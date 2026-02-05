Allan Saint-Maximin presume a la afición del Lens tras su salida del América

Allan Saint-Maximin debutó oficialmente con el Lens en la Copa de Francia apenas unos días después de abandonar al América. El extremo francés ingresó de cambio en el duelo contra el Troyes y recibió una calurosa bienvenida por parte de los seguidores locales. Horas después, el atacante presumió a la grada en redes sociales.

Allan Saint-Maximin durante el partido de América contra Tijuana en el Clausura 2026 | IMAGO 7

¿Por qué se fue Saint-Maximin del América?

La salida del futbolista del conjunto azulcrema se dio en medio de fuertes acusaciones de racismo dirigidas hacia sus hijos. El francés utilizó sus redes sociales para explicar que no toleraría agresiones contra su familia durante su estancia en México.

Saint-Maximin agradeció al Club América por el tiempo compartido, aunque dejó claro que su prioridad absoluta siempre será el bienestar de sus seres queridos. La rapidez de su fichaje con el equipo francés sorprendió a muchos sectores de la prensa deportiva.

El Lens utilizó una temática de dibujos animados para presentar a su nuevo refuerzo estrella esta semana. Con el icónico "Bip, Bip" del Correcaminos, el club galo presumió la velocidad de su contratación ante la mirada de la afición mexicana.

Allan Saint-Maximin, estrella del Club América | MEXSPORT

Números del Saint-Maximin del América

Durante su paso por las Águilas, el habilidoso extremo disputó un total de 15 partidos y logró anotar tres goles. A pesar de los destellos de calidad, la adaptación al entorno de la Ciudad de México resultó más complicada de lo previsto inicialmente.

El Lens se encuentra en la pelea por los primeros puestos de la Ligue 1 contra el poderoso Paris Saint-Germain de Luis Enrique. La incorporación de Saint-Maximin pretende dar mayor dinamismo al ataque del equipo dirigido por Pierre Sage en la recta final.

Las autoridades del equipo francés decidieron bloquear los comentarios en sus publicaciones oficiales para evitar mensajes de odio y discriminación. Esta medida busca proteger la integridad mental del futbolista tras los incidentes reportados durante las últimas semanas en territorio azteca. La institución francesa reiteró su postura de cero tolerancia ante cualquier acto que vulnere el respeto entre los aficionados y profesionales.

El debut de Saint-Maximin incluyó una tarjeta amarilla al minuto 79, demostrando la intensidad con la que regresó a las canchas europeas. Los seguidores del Lens esperan que su velocidad sea la pieza clave para arrebatarle el liderato del torneo al conjunto parisino pronto.