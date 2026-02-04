Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Nahuel Guzmán critica las condiciones en el estadio de Forge por el frío

Nahuel Guzmán en juego I IMAGO7
David Torrijos Alcántara 13:37 - 04 febrero 2026
El arquero argentino lanzó un mensaje contundente a través de redes sociales

El guardameta de Tigres, Nahuel Guzmán, expresó su descontento en redes sociales por la falta de agua caliente en el vestuario del Forge FC, tras un partido disputado bajo temperaturas extremas.

Nahuel Guzmán festeja un gol de Tigres | MEXSPORT

El encuentro de Tigres UANL en la Concacaf Champions Cup contra el Forge FC se jugó en condiciones climáticas adversas en Hamilton, Ontario. Con una sensación térmica que alcanzó los –14 grados centígrados, los futbolistas tuvieron que tomar precauciones extremas, utilizando incluso pasamontañas para protegerse del frío.

¿Qué dijo Nahuel Guzmán sobre las condiciones ante Forge?

Tras el partido, el portero felino, Nahuel Guzmán, utilizó sus redes sociales para señalar una irregularidad en las instalaciones del equipo local. Su comentario fue una respuesta directa a un video publicado por el club canadiense que mostraba la intensa nevada sobre el terreno de juego.

Nahuel Guzmán l IMAGO7

"Sí. Se ve que hacía tanto frío que no llegó a calentarse el agua del vestidor visitante", escribió el ‘Patón’ Guzmán. Su queja se produjo después del empate 1-1 en el partido de ida de los dieciseisavos de final del torneo continental, en el que Tigres busca un boleto para el próximo Mundial de Clubes.

Tigres apunta alto en el torneo

Al finalizar el encuentro, la plantilla de Tigres se dirigió directamente a su hotel de concentración antes de emprender el viaje de vuelta a México. El equipo ahora debe prepararse para su próximo compromiso de la Liga MX, donde enfrentará a Santos Laguna en la Jornada 7 del Clausura 2024.

El conjunto universitario tiene altas expectativas, especialmente por la mejoría que algunos elementos de la plantilla han mostrado, como es el caso de Marcelo Flores, quien ha sorprendido con aportaciones importantes al club.

Nahuel Guzmán | IMAGO7
