VIDEO: Explota ducto de Pemex; evacúan colonias y suman dos incendios en menos de 24 horas

La alerta se encendió —otra vez— en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de que este miércoles se reportara un incendio en un ducto ubicado en Real de Rosarito, Baja California, provocando una evacuación masiva de colonias cercanas.

De acuerdo con los reportes preliminares, una fuga en la infraestructura petrolera desencadenó el siniestro, generando una columna de humo negro visible desde varios puntos de la localidad.

En videos difundidos en redes sociales se observan las llamas activas muy cerca de zonas habitadas. Las autoridades locales decidieron evacuar de forma preventiva a los residentes, ante el peligro inminente por la cercanía del fuego a zonas habitadas.

Segundo incendio de Pemex en menos de un día

Pero el caso en Baja California no fue el único. Apenas un día antes, el martes 3 de febrero, se reportó otro conato de incendio en la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos (TASPP), en Coatzacoalcos, Veracruz.

Según se informó, el siniestro se habría originado en un ducto que conecta al patín de medición de gasolina, obligando a evacuar de forma interna a varios obreros.

“El tanque estaba a punto de explotar”, aseguraron los trabajadores que vivieron el susto de cerca.

Los equipos contraincendio de Pemex llegaron a tiempo para cerrar válvulas y contener el fuego. Afortunadamente, no se reportaron víctimas ni lesionados en ese incidente.

¿Qué está pasando en Pemex?

Con dos incidentes en menos de 24 horas, los reflectores vuelven a apuntar hacia la infraestructura de Pemex, una empresa ya acostumbrada a operar en medio de alertas, fugas e incendios. La proximidad de ductos a zonas urbanas, además, eleva el nivel de riesgo y de críticas sobre la falta de mantenimiento.

Hasta el momento, Pemex no ha emitido un comunicado oficial sobre el siniestro en Rosarito. Mientras tanto, los habitantes de la zona esperan respuestas… y más seguridad.

