en la cara, impidiéndole el acceso y gritando antes de irse:

Por eso luego los atropellan, si siguen haciendo sus mam&das”.

Reacciones en redes sociales

Las reacciones no se hicieron esperar. La mayoría fueron críticas hacia los therians, mientras que otros consideraron que el video podría estar actuado.

Esto último debido a que, después de que el camión se va y el chófer lanza su insulto, el therian en forma de zorro se quita la máscara y voltea sorprendido hacia la cámara, escuchándose también una risa de quien aparentemente está grabando con su celular.

Algunos comentarios en redes sociales fueron: “Las enfermedades mentales se han disparado. Pobre mundo, qué tipo de gente lo está habitando”.

“Excelente la acción del chófer”.

“Pues tiene razón el conductor. Papás pongan atención a sus hijos y llévenlos al psiquiatra, esto no es normal”.

“Hizo muy bien el conductor del autobús, si en su casa no le impusieron límites, la sociedad lo hará”.

El chófer no permitió que los therians subieran al camión de transporte público/X: @emeequis

¿Qué son los therians?

Los therians (o terianos) son personas que se identifican, de manera interna y profunda, con un animal no humano. Esta identidad, conocida como teriantropía, no se trata de una elección o un pasatiempo, sino de una conexión que puede ser de origen psicológico o espiritual.

El término proviene del griego therion (bestia) y anthropos (humano).

🐺🚍 Un joven caracterizado como “therian” intentó presuntamente hacerle una broma a un chofer de camión urbano en Nuevo León al tratar de subir a la unidad.



El operador le cerró la puerta y el hecho volvió a encender la discusión sobre este tipo de comportamientos en espacios… pic.twitter.com/ZC7JuK6BbC — Gurú Político (@guruchuirer) February 19, 2026