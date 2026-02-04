Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

¡Será cine! Puebla quiere 'competir' en rating con HBO y promete emocionante partido ante Xolos de Tijuana

Esteban Lozano celebra un gol en el partido del Clausura 2026 contra Mazatlán | IMAGO 7
Esteban Lozano celebra un gol en el partido del Clausura 2026 contra Mazatlán | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade 12:35 - 04 febrero 2026
La Franja saldrá a escena el próximo viernes 6 de febrero en el arranque de la Jornada 5 del Clausura 2026

De la Liga MX al universo de Juego de Tronos. El Clausura 2026 reanudará su actividad el próximo viernes 6 de enero, con cuatro partidos agendados. Sin embargo, se presentó un inconveniente con las transmisiones de los juegos, ya que HBO Max anunció que ese mismo día se estrenará el nuevo capítulo de la serie El Caballero de los Siete Reinos.

Esteban Lozano celebra su gol ante Mazatlán en la Jornada 2 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Esteban Lozano celebra su gol ante Mazatlán en la Jornada 2 del Clausura 2026 | IMAGO 7

Al igual que sus predecesoras, Juego de Tronos y La Casa del Dragón, la serie normalmente estrena sus nuevos capítulos los domingos por la noche. Pero en esta ocasión, la plataforma decidió adelantar el estreno del Capítulo 4, algo que Puebla -uno de los equipos que tendrá actividad el viernes en el futbol mexicano- tomó con humor.

José Pachuca y Franco Rossi en disputa del balón en el partido de la Jornadad 4 del Clausura 2026 | IMAGO 7
José Pachuca y Franco Rossi en disputa del balón en el partido de la Jornadad 4 del Clausura 2026 | IMAGO 7

"Ni adelantando la serie le van a quitar el protagonismo a un clásico de la Liga de los viernes. Todos los Enfranjados atentos a los 90’ de mi PUEBLOTA vs Xolos, porque será CINE", se lee en una publicación que compartió el club. Aunque fue un momento gracioso, en realidad los aficionados de la Franja y de la serie no tendrán que elegir entre uno u otro, ya que el capítulo se estrenará a las 2:00 horas del centro de México, y el partido está programado a las 21:06 horas.

Los partidos del 'Viernes Botanero' en la Liga MX

Competir contra el estreno del nuevo capítulo de la serie El Caballero de los Siete Reinos no será el único problema al cual tendrá que enfrentarse la Franja. El partido del equipo dirigido por Alberto Espigares se empalmará con el juego de Mazatlán contra Chivas, programado para el mismo viernes 6 a las 21:06 horas.

La actividad de la Jornada 5 comenzará ese mismo día, pero más temprano. A las 19:00 horas, Necaxa recibirá a Atlético San Luis y Tigres se medirá a Santos Laguna en el Estadio Universitario. Será la primera ocasión en el semestre en la cual haya cuatro partidos programados en viernes, aunque no la última pues para la Jornada 8 está prevista una situación similar

¿Cómo llega Puebla a la Jornada 5 del Clausura 2026?

Con cuatro puntos por ahora, la Franja ya logró una tercera parte de las unidades logradas en el pasado Apertura 2025. Para el compromiso de este fin de semana llegan tras sorprender en el Estadio Cuauhtémoc, de donde salió con el empate sin goles ante el actual bicampeón del futbol mexicano, Toluca, que falló un penal y no aprovechó la superioridad numérica.

Paulinho y Esteban Lozano en el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026 entre Puebla y Toluca | IMAGO 7
Paulinho y Esteban Lozano en el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026 entre Puebla y Toluca | IMAGO 7

En cuanto a Xolos, rival de Puebla en la Jornada 5, tiene seis puntos, igualmente con solo un triunfo y que llega con dos empates consecutivos, el más reciente a dos goles ante Rayados de Monterrey. Por lo que el compromiso del viernes en el Estadio Caliente puede alterar de forma significativa el orden de la clasificación e incluso permitirle a los Camoteros acercarse a zona de Liguilla.

