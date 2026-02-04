Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Athletic Bilbao, con gol de último minuto, vence a Valencia y accede a Semifinales de Copa del Rey

Athletic Bilbao eliminó al Valencia en la Copa del Rey | GROSBY
Athletic Bilbao eliminó al Valencia en la Copa del Rey | GROSBY
Rafael Trujillo 16:41 - 04 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Con una combinación de los hermanos Williams, el equipo vasco da un paso rumbo al título

Athletic Bilbao sufrió más de lo esperado pero ya está instalado en las Semifinales de la Copa del Rey. Con un gol de último minuto de Iñaki Williams, los vascos consiguieron su pase al Final Four dejando en el camino al Valencia.

Por séptima temporada consecutiva Bilbao consiguió su boleto al Final Four, afianzándose como el segundo mejor equipo en la historia del torneo, sólo por detrás del Barcelona. Ahora, quiere llegar a su segunda final en los últimos tres años.

Athletic Bilbao es el segundo mejor equipo de la Copa del Rey | AP

Gol de último minuto

El camino rumbo a la Semifinal no fue sencillo para el Athletic. Demostrando su mal momento en la presente temporada, el equipo tuvo que esperar hasta el tiempo añadido para poder marcar el gol que les dio el pase a la Semifinal.

En una gran combinación de hermanos, Nico Williams logró encontrar a su hermano Iñaki dentro del área, quien de primera intención definió de pierna derecha, para así marcar el tanto de la ventaja y la clasificación a la siguiente ronda.

Athletic Bilbao pasó a Semifinales de Copa del Rey | AP

Umar Sadiq el protagonista

Previo al gol en tiempo añadido Umar Sadiq había sido el protagonista del partido pues, al minuto 25 marcó el primer gol del encuentro. Desafortunadamente para el nigeriano fue en en propia puerta dándole la ventaja al Athletic.

Sin embargo, 10 minutos más tarde, el propio Sadiq sería el encargado de emparejar el partido. El delantero de Valencia aprovechó un grave error del portero mexicano Alex Padilla, quien dejó el balón en el área chica tras un mal control con las manos, para poner el 1-1 en el marcador.

Copa del Rey | @ copadelreyRFEF_

Athletic a siguiente ronda

Afortunadamente para Padilla y el Athletic, los hermanos Williams lograron combinarse para el gol de la clasificación. Con este resultado, el cuadro de Bilbao logró unirse al Barcelona y Real Sociedad (venció hoy a Alavés) como los equipos en Semifinales. Ahora sólo esperan el resultado del Atlético de Madrid vs Betis para definir al Final Four.

El viernes 6 de febrero se realizará el sorteo de Semifinales de la Copa del Rey, la única fase de la competición que se disputa a doble partido. Con esto conoceremos los dos duelos que definirán la Gran Final del torneo de copa que se jugará, un año más, en el Estadio de La Cartuja.

Últimos videos
Lo Último
17:24 ¿Nuevo estadio? Cruz Azul y la Jefa de Gobierno de la CDMX se reúnen para afinar detalles
17:16 Pavel Pardo defiende posible llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana
17:12 Ochoa y el AEL Limassol sorprenden en Chipre y avanzan a semifinales de Copa
17:09 México emite alerta de viaje para no ir a Irán, Líbano e Israel ¿Pero por qué?
16:54 Manchester City sella su pase a la Final de la Carabao Cup tras golear al Newcastle
16:53 Inter de Milán se impone al Torino y avanza en la Copa de Italia
16:41 Athletic Bilbao, con gol de último minuto, vence a Valencia y accede a Semifinales de Copa del Rey
16:36 El PLAN de AGUIRRE para FIDALGO y OBED VARGAS; MUNDIAL a la vista
16:15 Moisés Muñoz revela pactos en el Tri: "Un patrocinador lo llevó al Mundial"
16:09 Aparecen iguanas congeladas: el gobierno te dice qué hacer con ellas
Tendencia
1
Futbol Pumas: Efraín Juárez defiende su planteamiento a pesar de la goleada sufrida ante San Diego
2
Futbol Simeone se ilusiona con Obed Vargas y el resto de los fichajes invernales del Atlético
3
Empelotados Reconocido exdirectivo se une a Fox Sports México como nuevo especialista
4
Futbol Nacional Fidalgo al Tri: FMF inicia trámites ante FIFA para convocar al Maguito
5
Futbol ¡De Puskas! Así fue el golazo de chilena de Robert Morales ante San Diego
6
Empelotados ‘Partido de mier…’: Daniel Brailovsky y Ángel García Toraño fueron sorprendidos opinando sobre el juego de Tigres
Te recomendamos
¿Nuevo estadio? Cruz Azul y la Jefa de Gobierno de la CDMX se reúnen para afinar detalles
Futbol Nacional
04/02/2026
¿Nuevo estadio? Cruz Azul y la Jefa de Gobierno de la CDMX se reúnen para afinar detalles
Pavel Pardo defiende posible llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana
Futbol
04/02/2026
Pavel Pardo defiende posible llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana
Ochoa y el AEL Limassol sorprenden en Chipre y avanzan a semifinales de Copa
Futbol
04/02/2026
Ochoa y el AEL Limassol sorprenden en Chipre y avanzan a semifinales de Copa
México emite alerta de viaje para no ir a Irán, Líbano e Israel ¿Pero por qué?
Contra
04/02/2026
México emite alerta de viaje para no ir a Irán, Líbano e Israel ¿Pero por qué?
Manchester City sella su pase a la Final de la Carabao Cup tras golear al Newcastle
Futbol Internacional
04/02/2026
Manchester City sella su pase a la Final de la Carabao Cup tras golear al Newcastle
Inter de Milán se impone al Torino y avanza en la Copa de Italia
Futbol
04/02/2026
Inter de Milán se impone al Torino y avanza en la Copa de Italia