Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Allan Saint-Maximin se estrena con gol en su regreso a la Ligue 1 tras su etapa en América

Saint Maximin con el uniforme del Lens | X: @RCLens
Saint Maximin con el uniforme del Lens | X: @RCLens
David Torrijos Alcántara 12:29 - 07 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Fiel a su estilo, el francés deslumbró con una serie de regates, recortó hacia el centro y sacó un potente disparo desde fuera del área

Allan Saint-Maximin tuvo un regreso soñado a la Ligue 1, al marcar su primer gol con el Lens en la victoria frente al Rennes. El tanto del exjugador del América fue clave para asegurar los tres puntos para su equipo.

Allan Saint-Maximin fue presentado como nuevo jugador del Lens | X: @RCLens
Allan Saint-Maximin fue presentado como nuevo jugador del Lens | X: @RCLens

El delantero francés, que ya había jugado en la Copa de Francia contra el Troyes, disputó sus primeros minutos en la liga local. Ingresó al campo en el minuto 61 en sustitución de Wesley Said y no tardó en dejar su huella.

Apenas 17 minutos después de su entrada, Saint-Maximin se hizo presente en el marcador. La jugada nació de un rápido contragolpe iniciado por el portero Robin Risser, cuyo despeje largo encontró al atacante. Tras controlar el balón, encaró a un defensor en un duelo uno contra uno.

Saint-Maximin, nuevo jugador del Lens | MEXSPORT

¿Cómo fue el gol de Maximin?

Fiel a su estilo, el francés deslumbró con una serie de regates, recortó hacia el centro y sacó un potente disparo desde fuera del área. El remate, que no fue bien atajado por el guardameta rival, se convirtió en su primer gol en esta nueva etapa en el futbol francés.

Victoria con un hombre menos

El Lens tuvo que sobreponerse a un inicio complicado, ya que el Rennes se adelantó primero en el marcador. A pesar de lograr la remontada, el equipo sufrió la expulsión de un jugador en la segunda mitad, lo que añadió más mérito a su triunfo.

Con esta victoria, el Lens se mantiene en la parte alta de la tabla, para consolidarse como uno de los principales contendientes al liderato que actualmente ostenta el PSG.

Saint-Maximin en América | MEXSPORT
Últimos videos
Lo Último
15:30 Mundial 2026 dejará derrama histórica en México… ¡serán miles de millones de dólares!
15:27 Super Bowl LX: ¿cuándo y dónde ver Seattle Seahawks vs New England Patriots?
15:20 ¡Ya no hay excusas! CDMX tendrá vacunación nocturna contra el sarampión
15:14 Liverpool vs Manchester City: ¿la mejor rivalidad de la Premier League?
14:50 Roger Craig es HOF: el largo camino del corredor para estar en Canton
14:41 Guirassy sella victoria para Dortmund frente a Wolfsburgo y reduce ventaja del Bayern en la Bundesliga
14:39 VIDEO: Diputada Diana Sánchez Barrios ignoró semáforo y se confrontó con ciclista en CDMX
14:33 Kim Kardashian sorprende al hablar de Kanye West y su dinámica familiar tras el divorcio
14:27 Premier League: ¿Cuándo y dónde ver Liverpool vs Manchester City?
14:12 Uros Durdevic sobre su llegada a Rayados: "es un club grande"
Tendencia
1
Futbol Nacional Fallece querido e histórico árbitro de la Liga MX
2
Futbol Nacional ¡Bombazo! América prepara fichaje de Vinicius
3
Futbol ¡Uno más de Julián! Quiñones anota de nueva cuenta con el Al Qadasiya
4
Futbol Internacional Raúl Jiménez provoca el autogol en la derrota del Fulham ante Everton
5
Empelotados ¡Increíble! Bad Bunny superará en apariciones de Super Bowl en este siglo a equipos como Cowboys, Dolphins, Packers y Bills
6
Futbol Nacional Búfalo Aguirre previo a firmar con Tigres: "Duele despedirse de América"
Te recomendamos
Mundial 2026 dejará derrama histórica en México… ¡serán miles de millones de dólares!
Contra
07/02/2026
Mundial 2026 dejará derrama histórica en México… ¡serán miles de millones de dólares!
Super Bowl LX: ¿cuándo y dónde ver Seattle Seahawks vs New England Patriots?
NFL
07/02/2026
Super Bowl LX: ¿cuándo y dónde ver Seattle Seahawks vs New England Patriots?
¡Ya no hay excusas! CDMX tendrá vacunación nocturna contra el sarampión
Contra
07/02/2026
¡Ya no hay excusas! CDMX tendrá vacunación nocturna contra el sarampión
Liverpool vs Manchester City: ¿la mejor rivalidad de la Premier League?
Futbol
07/02/2026
Liverpool vs Manchester City: ¿la mejor rivalidad de la Premier League?
Roger Craig es HOF: el largo camino del corredor para estar en Canton
NFL
07/02/2026
Roger Craig es HOF: el largo camino del corredor para estar en Canton
Guirassy sella victoria para Dortmund frente a Wolfsburgo y reduce ventaja del Bayern en la Bundesliga
Futbol Internacional
07/02/2026
Guirassy sella victoria para Dortmund frente a Wolfsburgo y reduce ventaja del Bayern en la Bundesliga