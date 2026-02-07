Hallan sin vida a DJ Young Slade, hijo del rapero Lil Jon, en un estanque

Nathan Smith, de 27 años, también conocido en la escena musical como DJ Young Slade y hijo del rapero y productor Lil Jon, fue encontrado sin vida en un estanque al norte de Atlanta, en Milton, Georgia, tras haber sido reportado como desaparecido días antes, confirmó la policía local y la familia.

Lil Jon compartió un video con fotografías de su hijo cuando era pequeño. / IG: @liljon

Las autoridades informaron que Smith salió de su casa el pasado martes en circunstancias inusuales, sin teléfono y a pie, lo que generó preocupación entre familiares y amigos que alertaron a las autoridades.

Hallazgo y primeras investigaciones

Poco antes del mediodía del viernes, buzos del Departamento de Bomberos del Condado de Cherokee localizaron el cuerpo de un hombre en un estanque cerca de la zona donde Smith vivía, indicó la policía. El hallazgo fue posible después de una intensa búsqueda que involucró a múltiples agencias.

Lil Jon recuerda a su hijo en sus redes sociales. / IG: @liljon

La Police Department de Milton reportó que la persona hallada “se cree que es Nathan Smith”, aunque la identificación oficial está pendiente por parte de la Oficina del Forense del Condado de Fulton. Hasta el momento, las autoridades han señalado que no hay indicios de juego sucio o violencia relacionados con su muerte, aunque la investigación continúa abierta hasta que se confirme la causa y el modo de fallecimiento.

Quién era Nathan Smith y qué dijo su familia

Nathan Smith —DJ Young Slade en el mundo artístico— era graduado de la Universidad de Nueva York (NYU) y estaba activo como productor musical, artista y ingeniero de sonido.

Lil Jon ha compartido recuerdos de su hijo Nathan Smith. / IG: @liljon