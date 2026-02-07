Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Apple integrará ChatGPT y Gemini en CarPlay: así funcionará la IA mientras conduces

Los comandos de voz serán fluidos para una mejor experiencia / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 11:24 - 07 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La compañía busca que los conductores tengan otra experiencia al momento de estar manejando

Apple está lista para dar un giro importante a la experiencia de manejo. Muy pronto, CarPlay permitirá interactuar con asistentes de inteligencia artificial como ChatGPT y Gemini directamente desde la pantalla del automóvil, lo que marcará un antes y un después en la forma en que los conductores acceden a información mientras están al volante.

De acuerdo con el periodista Mark Gurman, la compañía de Cupertino trabaja en una integración que abrirá CarPlay a asistentes de IA de terceros. El reporte de Bloomberg señala que Apple permitirá que chatbots como ChatGPT, Gemini o Claude funcionen dentro del sistema, aprovechando comandos de voz y una interfaz optimizada para el auto.

Los comandos de voz serán indispensables para una mejor operación / FREEPIK

Sin tener que distraerte del volante 

Con esta nueva función, los usuarios podrán mantener conversaciones naturales con la IA, sin distracciones ni pasos extra. Preguntas como “¿Cuál es la diferencia entre híbridos y eléctricos?” o “Dame un resumen con las noticias más importantes del día” podrán responderse al instante, todo sin quitar la vista del camino.

Actualmente, estos asistentes ya funcionan por voz en el celular, pero la gran diferencia será su adaptación nativa a CarPlay, pensada específicamente para el entorno del automóvil.

El conductor podrá tener conversaciones fluidas con la Inteligencia Artificial / FREEPIK

ChatGPT llegará a CarPlay, pero Siri seguirá al mando

Aunque los usuarios han comenzado a preferir herramientas como ChatGPT o Gemini por encima de los asistentes tradicionales, Apple no planea desplazar a Siri. La asistente seguirá siendo la encargada de las funciones esenciales del vehículo, como enviar mensajes, hacer llamadas, reproducir música y ofrecer navegación con Apple Maps.

De acuerdo con Gurman, Apple no permitirá reemplazar el botón ni la palabra de activación de Siri, ya que la empresa prioriza la seguridad al conducir. Funciones más avanzadas, como el control de la climatización, los asientos o ajustes internos del vehículo, seguirán siendo exclusivas de CarPlay Ultra.

Toda la nueva tecnología no tendrá que distraer tu vista del camino / FREEPIK

“La integración de ChatGPT y Gemini en CarPlay evitará que quitemos la vista del camino, algo que tendría consecuencias fatales”.

Aunque aún no hay una fecha oficial, las fuentes indican que el soporte para IA de terceros llegará en los próximos meses. Una vez habilitado, compañías como OpenAI y Google podrán actualizar sus aplicaciones para ofrecer una experiencia completamente integrada dentro del automóvil.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Tecnología
Últimos videos
Lo Último
11:24 Apple integrará ChatGPT y Gemini en CarPlay: así funcionará la IA mientras conduces
11:10 McLaren, en alerta ante el potencial del nuevo motor de Red Bull para 2026
11:05 Loco Abreu expresa cómo fue debutar a su hijo en el Puebla vs Xolos
10:38 ¡Bombazo! América prepara fichaje de Vinicius
10:24 Lucy Ortiz revela lo que sintió cuando le pidieron su liga del cabello
10:18 Maribel Guardia defiende la memoria de Julián Figueroa tras audio con graves acusaciones
10:06 Búfalo Aguirre previo a firmar con Tigres: "Duele despedirse de América"
09:37 ¿A qué hora inicia hoy el desfile de dragones del Año Nuevo Chino 2026 en la CDMX?
09:30 ¡Ya son cuatro al hilo! Manchester United vence a Tottenham en Premier League
09:28 Raúl Jiménez provoca el autogol en la derrota del Fulham ante Everton
Tendencia
1
Futbol ¿Se nos cae? Katia Itzel es duramente criticada tras el Tigres vs Santos Laguna
2
Futbol Chivas se impone ante Mazatlán y permanece como líder general de la competencia
3
Futbol ¿Plan B? Cruz Azul analiza fichaje de Nico Ibáñez tras complicaciones con Joao Pedro
4
Futbol Liga MX: Tabla General de la Jornada 5 del Clausura 2026, al momento
5
Empelotados Katia Itzel provoca pelea entre Faitelson, el Ruso y el Cantante
6
Futbol Gabriel Milito reconoce preocupación ante posible lesión de Luis Romo
Te recomendamos
Apple integrará ChatGPT y Gemini en CarPlay: así funcionará la IA mientras conduces
Contra
07/02/2026
Apple integrará ChatGPT y Gemini en CarPlay: así funcionará la IA mientras conduces
McLaren, en alerta ante el potencial del nuevo motor de Red Bull para 2026
Fórmula 1
07/02/2026
McLaren, en alerta ante el potencial del nuevo motor de Red Bull para 2026
Loco Abreu expresa cómo fue debutar a su hijo en el Puebla vs Xolos
Futbol
07/02/2026
Loco Abreu expresa cómo fue debutar a su hijo en el Puebla vs Xolos
¡Bombazo! América prepara fichaje de Vinicius
Futbol Nacional
07/02/2026
¡Bombazo! América prepara fichaje de Vinicius
Lucy Ortiz revela lo que sintió cuando le pidieron su liga del cabello
Empelotados
07/02/2026
Lucy Ortiz revela lo que sintió cuando le pidieron su liga del cabello
Maribel Guardia defiende la memoria de Julián Figueroa tras audio con graves acusaciones
Contra
07/02/2026
Maribel Guardia defiende la memoria de Julián Figueroa tras audio con graves acusaciones