¡Se cayó ChatGPT! Usuarios reportan fallas globales y OpenAI responde

Desde las 11:00 de la mañana, internautas comenzaron a notar que ChatGPT no cargaba, fallaba la app y el sitio web se caía constantemente. La incertidumbre creció y en redes sociales las búsquedas explotaron con frases como:

“Se cayó ChatGPT”

“ChatGPT está fallando”

“¿Sólo a mí no me funciona?”

De acuerdo con Down Detector, el 93% de los problemas estaban relacionados con la carga de la plataforma, 4% con la aplicación y 3% con el sitio web. Nada funcionaba como debía.

ChatGPT ha presentado problemas durante todo este miércoles / FREEPIK

¿Qué dijo OpenAI?

Hasta pasado el mediodía, OpenAI no había emitido ningún comunicado oficial, lo que encendió aún más las alarmas de los usuarios. No fue sino hasta más tarde que la propia empresa explicó que estaban enfrentando “tasas de error elevadas” en varios componentes clave del sistema.

“El sistema empezó a experimentar tasas de error elevadas en varios componentes clave de la plataforma, lo que afectó tanto a ChatGPT como a las APIs y provocó fallos generalizados en las solicitudes y el acceso al servicio”, explicó su página oficial.

Los ingenieros de OpenAI identificaron el problema, aplicaron mitigaciones y pusieron el sistema en fase de monitoreo.

¿Qué falló y qué se salvó?

Los más afectados fueron los servicios de chat y las tareas de fine-tuning, registrando disponibilidad por debajo del 99.8%, un número preocupante para una plataforma que opera a escala global.

Los reportes indicaban: “Después de las 5:30 p. m. se notificó que el servicio se restableció casi en su totalidad”.

Los usuarios se han estado quejando ante las fallas del buscador / FREEPIK

Pero no todo fue tragedia. Herramientas como la generación de imágenes, GPTs personalizados, modo voz, Codex, los conectores externos y el modelo de IA Sora continuaron funcionando con normalidad.

¿Y ahora qué?

Millones de usuarios —tanto casuales como empresariales— que dependen de los servicios de OpenAI se vieron afectados durante más de una hora. Muchos expresaron su frustración por depender tanto de una sola herramienta de IA para tareas escolares, laborales y hasta creativas.