¡Será cine! Puebla quiere 'competir' en rating con HBO y promete emocionante partido ante Xolos de Tijuana

De la Liga MX al universo de Juego de Tronos. El Clausura 2026 reanudará su actividad el próximo viernes 6 de enero, con cuatro partidos agendados. Sin embargo, se presentó un inconveniente con las transmisiones de los juegos, ya que HBO Max anunció que ese mismo día se estrenará el nuevo capítulo de la serie El Caballero de los Siete Reinos.

Al igual que sus predecesoras, Juego de Tronos y La Casa del Dragón, la serie normalmente estrena sus nuevos capítulos los domingos por la noche. Pero en esta ocasión, la plataforma decidió adelantar el estreno del Capítulo 4, algo que Puebla -uno de los equipos que tendrá actividad el viernes en el futbol mexicano- tomó con humor.

"Ni adelantando la serie le van a quitar el protagonismo a un clásico de la Liga de los viernes. Todos los Enfranjados atentos a los 90’ de mi PUEBLOTA vs Xolos, porque será CINE", se lee en una publicación que compartió el club. Aunque fue un momento gracioso, en realidad los aficionados de la Franja y de la serie no tendrán que elegir entre uno u otro, ya que el capítulo se estrenará a las 2:00 horas del centro de México, y el partido está programado a las 21:06 horas.

Ni adelantando la serie le van a quitar el protagonismo a un clásico de la Liga de los viernes 💎🥵.



Todos los Enfranjados atentos a los 90' de mi PUEBLOTA 🔵 🆚 Xolos 🐾 porque será CINE 🚬#LaFranjaNosUne🎽 — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) February 3, 2026

Los partidos del 'Viernes Botanero' en la Liga MX

Competir contra el estreno del nuevo capítulo de la serie El Caballero de los Siete Reinos no será el único problema al cual tendrá que enfrentarse la Franja. El partido del equipo dirigido por Alberto Espigares se empalmará con el juego de Mazatlán contra Chivas, programado para el mismo viernes 6 a las 21:06 horas.

La actividad de la Jornada 5 comenzará ese mismo día, pero más temprano. A las 19:00 horas, Necaxa recibirá a Atlético San Luis y Tigres se medirá a Santos Laguna en el Estadio Universitario. Será la primera ocasión en el semestre en la cual haya cuatro partidos programados en viernes, aunque no la última pues para la Jornada 8 está prevista una situación similar

¿Cómo llega Puebla a la Jornada 5 del Clausura 2026?

Con cuatro puntos por ahora, la Franja ya logró una tercera parte de las unidades logradas en el pasado Apertura 2025. Para el compromiso de este fin de semana llegan tras sorprender en el Estadio Cuauhtémoc, de donde salió con el empate sin goles ante el actual bicampeón del futbol mexicano, Toluca, que falló un penal y no aprovechó la superioridad numérica.

