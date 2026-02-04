Aparecen iguanas congeladas: el gobierno te dice qué hacer con ellas

En Florida, el frío no solo caló en los huesos de los residentes, también dejó paralizadas —literalmente— a cientos de iguanas verdes. Sí, esas mismas que pasean campantes por jardines y árboles ahora están cayendo al suelo como si fueran fruta madura. ¿El motivo? Las temperaturas extremas que han llegado a niveles inusuales para el estado.

Pero esto, que podría parecer una postal exótica o incluso divertida, es en realidad una orden de ataque. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) emitió una orden ejecutiva que autoriza a cualquier persona —ciudadanos o profesionales— a retirar iguanas de su hábitat sin permiso alguno.

Son cientos las iguanas que están quedándose congeladas en la Florida / Redes Sociales

“La vida de Disney se acabó para estos animales”, lanzó tajante Ron Magill, experto del Zoológico de Miami, en entrevista con CNN.

¿Por qué caen las iguanas?

Las iguanas verdes son reptiles de sangre fría. Cuando la temperatura baja de los 4°C, pierden el control muscular y entran en un estado de animación suspendida, quedando completamente inmóviles. De ahí las imágenes impactantes: iguanas rígidas cayendo como proyectiles de los árboles.

“Una vez que sale el sol y las temperaturas suben, las iguanas ‘resucitan’ y recuperan su agresividad y movilidad habitual”, advierte Magill, ya que las iguanas no están muertas.

El gobierno del estado pide matarlas lo más humanamente posible para que dejen de sufrir / Redes Sociales

Operación limpieza

La lógica del gobierno es simple: aprovechar que están vulnerables para retirarlas en masa. Esta especie invasora ha causado daños millonarios en la infraestructura, afectado la flora y fauna nativa, y convertido patios y canales en zonas de guerra ecológica.

Cambio de reglas en tiempo récord

La llegada constante de frentes fríos en 2026 empujó a Florida a relajar sus históricas regulaciones sobre el manejo de especies invasoras. Ya no hay tiempo para papeleo: la prioridad es erradicarlas de inmediato antes de que el calor vuelva y se desate el caos.