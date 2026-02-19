Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

‘Son partidos para ir al límite’: Nicolás Larcamón recalcó la importancia del duelo ante Chivas

Nicolás Larcamón es el actual técnico de Cruz Azul | MexSport
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 14:58 - 19 febrero 2026
El estratega de la Máquina se mostró respetuoso rumbo al partido contra el actual superlíder del Clausura 2026

Nicolás Larcamón, entrenador de Cruz Azul, no se guardó nada en la antesala del duelo frente a Chivas. El técnico celeste reconoció que el encuentro tiene un ingrediente especial, sobre todo por lo ocurrido en la liguilla pasada, donde ambos equipos protagonizaron un cruce intenso que dejó cuentas pendientes.

Gabriel Milito y Nicolás Larcamón previo al partido de ida de Cuartos de Final en el Apertura 2025 | IMAGO 7
Gabriel Milito y Nicolás Larcamón previo al partido de ida de Cuartos de Final en el Apertura 2025 | IMAGO 7

El estratega aseguró que el partido tiene tintes de Clásico, particularmente por ese antecedente reciente que elevó la rivalidad deportiva entre ambas instituciones.

“Es una semana espectacular, el rival viene en un muy buen momento, va a ser un gran partido para el espectador y nuestra afición y confío mucho en lo que somos capaces de hacer, son partidos para ir al límite y hasta en ese rasgo de clásico sí, por los antecedentes”, declaró.
Nicolás Larcamón durante el partido ante Vancouver FC en la Copa de Campeones Concacaf | IMAGO 7
Nicolás Larcamón durante el partido ante Vancouver FC en la Copa de Campeones Concacaf | IMAGO 7

Además, el técnico subrayó que el compromiso representa mucho más que tres puntos. 

“Es una gran oportunidad para dar un golpe en la mesa, para demostrar que somos contendientes al título”, sentenció.

Larcamón también anticipó un espectáculo atractivo para la afición, considerando el momento que viven los dos equipos. 

Nicolás Larcamón | IMAGO7

“Va a ser un gran partido para el espectador y nuestra afición. Confío mucho en lo que somos capaces de hacer; son partidos para ir al límite”, expresó, destacando la intensidad que se vivirá en el terreno de juego.

Finalmente, el estratega dejó clara la identidad que busca proyectar su equipo. Y que con boletos agitados, la afición haga también su papel de alentar al equipo. 

“La valentía es ADN nuestro, confiamos mucho en lo que somos capaces”, concluyó.
Nicolás Larcamón celebra triunfo ante Vancouver FC I MEXSPORT
