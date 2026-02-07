Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Raúl Jiménez provoca el autogol en la derrota del Fulham ante Everton

Raúl Jiménez celebra autogol vs Everton | Grosby Group
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 09:28 - 07 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El mexicano celebró como si hubiera sido su anotación, pero el gol no subirá a sus estadísticas, lamentablemente pierden los tres puntos en casa

Raúl Jiménez continúa siendo una pieza fundamental en el esquema del Fulham. En el marco de la Jornada 25 de la liga inglesa, el atacante azteca volvió a ser determinante para su equipo en el duelo frente al Everton, provocando la jugada que puso a vibrar a las gradas de Craven Cottage.

Raúl Jiménez en Fulham vs Everton | AP

EL FACTOR RAÚL JIMÉNEZ

Al minuto 20 del encuentro, Jiménez encontró espacio dentro del área rival tras un desajuste defensivo de los "Toffees". El mexicano, con el instinto goleador que lo caracteriza, sacó un remate ue exigió al máximo al guardameta Jordan Pickford.

Si bien el portero inglés logró atajar el disparo en primera instancia, la fortuna no estuvo de su lado y el rebote impactó directamente en el defensor Vitaliy Mykolenko, quien no pudo reaccionar y terminó enviando el esférico al fondo de su propia portería.

Al momento, Raúl Jiménez se mantiene con siete goles y tres asistencias en la presente temporada con Fulham, una buena cosecha en las aportaciones de gol para el mexicano en meses cruciales de cara a la Copa del Mundo 2026.

EL GOL NO CUENTA PARA JIMÉNEZ

A pesar de que Jiménez y toda la afición local festejaron la anotación como si fuera autoría del mexicano, las repeticiones oficiales confirmaron la trayectoria del balón. Tras la revisión, la Premier League determinó oficialmente que se trató de un autogol, por lo que el tanto no sumará a la cuenta personal de Raúl en la tabla de goleo individual.

Raúl Jiménez festeja gol con el Fulham | AP

SE LE ESCAPA LA VICTORIA A FULHAM

Sin embargo, el dominio local se fue diluyendo conforme avanzaba el reloj. En la segunda mitad, el Everton ajustó piezas y comenzó a dominar la posesión. La insistencia visitante rindió frutos al minuto 74, cuando los "Toffees" hilvanaron una jugada colectiva que rompió la defensa local, permitiendo que Kiernan Dewsbury-Hall definiera con frialdad para el 1-1.

Apenas un minuto después del empate, Marco Silva decidió mover sus piezas: Raúl Jiménez salió de cambio al 75’, envuelto en una ensordecedora ovación de todo Craven Cottage. No obstante, la salida del mexicano pareció quitarle el peso ofensivo al Fulham, y el destino terminó por castigar a los locales casi de inmediato.

La tragedia deportiva se consumó al 83' de la forma más inesperada. En un partido marcado por la fortuna accidental, el Fulham devolvió el favor. Tras un centro al área, una mala salida de Jordan Pickford derivó en un despeje de puños deficiente que terminó rebotando y entrando en la portería del Fulham. Un segundo autogol en el encuentro, pero esta vez a favor del Everton, sentenciaba el marcador.

Everton celebra gol ante Fulham | A

Los minutos finales fueron un ejercicio de desesperación para el Fulham. Con más ímpetu que orden táctico, los locales buscaron rescatar el punto, pero el muro defensivo del Everton se mantuvo firme.

Con este resultado, el Fulham abandona la lucha directa por los puestos de competencias europeas, sufriendo un duro golpe anímico y descendiendo hasta la décima posición. Lo que pudo ser la consolidación de un gran momento, terminó siendo una tarde de aprendizaje amargo en Londres.

Últimos videos
Lo Último
11:24 Apple integrará ChatGPT y Gemini en CarPlay: así funcionará la IA mientras conduces
11:10 McLaren, en alerta ante el potencial del nuevo motor de Red Bull para 2026
11:05 Loco Abreu expresa cómo fue debutar a su hijo en el Puebla vs Xolos
10:38 ¡Bombazo! América prepara fichaje de Vinicius
10:24 Lucy Ortiz revela lo que sintió cuando le pidieron su liga del cabello
10:18 Maribel Guardia defiende la memoria de Julián Figueroa tras audio con graves acusaciones
10:06 Búfalo Aguirre previo a firmar con Tigres: "Duele despedirse de América"
09:37 ¿A qué hora inicia hoy el desfile de dragones del Año Nuevo Chino 2026 en la CDMX?
09:30 ¡Ya son cuatro al hilo! Manchester United vence a Tottenham en Premier League
09:28 Raúl Jiménez provoca el autogol en la derrota del Fulham ante Everton
Tendencia
1
Futbol ¿Se nos cae? Katia Itzel es duramente criticada tras el Tigres vs Santos Laguna
2
Futbol Chivas se impone ante Mazatlán y permanece como líder general de la competencia
3
Futbol ¿Plan B? Cruz Azul analiza fichaje de Nico Ibáñez tras complicaciones con Joao Pedro
4
Futbol Liga MX: Tabla General de la Jornada 5 del Clausura 2026, al momento
5
Empelotados Katia Itzel provoca pelea entre Faitelson, el Ruso y el Cantante
6
Futbol Gabriel Milito reconoce preocupación ante posible lesión de Luis Romo
Te recomendamos
Apple integrará ChatGPT y Gemini en CarPlay: así funcionará la IA mientras conduces
Contra
07/02/2026
Apple integrará ChatGPT y Gemini en CarPlay: así funcionará la IA mientras conduces
McLaren, en alerta ante el potencial del nuevo motor de Red Bull para 2026
Fórmula 1
07/02/2026
McLaren, en alerta ante el potencial del nuevo motor de Red Bull para 2026
Loco Abreu expresa cómo fue debutar a su hijo en el Puebla vs Xolos
Futbol
07/02/2026
Loco Abreu expresa cómo fue debutar a su hijo en el Puebla vs Xolos
¡Bombazo! América prepara fichaje de Vinicius
Futbol Nacional
07/02/2026
¡Bombazo! América prepara fichaje de Vinicius
Lucy Ortiz revela lo que sintió cuando le pidieron su liga del cabello
Empelotados
07/02/2026
Lucy Ortiz revela lo que sintió cuando le pidieron su liga del cabello
Maribel Guardia defiende la memoria de Julián Figueroa tras audio con graves acusaciones
Contra
07/02/2026
Maribel Guardia defiende la memoria de Julián Figueroa tras audio con graves acusaciones