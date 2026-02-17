Isaac del Toro se mantiene en el Top 10 del UAE Tour tras la segunda etapa

El ciclista mexicano, Isaac del Toro, ha concluido la segunda etapa del UAE Tour 2026 dentro de los diez mejores de la clasificación general. Tras una exigente contrarreloj individual disputada este martes en la isla de Al Hudayriyat, Del Toro finalizó en la posición 25, lo que lo sitúa ahora en el décimo puesto de la general. La jornada reconfiguró la cabeza de la carrera, dejando al especialista belga Remco Evenepoel como nuevo portador del maillot rojo.

Isaac del Toro se impuso en el Giro del Veneto | MEXSPORT

El ciclista mexicano cedió el liderato en la segunda etapa, una contrarreloj individual ganada por el belga Remco Evenepoel, pero se mantiene en la lucha por la clasificación general antes de las etapas de montaña.

SEGUNDA ETAPA DE UAE TOUR 2026

La etapa consistió en un recorrido de 12.2 kilómetros, caracterizado por un trazado plano y rápido con pocas curvas cerradas, ideal para los especialistas en la lucha contra el crono. A pesar de algunas ráfagas de viento en contra, las condiciones permitieron a los ciclistas alcanzar velocidades muy elevadas.

Del Toro, quien partió vistiendo el maillot de líder tras su histórica victoria en la primera etapa, defendía una ventaja de cuatro segundos. El mexicano demostró solidez desde el principio, manteniendo un ritmo constante y un promedio de velocidad superior a los 50 km/h. Sin embargo, el altísimo nivel de los contrarrelojistas puros marcó diferencias significativas en la meta.

Como anticipaban los pronósticos, Remco Evenepoel fue el más rápido del día, deteniendo el reloj en 13 minutos y 3 segundos. El británico Joshua Tarling fue segundo a seis segundos, y el francés Rémi Cavagna completó el podio de la etapa a 12 segundos del ganador.

Primera etapa del UAE Team 2026 | AFP

Isaac del Toro cruzó la línea de meta a 42 segundos de Evenepoel, un resultado que lo desplaza al décimo lugar de la clasificación general, a 32 segundos del nuevo líder. A pesar de ceder la primera posición, el mexicano se mantiene firmemente en la contienda de una de las carreras más prestigiosas del calendario WorldTour.

ISAAC DEL TORO BUSCARÁ RECUPERAR EL LIDERATO

La competición continuará este miércoles con la tercera etapa, un recorrido de 183 kilómetros entre Umm Al Quwain y la cima de Jebel Mobrah. Esta será la primera de las dos jornadas de alta montaña del tour, un terreno donde se espera que Isaac del Toro, especialista en ascensos, pueda desplegar su máximo potencial para intentar recuperar posiciones y volver a la lucha por el liderato.

El trazado se adentra en el desierto antes de afrontar la subida final de aproximadamente 15 kilómetros. Este ascenso presenta tramos con pendientes que alcanzan hasta un 12%, un escenario perfecto para que escaladores como Del Toro busquen marcar la diferencia.