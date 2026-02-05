Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Allan Saint-Maximin presume a la afición del Lens tras su salida del América

Saint Maximin con el uniforme del Lens | X: @RCLens
Saint Maximin con el uniforme del Lens | X: @RCLens
David Torrijos Alcántara 08:06 - 05 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El atacante francés vive una nueva etapa en su país

Allan Saint-Maximin debutó oficialmente con el Lens en la Copa de Francia apenas unos días después de abandonar al América. El extremo francés ingresó de cambio en el duelo contra el Troyes y recibió una calurosa bienvenida por parte de los seguidores locales. Horas después, el atacante presumió a la grada en redes sociales.

Allan Saint-Maximin durante el partido de América contra Tijuana en el Clausura 2026 | IMAGO 7
Allan Saint-Maximin durante el partido de América contra Tijuana en el Clausura 2026 | IMAGO 7

¿Por qué se fue Saint-Maximin del América?

La salida del futbolista del conjunto azulcrema se dio en medio de fuertes acusaciones de racismo dirigidas hacia sus hijos. El francés utilizó sus redes sociales para explicar que no toleraría agresiones contra su familia durante su estancia en México.

Saint-Maximin agradeció al Club América por el tiempo compartido, aunque dejó claro que su prioridad absoluta siempre será el bienestar de sus seres queridos. La rapidez de su fichaje con el equipo francés sorprendió a muchos sectores de la prensa deportiva.

El Lens utilizó una temática de dibujos animados para presentar a su nuevo refuerzo estrella esta semana. Con el icónico "Bip, Bip" del Correcaminos, el club galo presumió la velocidad de su contratación ante la mirada de la afición mexicana.

Allan Saint-Maximin, estrella del Club América | MEXSPORT

Números del Saint-Maximin del América

Durante su paso por las Águilas, el habilidoso extremo disputó un total de 15 partidos y logró anotar tres goles. A pesar de los destellos de calidad, la adaptación al entorno de la Ciudad de México resultó más complicada de lo previsto inicialmente.

El Lens se encuentra en la pelea por los primeros puestos de la Ligue 1 contra el poderoso Paris Saint-Germain de Luis Enrique. La incorporación de Saint-Maximin pretende dar mayor dinamismo al ataque del equipo dirigido por Pierre Sage en la recta final.

Las autoridades del equipo francés decidieron bloquear los comentarios en sus publicaciones oficiales para evitar mensajes de odio y discriminación. Esta medida busca proteger la integridad mental del futbolista tras los incidentes reportados durante las últimas semanas en territorio azteca. La institución francesa reiteró su postura de cero tolerancia ante cualquier acto que vulnere el respeto entre los aficionados y profesionales.

El debut de Saint-Maximin incluyó una tarjeta amarilla al minuto 79, demostrando la intensidad con la que regresó a las canchas europeas. Los seguidores del Lens esperan que su velocidad sea la pieza clave para arrebatarle el liderato del torneo al conjunto parisino pronto.

Allan Saint-Maximin durante un partido de América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Allan Saint-Maximin durante un partido de América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Últimos videos
Lo Último
11:01 Se queda sin defensa: Abogados de Nodal renuncian en caso contra Universal Music
10:57 ¿Bad Bunny con chaleco antibalas en los Grammy 2026? Esta es la teoría que circula en redes sociales
10:48 Cadillac y Tommy Hilfiger presentan su primera colección con mercancía de Checo Pérez: Precios y dónde comprar
10:46 Ahora sí, Estadio Azul ya tiene sede
10:46 Christian Ebere: Embajada de México en Uruguay adelanta nuevo fichaje de Cruz Azul
10:45 ¿Doble cartelera de NFL en México? Esto es lo que se sabe
10:18 Cristiano Ronaldo cumple 41 años en medio de incertidumbre sobre su futuro
09:48 'Home office' en el Mundial 2026, podría ser una realidad
09:32 El futuro de Messi y su regreso al Barça: una decisión en pausa
09:12 San valentín 2026: Esto gastarás para celebrar el 14 de febrero en CDMX
Tendencia
1
Futbol Nacional Jugadora de Tigres Femenil se va de México tras reportar incidentes de acoso
2
Futbol Nacional Nuevo estadio de Cruz Azul: Las opciones de ubicación en la CDMX
3
Contra ¡Otra vez el cubrebocas! Lo decretan obligatorio por brote de sarampión
4
Futbol Nacional ¿Nuevo estadio? Cruz Azul y la Jefa de Gobierno de la CDMX se reúnen para afinar detalles
5
Futbol Jorge Sánchez ya está en Grecia para firmar con su nuevo equipo
6
Futbol Ochoa y el AEL Limassol sorprenden en Chipre y avanzan a semifinales de Copa
Te recomendamos
Se queda sin defensa: Abogados de Nodal renuncian en caso contra Universal Music
Contra
05/02/2026
Se queda sin defensa: Abogados de Nodal renuncian en caso contra Universal Music
¿Bad Bunny con chaleco antibalas en los Grammy 2026? Esta es la teoría que circula en redes sociales
Contra
05/02/2026
¿Bad Bunny con chaleco antibalas en los Grammy 2026? Esta es la teoría que circula en redes sociales
Valteri Bottas y Checo Pérez con la nueva mercancía de Cadillac | Sitio Oficial Tommy Hilfiger
Fórmula 1
05/02/2026
Cadillac y Tommy Hilfiger presentan su primera colección con mercancía de Checo Pérez: Precios y dónde comprar
Ahora sí, Estadio Azul ya tiene sede
Opinión
05/02/2026
Ahora sí, Estadio Azul ya tiene sede
Christian Ebere: Embajada de México en Uruguay adelanta nuevo fichaje de Cruz Azul
Futbol
05/02/2026
Christian Ebere: Embajada de México en Uruguay adelanta nuevo fichaje de Cruz Azul
¿Doble cartelera de NFL en México? Esto es lo que se sabe
NFL
05/02/2026
¿Doble cartelera de NFL en México? Esto es lo que se sabe