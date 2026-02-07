Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Nueva moneda de 10 pesos en México: cuándo sale, cómo será y qué cambios tendrá

La moneda conservará en el centro la imagen de Tonatiuh con la máscara de fuego / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 12:43 - 07 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El brillo será fundamental para poder distinguir los modelos recientes a los pasados

La moneda de 10 pesos que usamos a diario tendrá cambios importantes. El pasado 19 de enero, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto que reforma la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, el cual autoriza modificaciones tanto en las monedas de 10 como de 20 pesos.

Aunque a simple vista el cambio será casi imperceptible, se trata de una modificación histórica: la moneda de 10 pesos será alterada por primera vez desde el año 2000.

Tuvieron que pasar 26 años para que la moneda tuviera cambios en su composición / FREEPIK

¿Qué cambiará en la moneda de 10 pesos?

A diferencia de modificaciones anteriores, el diseño se mantiene intacto, pero los materiales con los que se fabrica la moneda sí cambiarán, principalmente para reducir su costo de producción.

El centro de la moneda dejará de estar hecho de alpaca plateada y será sustituido por acero recubierto de níquel. Según lo establecido en el decreto:

  • El núcleo será de acero y representará entre 92 y 96% del peso total, con una composición controlada de carbono, manganeso, fósforo y azufre, siendo el resto hierro.

  • El recubrimiento será de níquel con una pureza mínima de 99.9%, y representará entre 4 y 8% del peso total.

  • El peso total de la moneda será de 4.39 gramos, con una tolerancia de 0.17 gramos, es decir, será 0.36 gramos más ligera que la actual.

  • El anillo exterior seguirá fabricándose con alpaca dorada, como hasta ahora.

La moneda de 10 pesos no tendrá cambios en su exterior / FREEPIK

Para los usuarios, el cambio será mínimo: la moneda será casi idéntica, diferenciándose únicamente por el brillo propio de las piezas nuevas.

¿El diseño seguirá siendo el mismo?

Sí. La moneda conservará en el centro la imagen de Tonatiuh con la máscara de fuego, así como el marco liso con gráfila escalonada, por lo que no habrá cambios visuales relevantes.

El peso total de la moneda será de 4.39 gramos / FREEPIK

¿Cuándo entrará en circulación la nueva moneda?

Con la publicación del decreto en el DOF, el Banco de México ya tiene luz verde para fabricar y poner en circulación las nuevas monedas, aunque aún no se ha anunciado una fecha exacta para su llegada a las calles.

También habrá cambios en la moneda de 20 pesos

Además de la moneda de 10 pesos, se confirmó que la moneda de 20 pesos tendrá una nueva variante, la cual estará dedicada al templo de Kukulkán en Chichén Itzá, ampliando la familia de monedas conmemorativas.

Las monedas de 10 pesos que sí valen más

Aunque en internet abundan anuncios con precios exagerados, son pocos los ejemplares que realmente tienen valor para coleccionistas:

Monedas de 10 nuevos pesos (1993)

  • Centro de plata ley 0.925.

  • Valor aproximado: 150 pesos, aunque en estado impecable pueden llegar hasta 2,500 pesos.

Moneda de 2007 con gráfila invertida

  • Error de acuñación donde los adornos apuntan al lado contrario.

  • Precio: entre 150 y 300 pesos, y hasta 1,000 pesos si está en excelente estado.

Moneda del año 2000

  • No es rara.

  • Su valor real no suele superar los 50 pesos, pese a rumores en redes.

Moneda conmemorativa de la Batalla de Puebla (2012)

  • Única que no tiene motivos del Calendario Azteca.

  • En perfecto estado puede venderse hasta en 350 pesos.

  • El supuesto error de “2 de mayo” no ha sido confirmado por el Banco de México.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Finanzas
Últimos videos
Lo Último
15:30 Mundial 2026 dejará derrama histórica en México… ¡serán miles de millones de dólares!
15:27 Super Bowl LX: ¿cuándo y dónde ver Seattle Seahawks vs New England Patriots?
15:20 ¡Ya no hay excusas! CDMX tendrá vacunación nocturna contra el sarampión
15:14 Liverpool vs Manchester City: ¿la mejor rivalidad de la Premier League?
14:50 Roger Craig es HOF: el largo camino del corredor para estar en Canton
14:41 Guirassy sella victoria para Dortmund frente a Wolfsburgo y reduce ventaja del Bayern en la Bundesliga
14:39 VIDEO: Diputada Diana Sánchez Barrios ignoró semáforo y se confrontó con ciclista en CDMX
14:33 Kim Kardashian sorprende al hablar de Kanye West y su dinámica familiar tras el divorcio
14:27 Premier League: ¿Cuándo y dónde ver Liverpool vs Manchester City?
14:12 Uros Durdevic sobre su llegada a Rayados: "es un club grande"
Tendencia
1
Futbol Nacional Fallece querido e histórico árbitro de la Liga MX
2
Futbol Nacional ¡Bombazo! América prepara fichaje de Vinicius
3
Futbol ¡Uno más de Julián! Quiñones anota de nueva cuenta con el Al Qadasiya
4
Futbol Internacional Raúl Jiménez provoca el autogol en la derrota del Fulham ante Everton
5
Empelotados ¡Increíble! Bad Bunny superará en apariciones de Super Bowl en este siglo a equipos como Cowboys, Dolphins, Packers y Bills
6
Futbol Nacional Búfalo Aguirre previo a firmar con Tigres: "Duele despedirse de América"
Te recomendamos
Mundial 2026 dejará derrama histórica en México… ¡serán miles de millones de dólares!
Contra
07/02/2026
Mundial 2026 dejará derrama histórica en México… ¡serán miles de millones de dólares!
Super Bowl LX: ¿cuándo y dónde ver Seattle Seahawks vs New England Patriots?
NFL
07/02/2026
Super Bowl LX: ¿cuándo y dónde ver Seattle Seahawks vs New England Patriots?
¡Ya no hay excusas! CDMX tendrá vacunación nocturna contra el sarampión
Contra
07/02/2026
¡Ya no hay excusas! CDMX tendrá vacunación nocturna contra el sarampión
Liverpool vs Manchester City: ¿la mejor rivalidad de la Premier League?
Futbol
07/02/2026
Liverpool vs Manchester City: ¿la mejor rivalidad de la Premier League?
Roger Craig es HOF: el largo camino del corredor para estar en Canton
NFL
07/02/2026
Roger Craig es HOF: el largo camino del corredor para estar en Canton
Guirassy sella victoria para Dortmund frente a Wolfsburgo y reduce ventaja del Bayern en la Bundesliga
Futbol Internacional
07/02/2026
Guirassy sella victoria para Dortmund frente a Wolfsburgo y reduce ventaja del Bayern en la Bundesliga