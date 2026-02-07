¡Fiebre de Super Bowl! Toluca presentó su nuevo jersey inspirado en la NFL

Uno de los partidos que abre la actividad sabatina de la Jornada 5 del Clausura 2026 en la Liga MX es Toluca en contra de Cruz Azul, juego para el que los Diablos han presentado una nueva indumentaria.

A su llegada al Estadio Nemesio Diez, el cuadro bicampeón del futbol de México dejó ver dos nuevas camisetas que formarán parte de su tienda de manera inmediata.

Toluca podría terminar la jornada como el sublíder de la competencia | Imago7

Los Diablos a lo NFL

El anuncio de los nuevos jerseys de Toluca se hizo a través de sus redes sociales, en donde cuatro de los jugadores del plantel fueron mostrados utilizando la nueva indumentaria a su llegada al inmueble para el duelo ante La Máquina.

La playera se encuentra en dos colores: rojo y blanco, tal y como suele hacer el cuadro escarlata; otro de los detalles se puede ver en los dorsales, pues se encuentran en el torso con una tipografía muy grande. El club acompañó las fotografías de sus jugadores con la frase: "Ya llegó el equipo más NFL de México", agregando que ya se pueden comprar en la tienda en línea.

Jorge Díaz Price estrenando la nueva camiseta | X: @TolucaFC

Ya en la tienda online, se puede ver que el precio de estas nuevas prendas es de 1,199 pesos mexicanos; sin embargo, no se encuentra disponible la opción para cambiarle el número, pues solamente viene con el 12, haciendo alusión a los títulos de liga que tienen los escarlatas

Completamente envueltos en la fiebre

No solo fue la llegada de sus nuevas camisetas, los Diablos Rojos del Toluca se han metido por completo en la fiebre del Super Bowl LX, ya que para el promocional de su partido ante Cruz Azul, en redes sociales se compartió una imagen animada con tres de sus futbolistas vestidos como jugadores de futbol americano.

Casualmente, aunque dicha imagen fue publicada horas antes del partido, en ella ya se podía ver lo que sería la nueva indumentaria, misma que ya se encuentra a la venta para toda la afición.

La NFL se apodera de los Diablos | X: @TolucaFC