Jarrell Miller pierde peluquín en plena pelea

Jarrell Miller volvió a colocarse en el centro de la conversación del boxeo mundial, pero no únicamente por su victoria sobre Kingsley Ibeh, sino por un insólito momento que se robó la noche en el Madison Square Garden. El peso pesado estadounidense perdió el peluquín en plena pelea, generando sorpresa entre los aficionados y desatando una ola de reacciones en redes sociales.

Jarrell Miller vs Kingsley Ibeh desde el Madison Square Garden I CAPTURA DE PANTALLA

El combate, celebrado el sábado en Nueva York, parecía desarrollarse con normalidad hasta el segundo asalto. Fue entonces cuando Ibeh conectó una ráfaga de golpes que obligó a Miller a retroceder e inclinar la cabeza hacia atrás, situación que provocó que su peluquín comenzara a desprenderse visiblemente desde la parte frontal.

Las cámaras captaron el instante exacto en el que la prótesis capilar empezó a levantarse, mientras el público reaccionaba entre asombro y risas. A pesar del incómodo episodio, Miller mantuvo la concentración y logró terminar el round sin mayores complicaciones, demostrando temple en un escenario icónico como el Madison Square Garden.

Jarrell Miller vs Kingsley Ibeh I AP

¿Por qué Jarrell Miller usó un peluquín en la pelea?

La escena no terminó ahí. Al regresar a su esquina tras el asalto, el propio Miller decidió arrancarse el peluquín y lanzarlo hacia la grada, provocando carcajadas y convirtiendo el momento en uno de los más virales del año en el boxeo. En videos que circulan en redes sociales, se observa a aficionados colocándose el peluquín para tomarse fotografías y recordar la anécdota.

Después del combate, en entrevista con DAZN, el apodado “Big Boy” explicó la sorprendente razón detrás de su decisión de usar peluquín. Según relató entre risas, días antes sufrió un accidente doméstico que le provocó la pérdida del cabello. “Llegué a casa de mi mamá y vi unas botellas de champú en la mesa. Me puse el champú y era como blanqueador de amonio. Literalmente perdí el pelo hace como dos días”, contó.

El boxeador de 37 años aseguró que, tras el incidente, llamó de inmediato a su mánager para resolver la situación. “Le dije: ‘consígueme una de esas melenas’”, relató, dejando claro que el accesorio fue una solución improvisada de último momento para presentarse con una imagen habitual arriba del ring.

Jarrell Miller en combate I CAPTURA DE PANTALLA

Victoria con polémica y viralidad asegurada

Más allá del episodio capilar, Jarrell Miller logró imponerse a Kingsley Ibeh por decisión dividida, sumando un triunfo importante en su carrera dentro de la división de peso pesado. El estadounidense terminó la pelea ya sin el peluquín, enfocándose en cerrar fuerte los últimos asaltos para convencer a los jueces.

El momento trascendió el ámbito deportivo y rápidamente se volvió tendencia. Las repeticiones en cámara lenta del instante en que el peluquín comienza a despegarse inundaron plataformas digitales. Incluso, el propio Miller se sumó a las bromas al publicar un video creado con inteligencia artificial donde aparece conduciendo un auto deportivo a alta velocidad y el viento le arranca nuevamente el peluquín, demostrando que supo tomarse con humor uno de los episodios más insólitos del boxeo reciente.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.