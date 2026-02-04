Ochoa y el AEL Limassol sorprenden en Chipre y avanzan a semifinales de Copa

El guardameta mexicano, Guillermo Ochoa, fue titular y jugó todo el encuentro del AEL Limasol, incluyendo los tiempos extra, en la sorpresiva victoria de su equipo por 1-2 sobre el Omonia Nicosia en los cuartos de final.

Guillermo Ochoa fue titular en el derbi | IG: @ael_fc_official

Sueñan con Semifinales

Guillermo Ochoa y el AEL Limassol protagonizaron una de las grandes sorpresas de la temporada en el fútbol chipriota al eliminar al Omonia Nicosia, líder de la liga, en los cuartos de final de la Copa de Chipre. El equipo del portero mexicano se impuso por 1-2 en un dramático partido que se definió en la prórroga, asegurando así su lugar entre los cuatro mejores del torneo.

Para Ochoa, este triunfo tuvo un sabor especial, ya que rompió una racha negativa contra el Omonia. En sus dos enfrentamientos previos en la liga, el AEL Limassol había sufrido duras derrotas: un 5-0 en el debut del cinco veces mundialista en Chipre y un 0-2 más reciente. Sin embargo, la tercera fue la vencida para el mexicano y su club.

El partido fue intenso y parejo. El AEL, dirigido por Hugo Martins, logró adelantarse en el marcador al minuto 77 gracias a un gol del brasileño Léo Natel. La anotación parecía encaminar al equipo visitante hacia una victoria en el tiempo reglamentario y mantener vivo el sueño copero.

Guillermo Ochoa sigue en la titularidad de su equipo | IG: @yosoy8a

No obstante, la alegría fue interrumpida de forma agónica. En el minuto 90+8, Ryan Mmaee, delantero marroquí del Omonia, anotó el gol del empate, llevando el partido a los tiempos extra y dejando en suspenso la clasificación.

Cuando todo indicaba que la eliminatoria se decidiría en la tanda de penaltis, apareció la figura inesperada de Thapelo Maseko. Al minuto 115, el extremo sudafricano, recién incorporado al club en enero, marcó el 1-2 definitivo, su primer gol con la camiseta del AEL, y selló el pase a la siguiente ronda.

Memo Ochoa fue fundamental para la victoria | Captura de YouTube

¿Qué sigue para el AEL Limassol?

Con este resultado, el AEL Limassol se une al Apollon como uno de los semifinalistas confirmados. Los otros dos clasificados se definirán el próximo miércoles 11 de febrero en los duelos entre Digenis Morphou y Pafos, y APOEL contra Enosis Neon Paralimni.

Guillermo Ochoa se postuló para ir al Mundial | AP