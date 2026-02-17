Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Nicolás Ibáñez reconoce la exigencia de Cruz Azul: “Es uno de los clubes más grandes de México”

Nicolás Ibáñez fue presentado oficialmente como refuerzo de Cruz Azul | GINA SÁNCHEZ
Nicolás Ibáñez fue presentado oficialmente como refuerzo de Cruz Azul | GINA SÁNCHEZ
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 15:47 - 17 febrero 2026
El delantero argentino quiere reencontrarse con su mejor versión de la mano del equipo cementero

Nicolás Ibáñez fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Cruz Azul, donde aseguró que su llegada representa un desafío mayúsculo en su carrera y la oportunidad ideal para reencontrarse con su mejor versión goleadora.

“Es un gran desafío para mí, por esto que decís que es uno de los clubes más grandes del país. Desde el primer momento mostraron mucho interés en mí. He tenido otras ofertas, pero estaba convencido de que este lugar donde yo volviera a ser lo que fui”, expresó.

Nico Ibáñez habló sobre su nivel en el futbol mexicano | GINA SÁNCHEZ

Ibáñez reveló que el interés de La Máquina no es reciente. Incluso, desde su etapa en el futbol argentino ya existían acercamientos que no pudieron concretarse.

“Sí, justamente lo hablábamos con el presi, desde que estaba en San Luis como que estuvo ese sondeo y nunca se llegaba a dar. Estoy convencido y creo que era el momento justo, en un gran momento para mí también, así que tenía que ser este el momento de darse y estoy muy contento de estar en este club que es de los más grandes de México”, dijo.

Cruz Azul presentó oficialmente a Ibáñez como su refuerzo | GINA SÁNCHEZ

Busca ser goleador del equipo

En el plano deportivo, el delantero dejó claro que su objetivo es aportar goles y ayudar al equipo a competir por todos los títulos en disputa.

“En cuanto a lo futbolístico vengo a sumar, a poder seguir marcando goles, a ir por todos los objetivos que tiene el club y el equipo. Vamos a tratar de pelear por todos los torneos que estamos jugando y poder seguir levantando títulos y haciendo grande a esta institución”.

Finalmente, Ibáñez aseguró que llega consciente de la exigencia que implica vestir la camiseta celeste y se dijo incluso sorprendido por la magnitud del club.

“No ha cambiado nada, sé muy bien a dónde llego. Cruz Azul siempre está peleando todos los torneos que juegan, siempre con muy buenos equipos, muy buenos jugadores. Sabía de la gran historia que tenía y no cambia nada; al contrario, ahora quedo más sorprendido de todo lo grande que es el club, que es muy bueno y creo que eso lo hace más grande”.

Nico Ibáñez celebra gol a Tigres | IMAGO7
