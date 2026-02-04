Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

El inverosímil penalti que marcó la remontada de la Real Sociedad ante Alavés en la Copa del Rey

Real Sociedad se sobrepuso a un polémico penal | GROSBY
Real Sociedad se sobrepuso a un polémico penal | GROSBY
Rafael Trujillo 17:52 - 04 febrero 2026
El partido de Cuartos de Final de Copa del Rey vivió un momento surrealista en el arbitraje

La Real Sociedad selló este miércoles su clasificación a las Semifinales de la Copa del Rey tras imponerse al Deportivo Alavés en un encuentro que estuvo marcado una remontada y una jugada arbitral que no pasó desapercibida.

El conjunto donostiarra tuvo que sobreponerse a un inicio complicado y a un momento clave del partido que incluyó un penalti señalado tras revisión del VAR, una acción que resultó determinante en el desarrollo de la eliminatoria.

Desde los primeros minutos, el duelo presentó dificultades para la Real Sociedad, que se vio obligada a remar contracorriente en dos ocasiones distintas. Sin embargo, el equipo encontró sostén en la figura de Álex Remiro, quien fue protagonista al detener un penalti en una acción que generó debate y atención mediática por la forma en la que se produjo.

El penalti

La jugada ocurrió en la segunda mitad, cuando el marcador reflejaba un 2-1 para el Alavés. En una acción dentro del área, Toni Martínez, autor del segundo tanto de Alavés, disputaba un balón cuando Caleta-Car lo sujetó de la camiseta y se la levantó por encima de la cabeza, impidiéndole la visión al delantero. En primera instancia, el árbitro central no señaló la infracción, pese a la evidente sujeción.

Caleta-Car tuvo una sujeción muy clara | CAPTURA

Minutos después, el VAR intervino y recomendó la revisión de la acción. El silbante acudió al monitor, analizó la jugada y finalmente decretó la pena máxima, además de mostrar la cartulina al defensor del conjunto txuri urdin. El encargado de ejecutar el penalti fue el propio Toni Martínez quien, a diferencia de su primer penal, se encontró con una destacada intervención de Álex Remiro, que detuvo el disparo y mantuvo con vida a su equipo en un momento determinante del partido.

Esa atajada resultó un punto de inflexión. La Real Sociedad tomó impulso tras la acción y logró reaccionar rápidamente en el juego, lo que le permitió darle la vuelta al marcador gracias a las anotaciones de Guedes y Oskarsson, sellando así la remontada en el encuentro.

La interpretación arbitral

Desde el análisis arbitral, la jugada fue respaldada por especialistas. De acuerdo con páginas enfocadas en el arbitraje como Archivo VAR, la decisión fue correcta conforme al reglamento. En redes sociales señalaron: "Caleta-Car agarra de la camiseta a Toni Martínez, quitándosela e impidiéndole continuar la acción. 𝗣𝗘𝗡𝗔𝗟𝗧𝗜 𝗖𝗟𝗔𝗥𝗢", publicación que reforzó la interpretación del colegiado Quintero González tras la revisión en el monitor.

Real Sociedad y Alavés vieron un claro penal | CAPTURA

Llegan a Semifinales

Con este resultado, la Real Sociedad se convirtió en uno de los equipos clasificados a las semifinales de la Copa del Rey, acompañando al Barcelona y al Athletic Club. Los tres clubes se mantienen a la espera de que se dispute el encuentro entre Atlético de Madrid y Real Betis, del cual saldrá el último semifinalista. Posteriormente, el sorteo programado para este viernes definirá los cruces rumbo a la final del torneo.

La eliminatoria dejó como uno de sus momentos más recordados la acción del penalti revisado por el VAR y la intervención de Remiro, una jugada que influyó directamente en el desenlace del partido y en el pase de la Real Sociedad a la siguiente ronda del certamen copero.

Real Sociedad vence 2-1 a Barça | AP
