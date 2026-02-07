Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Fiebre de Super Bowl! Toluca presentó su nuevo jersey inspirado en la NFL

Santiago Simón y Marcel Ruíz con sus nuevas playeras | X: @TolucaFC
Mauricio Díaz Valdivia 17:39 - 07 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
En redes sociales, los Diablos Rojos han asegurado ser el equipo "más NFL" de la Liga MX

Uno de los partidos que abre la actividad sabatina de la Jornada 5 del Clausura 2026 en la Liga MX es Toluca en contra de Cruz Azul, juego para el que los Diablos han presentado una nueva indumentaria.

A su llegada al Estadio Nemesio Diez, el cuadro bicampeón del futbol de México dejó ver dos nuevas camisetas que formarán parte de su tienda de manera inmediata.

Toluca podría terminar la jornada como el sublíder de la competencia | Imago7

Los Diablos a lo NFL

El anuncio de los nuevos jerseys de Toluca se hizo a través de sus redes sociales, en donde cuatro de los jugadores del plantel fueron mostrados utilizando la nueva indumentaria a su llegada al inmueble para el duelo ante La Máquina.

La playera se encuentra en dos colores: rojo y blanco, tal y como suele hacer el cuadro escarlata; otro de los detalles se puede ver en los dorsales, pues se encuentran en el torso con una tipografía muy grande. El club acompañó las fotografías de sus jugadores con la frase: "Ya llegó el equipo más NFL de México", agregando que ya se pueden comprar en la tienda en línea.

Jorge Díaz Price estrenando la nueva camiseta | X: @TolucaFC

Ya en la tienda online, se puede ver que el precio de estas nuevas prendas es de 1,199 pesos mexicanos; sin embargo, no se encuentra disponible la opción para cambiarle el número, pues solamente viene con el 12, haciendo alusión a los títulos de liga que tienen los escarlatas

Completamente envueltos en la fiebre

No solo fue la llegada de sus nuevas camisetas, los Diablos Rojos del Toluca se han metido por completo en la fiebre del Super Bowl LX, ya que para el promocional de su partido ante Cruz Azul, en redes sociales se compartió una imagen animada con tres de sus futbolistas vestidos como jugadores de futbol americano.

Casualmente, aunque dicha imagen fue publicada horas antes del partido, en ella ya se podía ver lo que sería la nueva indumentaria, misma que ya se encuentra a la venta para toda la afición.

La NFL se apodera de los Diablos | X: @TolucaFC

Ya sin nada referente a futbol americano, Toluca también ha puesto a la venta un parche especial para quienes adquieran su camiseta de local. Este parche tiene un 12 y un trofeo de liga, una completa referencia al bicampeonato del torneo anterior.

Últimos videos
Lo Último
18:58 Christian Ebere debuta con Cruz Azul ante Toluca
18:46 América va con los Patriotas para ganar el Super Bowl LX
18:32 Exportero de Chivas sufre intento de asalto en Guatemala y termina con golpe en la frente
18:27 ¿Menos días, menos sueldo? Esto te deben pagar en la quincena de febrero según la ley
18:23 Joshua 'Toti' se consagra como campeón de la primera edición del Cerro al Barrio en México
17:55 México dice presente en Milano-Cortina 2026: ¿Quiénes son sus cinco representantes y cuándo compiten?
17:46 ¿Quiénes recibirán la Beca Gertrudis Bocanegra de 1,900 pesos?
17:45 ¡Enciende las alarmas! Martinoli vuelve ausentarse en TV Azteca, durante el Toluca vs Cruz Azul
17:44 ¿Nuevo integrante en el Rebaño? Chivas y su oferta por Jonathan Pérez
17:39 ¡Fiebre de Super Bowl! Toluca presentó su nuevo jersey inspirado en la NFL
Tendencia
1
Futbol Nacional Fallece querido e histórico árbitro de la Liga MX
2
Futbol Nacional ¡Bombazo! América prepara fichaje de Vinicius
3
Futbol ¡Uno más de Julián! Quiñones anota de nueva cuenta con el Al Qadasiya
4
Futbol Internacional Raúl Jiménez provoca el autogol en la derrota del Fulham ante Everton
5
Empelotados ¡Increíble! Bad Bunny superará en apariciones de Super Bowl en este siglo a equipos como Cowboys, Dolphins, Packers y Bills
6
Futbol Nacional Búfalo Aguirre previo a firmar con Tigres: "Duele despedirse de América"
Te recomendamos
Christian Ebere debuta con Cruz Azul ante Toluca
Futbol
07/02/2026
Christian Ebere debuta con Cruz Azul ante Toluca
América va con los Patriotas para ganar el Super Bowl LX
NFL
07/02/2026
América va con los Patriotas para ganar el Super Bowl LX
Exportero de Chivas sufre intento de asalto en Guatemala y termina con golpe en la frente
Futbol
07/02/2026
Exportero de Chivas sufre intento de asalto en Guatemala y termina con golpe en la frente
¿Menos días, menos sueldo? Esto te deben pagar en la quincena de febrero según la ley
Contra
07/02/2026
¿Menos días, menos sueldo? Esto te deben pagar en la quincena de febrero según la ley
Joshua 'Toti' se consagra como campeón de la primera edición del Cerro al Barrio en México
Otros Deportes
07/02/2026
Joshua 'Toti' se consagra como campeón de la primera edición del Cerro al Barrio en México
México dice presente en Milano-Cortina 2026: ¿Quiénes son sus cinco representantes y cuándo compiten?
Otros Deportes
07/02/2026
México dice presente en Milano-Cortina 2026: ¿Quiénes son sus cinco representantes y cuándo compiten?