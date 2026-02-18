Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Monedas falsas de 10 pesos? Te decimos cómo identificarlas y qué hacer con ellas

Revisa bien tu dinero para que no tengan problemas a la hora de pagar / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 18:19 - 17 febrero 2026
Banxico detecta circulación de piezas apócrifas y advierte que usarlas, aunque no las hayas fabricado, es delito federal

La falsificación de dinero en México no sólo afecta a los billetes. Ahora también las monedas están en la mira. El Banco de México (Banxico) alertó sobre la circulación de monedas falsas de 10 pesos, una de las denominaciones con más reportes en los últimos años.

De acuerdo con el informe presentado por Banxico, durante 2025 se captaron 291 mil 673 billetes falsos, cifra superior a los 286 mil 917 detectados en 2024, lo que representó un incremento de 1.65%. Aunque el billete de 500 pesos volvió a ser el más falsificado, también se identificaron monedas apócrifas.

En 2025, se registraron 970 monedas falsas de 10 pesos / FREEPIK

En el caso de las monedas, la de 10 pesos encabeza la lista. En 2025 se registraron 970 piezas falsas, mientras que en 2024 fueron mil 423. Ese año se identificaron más de mil 643 monedas falsas en total, de las cuales 1,423 correspondieron a la denominación de 10 pesos.

La advertencia es clara: utilizar dinero falso, incluso sin haber participado en su fabricación, constituye un delito federal que puede castigarse con hasta 12 años de prisión.

¿Cómo identificar una moneda de 10 pesos falsa?

Banxico recomienda revisar con atención sus características físicas para detectar irregularidades.

Al tacto, la moneda de 10 pesos es bimetálica y no debe percibirse la unión entre el centro y el anillo exterior. El canto debe ser estriado, con pequeñas líneas continuas. Además, no debe presentar rebabas ni imperfecciones.

Si detectas una moneda falsa lo mejor es llevarla a una institución bancaria / FREEPIK

Visualmente, combina dos tonos de amarillo debido a la aleación de metales con la que fue fabricada. No cuenta con recubrimientos, por lo que el color debe mantenerse uniforme durante toda su vida útil, sin decoloraciones ni cambios notorios.

Entre las señales de alerta están:

  • Bordes perceptibles en la unión del centro con el anillo exterior.

  • Ausencia de estriado en el canto.

  • Imperfecciones visibles.

  • Variaciones en el color característico.

En caso de duda, lo mejor es compararla con otra moneda auténtica del mismo valor, revisando peso, diámetro y espesor.

Usar una moneda falsa es un delito federal que se castiga con cárcel / FREEPIK

¿Qué hacer si recibes una moneda falsa?

Si recibes una moneda de 10 pesos presuntamente falsa, no debes usarla para pagar. La recomendación es acudir a una sucursal bancaria para que la pieza sea retenida y enviada al Banco de México para su análisis.

Las instituciones bancarias son las únicas autorizadas para retener monedas o billetes presuntamente falsos y deben entregar un recibo por el valor correspondiente. Si tras la revisión se determina que la moneda es auténtica, el banco reembolsa el importe. Si es falsa, queda fuera de circulación y puede formar parte de investigaciones sobre falsificación.

Banxico concentra y analiza el dinero falso retirado de circulación para identificar patrones y reforzar medidas de prevención.

