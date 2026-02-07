Nueva moneda de 10 pesos en México: cuándo sale, cómo será y qué cambios tendrá

La moneda de 10 pesos que usamos a diario tendrá cambios importantes. El pasado 19 de enero, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto que reforma la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, el cual autoriza modificaciones tanto en las monedas de 10 como de 20 pesos.

Aunque a simple vista el cambio será casi imperceptible, se trata de una modificación histórica: la moneda de 10 pesos será alterada por primera vez desde el año 2000.

Tuvieron que pasar 26 años para que la moneda tuviera cambios en su composición / FREEPIK

¿Qué cambiará en la moneda de 10 pesos?

A diferencia de modificaciones anteriores, el diseño se mantiene intacto, pero los materiales con los que se fabrica la moneda sí cambiarán, principalmente para reducir su costo de producción.

El centro de la moneda dejará de estar hecho de alpaca plateada y será sustituido por acero recubierto de níquel. Según lo establecido en el decreto:

El núcleo será de acero y representará entre 92 y 96% del peso total , con una composición controlada de carbono, manganeso, fósforo y azufre, siendo el resto hierro.

El recubrimiento será de níquel con una pureza mínima de 99.9% , y representará entre 4 y 8% del peso total .

El peso total de la moneda será de 4.39 gramos , con una tolerancia de 0.17 gramos , es decir, será 0.36 gramos más ligera que la actual.

El anillo exterior seguirá fabricándose con alpaca dorada, como hasta ahora.

La moneda de 10 pesos no tendrá cambios en su exterior / FREEPIK

Para los usuarios, el cambio será mínimo: la moneda será casi idéntica, diferenciándose únicamente por el brillo propio de las piezas nuevas.

¿El diseño seguirá siendo el mismo?

Sí. La moneda conservará en el centro la imagen de Tonatiuh con la máscara de fuego, así como el marco liso con gráfila escalonada, por lo que no habrá cambios visuales relevantes.

El peso total de la moneda será de 4.39 gramos / FREEPIK

¿Cuándo entrará en circulación la nueva moneda?

Con la publicación del decreto en el DOF, el Banco de México ya tiene luz verde para fabricar y poner en circulación las nuevas monedas, aunque aún no se ha anunciado una fecha exacta para su llegada a las calles.

También habrá cambios en la moneda de 20 pesos

Además de la moneda de 10 pesos, se confirmó que la moneda de 20 pesos tendrá una nueva variante, la cual estará dedicada al templo de Kukulkán en Chichén Itzá, ampliando la familia de monedas conmemorativas.

Las monedas de 10 pesos que sí valen más

Aunque en internet abundan anuncios con precios exagerados, son pocos los ejemplares que realmente tienen valor para coleccionistas:

Monedas de 10 nuevos pesos (1993) Centro de plata ley 0.925 .

Valor aproximado: 150 pesos, aunque en estado impecable pueden llegar hasta 2,500 pesos.

Moneda de 2007 con gráfila invertida Error de acuñación donde los adornos apuntan al lado contrario.

Precio: entre 150 y 300 pesos, y hasta 1,000 pesos si está en excelente estado.

Moneda del año 2000 No es rara.

Su valor real no suele superar los 50 pesos, pese a rumores en redes.