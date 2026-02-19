Verificación de edad requerida
‘Son partidos para ir al límite’: Nicolás Larcamón recalcó la importancia del duelo ante Chivas
Nicolás Larcamón, entrenador de Cruz Azul, no se guardó nada en la antesala del duelo frente a Chivas. El técnico celeste reconoció que el encuentro tiene un ingrediente especial, sobre todo por lo ocurrido en la liguilla pasada, donde ambos equipos protagonizaron un cruce intenso que dejó cuentas pendientes.
El estratega aseguró que el partido tiene tintes de Clásico, particularmente por ese antecedente reciente que elevó la rivalidad deportiva entre ambas instituciones.
“Es una semana espectacular, el rival viene en un muy buen momento, va a ser un gran partido para el espectador y nuestra afición y confío mucho en lo que somos capaces de hacer, son partidos para ir al límite y hasta en ese rasgo de clásico sí, por los antecedentes”, declaró.
Además, el técnico subrayó que el compromiso representa mucho más que tres puntos.
“Es una gran oportunidad para dar un golpe en la mesa, para demostrar que somos contendientes al título”, sentenció.
Larcamón también anticipó un espectáculo atractivo para la afición, considerando el momento que viven los dos equipos.
“Va a ser un gran partido para el espectador y nuestra afición. Confío mucho en lo que somos capaces de hacer; son partidos para ir al límite”, expresó, destacando la intensidad que se vivirá en el terreno de juego.
Finalmente, el estratega dejó clara la identidad que busca proyectar su equipo. Y que con boletos agitados, la afición haga también su papel de alentar al equipo.
“La valentía es ADN nuestro, confiamos mucho en lo que somos capaces”, concluyó.
