Empelotados

¡Increíble! Bad Bunny superará en apariciones de Super Bowl en este siglo a equipos como Cowboys, Dolphins, Packers y Bills

Bad Bunny en la conferencia de prensa previo al Super Bowl LX | AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 13:37 - 07 febrero 2026
El artista puertorriqueño seré el encargado de animar el medio tiempo de la edición LX del Súper Tazón

Este domingo, el Levi’s Stadium no solo será la sede del Super Bowl LX, sino también el escenario que hará vibrar al mundo con el show de medio tiempo de Bad Bunny.

El artista puertorriqueño sumará su segunda aparición en el escenario más grande de la NFL en lo que va del siglo XXI, recordando que fue invitado durante la presentación de Shakira y Jennifer López en el SB LIV de 2020.

Bad Bunny se presentará en el medio del partido entre Seahawks y Pats | AP

Para el ojo desprevenido, esto es solo un éxito más en la carrera de Benito Antonio Martínez Ocasio. Sin embargo, para los fanáticos del futbol americano, la ironía es dolorosa: Bad Bunny tiene más apariciones en el Super Bowl este siglo que varias franquicias históricas de la liga.

La ironía de los números

Bad Bunny ha logrado pisar el emparrillado del Súper Tazón en dos ocasiones: primero como invitado de Shakira y JLo en 2020 (Super Bowl LIV) y ahora como el primer headliner solista de habla hispana en 2026.

El anuncio de Bad Bunny en el SB ha sido controversial | AP

Esta cifra supera la presencia en el partido por el título de equipos que solían ser sinónimo de gloria, pero que en el siglo XXI han visto el trofeo de lejos.

Equipos como los Packers (campeones en 2011) o los Saints (2010) solo han llegado una vez en este siglo, quedando por debajo de la frecuencia de Benito. Por su parte, otros clubes como Cowboys, Dolphins, Bills o Vikings ni siquiera han logrado llegar al gran domingo en los últimos 25 años.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD

