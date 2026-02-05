Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

'Home office' en el Mundial 2026, podría ser una realidad

El Gobierno capitalino hablará con las empresas para faltar unos días a las oficinas / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 09:48 - 05 febrero 2026
Las autoridades de la CDMX buscan que en los partidos de México no se haga un caos vial

A meses que ruede el balón en el Mundial 2026, la Ciudad de México ya está armando su estrategia para no colapsar. Y es que además de recibir partidos, la capital espera millones de visitantes… y eso significa tráfico, movimiento y caos, si no se toman medidas.

Alejandra Frausto, secretaria de Turismo capitalina, adelantó que se trabaja con empresas para implementar el ‘home office’ en días de partido, como parte de un plan para evitar embotellamientos y darle chance a todos de vivir la fiesta futbolera sin morir en el intento.

“Estamos trabajando con el empresariado para que, en los días de partido, por ejemplo, la gente pueda hacer oficina en casa”, explicó la funcionaria durante su participación en el foro Con los de Casa, de El Universal.
La gente podrá disfrutar de los partidos en la comodidad de sus casas / FREEPIK

CDMX respirará y sudará futbol 

Y es que el Mundial no solo será futbol: CDMX quiere que el evento se viva en cada rincón, no solo en los estadios. Por eso, se instalarán sedes alternas en todas las alcaldías con pantallas gigantes, actividades culturales, zonas recreativas y espacio para comerciantes locales.

“Mucha gente no va a poder ir al estadio, pero importa cómo lo vivimos en la Ciudad de México”, subrayó Frausto.

En total, se espera la llegada de más de 5 millones de turistas a las tres sedes mundialistas (CDMX, Guadalajara y Monterrey). La derrama económica será brutal: hoteles, restaurantes, transporte y negocios locales se verán beneficiados.

La implementación del 'home office' es para evitar mayor caos en las calles / FREEPIK

Alistan una cara nueva para CDMX

Además, la secretaria prometió que la ciudad estará lista para mostrar su mejor cara ante el mundo.

“Se busca proyectar una imagen de orden y hospitalidad… todas las acciones que se planean se mantendrán en constante revisión conforme se acerque la fecha del evento”.

Así que ya lo sabes: si vives en CDMX y no tienes boleto para ir al estadio… ¡no hay falla! El Mundial también se vivirá en las calles.

El Gobierno CDMX platicará con las empresas para que la gente labore fuera de las oficinas en los partidos de México / FREEPIK
