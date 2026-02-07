¿Por qué no vacunan contra el sarampión a mayores de 50 años en México? Esto explica la UNAM

El sarampión volvió a encender las alertas sanitarias en México. Desde febrero de 2025, los contagios han aumentado de forma significativa, lo que llevó a las autoridades a reforzar la campaña nacional de vacunación, sobre todo ante el repunte de casos también registrado en Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, una duda se repite entre la población: ¿por qué las personas mayores de 50 años no están contempladas en la vacunación contra el sarampión?

Los contagios de sarampión están creciendo en los estados del país / FREEPIK

Mayores de 50 años no requieren vacuna, según expertos

De acuerdo con Rosa María Wong Chew, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, las personas mayores de 50 años no necesitan vacunarse porque durante su infancia enfrentaron brotes intensos de sarampión, lo que prácticamente garantiza que desarrollaron inmunidad natural.

“En general, una alta proporción de jóvenes y adultos tiene un buen esquema de vacunación. Sin embargo, la recomendación es que las personas que no hayan cumplido 50 años se vacunen. Las de más de 50 años no requieren la vacuna porque cuando eran menores la transmisión del sarampión era muy intensa y es casi seguro que lo padecieron y, por lo tanto, están inmunizados contra él”, puntualizó.

La especialista explicó que la situación es distinta para personas de 1 a 49 años, quienes enfrentaron factores que redujeron la cobertura de vacunación, como la pandemia de covid-19 o las creencias antivacunas, lo que provocó una disminución de la población inmunizada a nivel mundial.

Las personas mayores de 50 años están inmunizadas contra el virus por haberlo enfrentado en la infancia / FREEPIK

¿Por qué ahora se aplican dos dosis contra el sarampión?

Tras la pandemia mundial de sarampión entre 1989 y 1990, se modificó la estrategia de prevención. Desde entonces, se estableció un esquema de dos dosis:

Primera dosis: al año de edad

Segunda dosis: a los seis años

Ambas se aplican mediante la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas.

Por ello, las autoridades exhortan a las personas menores de 49 años que no recuerden si completaron su esquema de vacunación a acudir por sus dosis.

La vacuna triple viral protege contra sarampión, rubéola y paperas / FREEPIK

¿Cómo se contagia el sarampión?

El coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la UNAM, Samuel Ponce de León Rosales, explicó que el sarampión es altamente contagioso.

“La infección tiene un periodo de incubación de 10 a 14 días y empieza con un cuadro clínico inespecífico: fiebre alta, tos, goteo nasal, ardor y enrojecimiento en los ojos, así como dolor de cabeza, que puede mantenerse por dos días; luego aparece una erupción cutánea en todo el cuerpo”, precisó.

El virus se transmite a través de las gotículas que expulsa una persona infectada al hablar, toser o estornudar, y afecta principalmente a quienes no cuentan con esquema completo de vacunación.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión en México?

Según el gobierno federal, actualmente deben vacunarse:

Niñas y niños de seis meses a nueve años

Personas de 10 a 49 años que no tengan esquema completo o no recuerden si fueron vacunadas

¿Qué vacunas protegen contra el sarampión?

Existen dos tipos: