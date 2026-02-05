Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

San valentín 2026: Esto gastarás para celebrar el 14 de febrero en CDMX

El Día del Amor y la Amistad podría salirte caro sino prevés tus compras / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 09:12 - 05 febrero 2026
La Coparmex local estima una derrama económica de más de 3 mil millones

Por si no te habías dado cuenta, el amor también se mide en pesos. Y este 14 de febrero, en la Ciudad de México, el Día del Amor y la Amistad moverá más que corazones… moverá más de 3 mil millones de pesos, según estimaciones de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex CDMX).

Así que, si pensabas que con unos chocolatitos ibas a librarla, mejor ve haciendo cuentas: el gasto por persona irá de los 400 hasta los mil 500 pesos, con un promedio de 670 pesos por capitalino. ¿El motivo? Consentir al amorcito o, de plano, no quedar mal con la amiga, el ligue o la ex (sí, también pasa).

La gente piensa gastar entre 400 y 1,500 pesos en regalos para la pareja o el amigo / FREEPIK

¿Quién gana con tanto amor?

Según la Coparmex CDMX, los sectores que se pondrán guapos son los de siempre: entretenimiento, gastronomía, alojamiento y recreación, además de negocios como restaurantes, bares, cafeterías, hoteles, florerías, joyerías, tiendas departamentales, cines y teatros.

Sí, tu cita romántica en ese restaurante bonito está en la lista de ganadores.

Y por si te lo preguntabas: 76 mil 928 unidades económicas en la capital y 548 mil trabajadores saldrán beneficiados de que tú andes romántico. Nada mal para una fecha que a veces comienza con un “¿qué somos?” y termina en el Zócalo con mariachi.

Las compras en el Día del Amor y la Amistad levantan la economía de la CDMX / FREEPIK

Amor, el motor de la economía

“El Día del Amor y la Amistad no sólo representa una celebración social, sino también un motor económico clave para la ciudad”, señaló Adal Ortiz Ávalos, presidente de Coparmex CDMX.

Así que ya lo sabes: si este año te duele el gasto más que el corazón, recuerda lo importante... un obsequio caro no quiere decir que quieras más a esa persona, lo mejor son los detalles que cobran un valor sentimental más alto.

El regalo te puede salir más barato si tú lo creas y das de corazón / FREEPIK
