Roger Craig es HOF: el largo camino del corredor para estar en Canton

La justicia por fin llegó, el momento de la inmortalidad apareció, Roger Craig estará en Canton, Ohio. Después de años de ver con recelo a los demás, el excorredor de los San Francisco 49ers, Los Angeles Raiders y los Minnesota Vikings fue elegido para formar parte de la Clase del 2026 del Salón de la Fama.

El momento fue emotivo, sí, pero no se puede olvidar todo el tiempo que tardó la liga en llevarlo a Canton, no solo por sus logros, sino porque revolucionó la posición. Para que nos demos una idea, Roger Craig fue el primer corredor en la historia en registrar mil yardas por tierra y otras mil por recepción, números escandalosos hasta hoy en día.

La Costa Oeste con Bill Walsh

Roger Craig fue seleccionado por los San Francisco 49ers en el Draft de 1983, egresado de la Universidad de Nebraska. Bill Walsh, el legendario entrenador en jefe de los gambusinos, vio en el joven corredor algo impensado, lo vio como un arma ofensiva versátil, por lo que lo convirtió en la estrella en la ofensiva de la Costa Oeste.

La ofensiva de la Costa Oeste fue popularizada por Walsh a mediados de los ochentas y, con una maquinaria perfecta, logró ganar todo. Simple y sencilla, pero se necesitan los engranajes necesarios para hacerla funcionar. Pases cortos, precisos y sincronizados, usando patrones de pase horizontales para estirar a la defensa y abrir oportunidades para tener espacios para carreras o pases profundos; Joe Montana, Jerry Rice y Roger Craig brillaron gracias a dicha ofensiva.

Roger Craig fue seleccionado cuatro veces al Tazón de los Profesionales, además de que ganó tres Super Bowls. El corredor hizo lo que quiso en su carrera, por lo que se convirtió en una de las grandes figuras de la posición, mucho antes que Barry Sanders o el mismo Emmitt Smith.

A la tierra de los inmortales

Roger Craig ingresó al Salón de la Fama junto a figuras como Drew Brees o Adam Viniateri, pero el excorredor se llevó los reflectores. Nadie lo quería tanto como él, lo soñó mil veces y, cuando todo parecía indicar que se llevaría más tiempo, la NFL hizo justicia y lo ingresó al Hall of Fame.

Hay muchos momentos impresionantes en la carrera de Roger Craig, pero uno de los más recordados en la bahía y en Estados Unidos fue el Super Bowl XIX. Ante los Miami Dolphins, Craig se despachó con tres anotaciones totales en todo el partido, además de que tuvo más de 400 yardas en todos los Grandes Juegos que disputó.

