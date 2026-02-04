Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Aparecen iguanas congeladas: el gobierno te dice qué hacer con ellas

Las especies se han convertido en una plaga para el estado de Florida / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 16:09 - 04 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los reptiles caen de los árboles en Florida y la gente las está recolectando

En Florida, el frío no solo caló en los huesos de los residentes, también dejó paralizadas —literalmente— a cientos de iguanas verdes. Sí, esas mismas que pasean campantes por jardines y árboles ahora están cayendo al suelo como si fueran fruta madura. ¿El motivo? Las temperaturas extremas que han llegado a niveles inusuales para el estado.

Pero esto, que podría parecer una postal exótica o incluso divertida, es en realidad una orden de ataque. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) emitió una orden ejecutiva que autoriza a cualquier persona —ciudadanos o profesionales— a retirar iguanas de su hábitat sin permiso alguno.

Son cientos las iguanas que están quedándose congeladas en la Florida / Redes Sociales

“La vida de Disney se acabó para estos animales”, lanzó tajante Ron Magill, experto del Zoológico de Miami, en entrevista con CNN.

 ¿Por qué caen las iguanas?

Las iguanas verdes son reptiles de sangre fría. Cuando la temperatura baja de los 4°C, pierden el control muscular y entran en un estado de animación suspendida, quedando completamente inmóviles. De ahí las imágenes impactantes: iguanas rígidas cayendo como proyectiles de los árboles.

“Una vez que sale el sol y las temperaturas suben, las iguanas ‘resucitan’ y recuperan su agresividad y movilidad habitual”, advierte Magill, ya que las iguanas no están muertas.
El gobierno del estado pide matarlas lo más humanamente posible para que dejen de sufrir / Redes Sociales

Operación limpieza

La lógica del gobierno es simple: aprovechar que están vulnerables para retirarlas en masa. Esta especie invasora ha causado daños millonarios en la infraestructura, afectado la flora y fauna nativa, y convertido patios y canales en zonas de guerra ecológica.

Cambio de reglas en tiempo récord

La llegada constante de frentes fríos en 2026 empujó a Florida a relajar sus históricas regulaciones sobre el manejo de especies invasoras. Ya no hay tiempo para papeleo: la prioridad es erradicarlas de inmediato antes de que el calor vuelva y se desate el caos.

Con esta acción, los habitantes de Florida estarían controlando la plaga de iguanas / Redes Sociales
Últimos videos
Lo Último
17:24 ¿Nuevo estadio? Cruz Azul y la Jefa de Gobierno de la CDMX se reúnen para afinar detalles
17:16 Pavel Pardo defiende posible llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana
17:12 Ochoa y el AEL Limassol sorprenden en Chipre y avanzan a semifinales de Copa
17:09 México emite alerta de viaje para no ir a Irán, Líbano e Israel ¿Pero por qué?
16:54 Manchester City sella su pase a la Final de la Carabao Cup tras golear al Newcastle
16:53 Inter de Milán se impone al Torino y avanza en la Copa de Italia
16:41 Athletic Bilbao, con gol de último minuto, vence a Valencia y accede a Semifinales de Copa del Rey
16:36 El PLAN de AGUIRRE para FIDALGO y OBED VARGAS; MUNDIAL a la vista
16:15 Moisés Muñoz revela pactos en el Tri: "Un patrocinador lo llevó al Mundial"
16:09 Aparecen iguanas congeladas: el gobierno te dice qué hacer con ellas
Tendencia
1
Futbol Pumas: Efraín Juárez defiende su planteamiento a pesar de la goleada sufrida ante San Diego
2
Futbol Simeone se ilusiona con Obed Vargas y el resto de los fichajes invernales del Atlético
3
Empelotados Reconocido exdirectivo se une a Fox Sports México como nuevo especialista
4
Futbol Nacional Fidalgo al Tri: FMF inicia trámites ante FIFA para convocar al Maguito
5
Futbol ¡De Puskas! Así fue el golazo de chilena de Robert Morales ante San Diego
6
Empelotados ‘Partido de mier…’: Daniel Brailovsky y Ángel García Toraño fueron sorprendidos opinando sobre el juego de Tigres
Te recomendamos
¿Nuevo estadio? Cruz Azul y la Jefa de Gobierno de la CDMX se reúnen para afinar detalles
Futbol Nacional
04/02/2026
¿Nuevo estadio? Cruz Azul y la Jefa de Gobierno de la CDMX se reúnen para afinar detalles
Pavel Pardo defiende posible llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana
Futbol
04/02/2026
Pavel Pardo defiende posible llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana
Ochoa y el AEL Limassol sorprenden en Chipre y avanzan a semifinales de Copa
Futbol
04/02/2026
Ochoa y el AEL Limassol sorprenden en Chipre y avanzan a semifinales de Copa
México emite alerta de viaje para no ir a Irán, Líbano e Israel ¿Pero por qué?
Contra
04/02/2026
México emite alerta de viaje para no ir a Irán, Líbano e Israel ¿Pero por qué?
Manchester City sella su pase a la Final de la Carabao Cup tras golear al Newcastle
Futbol Internacional
04/02/2026
Manchester City sella su pase a la Final de la Carabao Cup tras golear al Newcastle
Inter de Milán se impone al Torino y avanza en la Copa de Italia
Futbol
04/02/2026
Inter de Milán se impone al Torino y avanza en la Copa de Italia