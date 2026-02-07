Apple integrará ChatGPT y Gemini en CarPlay: así funcionará la IA mientras conduces

Apple está lista para dar un giro importante a la experiencia de manejo. Muy pronto, CarPlay permitirá interactuar con asistentes de inteligencia artificial como ChatGPT y Gemini directamente desde la pantalla del automóvil, lo que marcará un antes y un después en la forma en que los conductores acceden a información mientras están al volante.

De acuerdo con el periodista Mark Gurman, la compañía de Cupertino trabaja en una integración que abrirá CarPlay a asistentes de IA de terceros. El reporte de Bloomberg señala que Apple permitirá que chatbots como ChatGPT, Gemini o Claude funcionen dentro del sistema, aprovechando comandos de voz y una interfaz optimizada para el auto.

Los comandos de voz serán indispensables para una mejor operación / FREEPIK

Sin tener que distraerte del volante

Con esta nueva función, los usuarios podrán mantener conversaciones naturales con la IA, sin distracciones ni pasos extra. Preguntas como “¿Cuál es la diferencia entre híbridos y eléctricos?” o “Dame un resumen con las noticias más importantes del día” podrán responderse al instante, todo sin quitar la vista del camino.

Actualmente, estos asistentes ya funcionan por voz en el celular, pero la gran diferencia será su adaptación nativa a CarPlay, pensada específicamente para el entorno del automóvil.

El conductor podrá tener conversaciones fluidas con la Inteligencia Artificial / FREEPIK

ChatGPT llegará a CarPlay, pero Siri seguirá al mando

Aunque los usuarios han comenzado a preferir herramientas como ChatGPT o Gemini por encima de los asistentes tradicionales, Apple no planea desplazar a Siri. La asistente seguirá siendo la encargada de las funciones esenciales del vehículo, como enviar mensajes, hacer llamadas, reproducir música y ofrecer navegación con Apple Maps.

De acuerdo con Gurman, Apple no permitirá reemplazar el botón ni la palabra de activación de Siri, ya que la empresa prioriza la seguridad al conducir. Funciones más avanzadas, como el control de la climatización, los asientos o ajustes internos del vehículo, seguirán siendo exclusivas de CarPlay Ultra.

Toda la nueva tecnología no tendrá que distraer tu vista del camino / FREEPIK

“La integración de ChatGPT y Gemini en CarPlay evitará que quitemos la vista del camino, algo que tendría consecuencias fatales”.