Athletic Bilbao, con gol de último minuto, vence a Valencia y accede a Semifinales de Copa del Rey

Athletic Bilbao sufrió más de lo esperado pero ya está instalado en las Semifinales de la Copa del Rey. Con un gol de último minuto de Iñaki Williams, los vascos consiguieron su pase al Final Four dejando en el camino al Valencia.

Por séptima temporada consecutiva Bilbao consiguió su boleto al Final Four, afianzándose como el segundo mejor equipo en la historia del torneo, sólo por detrás del Barcelona. Ahora, quiere llegar a su segunda final en los últimos tres años.

Athletic Bilbao es el segundo mejor equipo de la Copa del Rey | AP

Gol de último minuto

El camino rumbo a la Semifinal no fue sencillo para el Athletic. Demostrando su mal momento en la presente temporada, el equipo tuvo que esperar hasta el tiempo añadido para poder marcar el gol que les dio el pase a la Semifinal.

En una gran combinación de hermanos, Nico Williams logró encontrar a su hermano Iñaki dentro del área, quien de primera intención definió de pierna derecha, para así marcar el tanto de la ventaja y la clasificación a la siguiente ronda.

Athletic Bilbao pasó a Semifinales de Copa del Rey | AP

Umar Sadiq el protagonista

Previo al gol en tiempo añadido Umar Sadiq había sido el protagonista del partido pues, al minuto 25 marcó el primer gol del encuentro. Desafortunadamente para el nigeriano fue en en propia puerta dándole la ventaja al Athletic.

Sin embargo, 10 minutos más tarde, el propio Sadiq sería el encargado de emparejar el partido. El delantero de Valencia aprovechó un grave error del portero mexicano Alex Padilla, quien dejó el balón en el área chica tras un mal control con las manos, para poner el 1-1 en el marcador.

Copa del Rey | @ copadelreyRFEF_

Athletic a siguiente ronda

Afortunadamente para Padilla y el Athletic, los hermanos Williams lograron combinarse para el gol de la clasificación. Con este resultado, el cuadro de Bilbao logró unirse al Barcelona y Real Sociedad (venció hoy a Alavés) como los equipos en Semifinales. Ahora sólo esperan el resultado del Atlético de Madrid vs Betis para definir al Final Four.