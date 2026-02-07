Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

¿Bad Bunny regresa a WWE? Reportes señalan que volverá "muy pronto"

El look de Bad Bunny en los Grammy 2026 dio de que hablar en redes sociales | Grosby Group
David Torrijos Alcántara 13:32 - 07 febrero 2026
En los últimos años, el puertorriqueño se ha consolidado como uno de los artistas musicales más famosos del planeta

Un nuevo informe sugiere que, tras su actuación en el Super Bowl del domingo, la próxima gran aparición de Bad Bunny podría ser en WrestleMania 42.

Bad Bunny se presentará en el medio del partido entre Seahawks y Pats | AP

¿Cuál es la relación de Bad Bunny con WWE?

En los últimos años, el puertorriqueño se ha consolidado como uno de los artistas musicales más famosos del planeta. Es constantemente una de las estrellas más descargadas de la industria, pero su marca ha alcanzado un nivel aún mayor tras ganar el Grammy al Álbum del Año la semana pasada y con su próxima actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Sin embargo, antes de convertirse en una superestrella mundial, desarrolló una interesante relación con la WWE. Bad Bunny ha realizado múltiples apariciones en la empresa de lucha libre e incluso ha competido en varios combates, que incluyen una participación en WrestleMania hace cinco años y una lucha estelar en Puerto Rico en 2023.

Bad Bunny durante su concierto final en Puerto Rico, su tierra natal, en 2025 | AP

Se espera que Bad Bunny regrese a la WWE "muy pronto"

Durante los últimos dos años, ha habido especulaciones intermitentes sobre cuándo el aficionado de toda la vida a la lucha libre profesional podría volver a un ring de la WWE. Pues bien, ese momento podría ser inminente. Según el Wrestling Observer, se espera que Bad Bunny regrese a la WWE "muy pronto, más temprano que tarde".

Este calendario parece encajar perfectamente con un posible combate en WrestleMania 42 en abril. Dado que la compañía siempre busca que cada edición de 'Mania sea la más grande de la historia, añadir a la superestrella de la música a la cartelera sin duda elevaría aún más la edición de 2026, especialmente después de toda la controversia generada por su elección para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

También es posible que no compita en un combate en WrestleMania, sino que simplemente haga una aparición. Dicha aparición podría entonces preparar el terreno para su próximo enfrentamiento en un rumoreado evento en mayo en Puerto Rico.

Bad Bunny en la 68a entrega anual de los Premios Grammy 2026 |AP
Futbol Nacional Fallece querido e histórico árbitro de la Liga MX
Futbol Nacional ¡Bombazo! América prepara fichaje de Vinicius
Futbol ¡Uno más de Julián! Quiñones anota de nueva cuenta con el Al Qadasiya
Futbol Internacional Raúl Jiménez provoca el autogol en la derrota del Fulham ante Everton
Empelotados ¡Increíble! Bad Bunny superará en apariciones de Super Bowl en este siglo a equipos como Cowboys, Dolphins, Packers y Bills
Futbol Nacional Búfalo Aguirre previo a firmar con Tigres: "Duele despedirse de América"
