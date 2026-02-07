Raúl Jiménez provoca el autogol en la derrota del Fulham ante Everton

Raúl Jiménez continúa siendo una pieza fundamental en el esquema del Fulham. En el marco de la Jornada 25 de la liga inglesa, el atacante azteca volvió a ser determinante para su equipo en el duelo frente al Everton, provocando la jugada que puso a vibrar a las gradas de Craven Cottage.

Raúl Jiménez en Fulham vs Everton | AP

EL FACTOR RAÚL JIMÉNEZ

Al minuto 20 del encuentro, Jiménez encontró espacio dentro del área rival tras un desajuste defensivo de los "Toffees". El mexicano, con el instinto goleador que lo caracteriza, sacó un remate ue exigió al máximo al guardameta Jordan Pickford.

Si bien el portero inglés logró atajar el disparo en primera instancia, la fortuna no estuvo de su lado y el rebote impactó directamente en el defensor Vitaliy Mykolenko, quien no pudo reaccionar y terminó enviando el esférico al fondo de su propia portería.

¡GOOOOOL DE FULHAM!⚫⚪



Raúl Jiménez se queda cerca de marcar ante el Everton, pero termina siendo autogol de Mykolenko.#PremierLeague pic.twitter.com/vRuR0uvgD7 — FOX (@somos_FOX) February 7, 2026

Al momento, Raúl Jiménez se mantiene con siete goles y tres asistencias en la presente temporada con Fulham, una buena cosecha en las aportaciones de gol para el mexicano en meses cruciales de cara a la Copa del Mundo 2026.

EL GOL NO CUENTA PARA JIMÉNEZ

A pesar de que Jiménez y toda la afición local festejaron la anotación como si fuera autoría del mexicano, las repeticiones oficiales confirmaron la trayectoria del balón. Tras la revisión, la Premier League determinó oficialmente que se trató de un autogol, por lo que el tanto no sumará a la cuenta personal de Raúl en la tabla de goleo individual.

Raúl Jiménez festeja gol con el Fulham | AP

SE LE ESCAPA LA VICTORIA A FULHAM

Sin embargo, el dominio local se fue diluyendo conforme avanzaba el reloj. En la segunda mitad, el Everton ajustó piezas y comenzó a dominar la posesión. La insistencia visitante rindió frutos al minuto 74, cuando los "Toffees" hilvanaron una jugada colectiva que rompió la defensa local, permitiendo que Kiernan Dewsbury-Hall definiera con frialdad para el 1-1.

Apenas un minuto después del empate, Marco Silva decidió mover sus piezas: Raúl Jiménez salió de cambio al 75’, envuelto en una ensordecedora ovación de todo Craven Cottage. No obstante, la salida del mexicano pareció quitarle el peso ofensivo al Fulham, y el destino terminó por castigar a los locales casi de inmediato.

La tragedia deportiva se consumó al 83' de la forma más inesperada. En un partido marcado por la fortuna accidental, el Fulham devolvió el favor. Tras un centro al área, una mala salida de Jordan Pickford derivó en un despeje de puños deficiente que terminó rebotando y entrando en la portería del Fulham. Un segundo autogol en el encuentro, pero esta vez a favor del Everton, sentenciaba el marcador.

Everton celebra gol ante Fulham | A

Los minutos finales fueron un ejercicio de desesperación para el Fulham. Con más ímpetu que orden táctico, los locales buscaron rescatar el punto, pero el muro defensivo del Everton se mantuvo firme.