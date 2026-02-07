Allan Saint-Maximin se estrena con gol en su regreso a la Ligue 1 tras su etapa en América

Allan Saint-Maximin tuvo un regreso soñado a la Ligue 1, al marcar su primer gol con el Lens en la victoria frente al Rennes. El tanto del exjugador del América fue clave para asegurar los tres puntos para su equipo.

Allan Saint-Maximin fue presentado como nuevo jugador del Lens | X: @RCLens

El delantero francés, que ya había jugado en la Copa de Francia contra el Troyes, disputó sus primeros minutos en la liga local. Ingresó al campo en el minuto 61 en sustitución de Wesley Said y no tardó en dejar su huella.

Apenas 17 minutos después de su entrada, Saint-Maximin se hizo presente en el marcador. La jugada nació de un rápido contragolpe iniciado por el portero Robin Risser, cuyo despeje largo encontró al atacante. Tras controlar el balón, encaró a un defensor en un duelo uno contra uno.

Saint-Maximin, nuevo jugador del Lens | MEXSPORT

¿Cómo fue el gol de Maximin?

Fiel a su estilo, el francés deslumbró con una serie de regates, recortó hacia el centro y sacó un potente disparo desde fuera del área. El remate, que no fue bien atajado por el guardameta rival, se convirtió en su primer gol en esta nueva etapa en el futbol francés.

Victoria con un hombre menos

El Lens tuvo que sobreponerse a un inicio complicado, ya que el Rennes se adelantó primero en el marcador. A pesar de lograr la remontada, el equipo sufrió la expulsión de un jugador en la segunda mitad, lo que añadió más mérito a su triunfo.

Con esta victoria, el Lens se mantiene en la parte alta de la tabla, para consolidarse como uno de los principales contendientes al liderato que actualmente ostenta el PSG.