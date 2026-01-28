Robert Moreno, despedido por dejar los fichajes del Sochi en manos de ChatGPT

El mundo del fútbol profesional ha quedado perplejo tras las explosivas declaraciones de Andrei Orlov, ex director general del Sochi de Rusia, quien lanzó una acusación sin precedentes contra el técnico español Robert Moreno. Según el directivo, el exseleccionador de la Roja habría delegado responsabilidades críticas —desde fichajes hasta la logística de viajes— a la Inteligencia Artificial.

Robert Moreno, exentrenador del Sochi de Rusia | IG: robertmoreno

La respuesta de Moreno: "Solo lo usé como traductor"

La controversia estalló cuando Orlov detalló cómo Moreno supuestamente utilizaba ChatGPT como su principal asesor deportivo. Según el relato del exdirectivo, el técnico introducía datos de plataformas de rendimiento como Wyscout en el chat para determinar qué delanteros contratar.

"Moreno introdujo los datos de los candidatos en ChatGPT y la IA decidió que Artur Shushenachev era el mejor", afirmó Orlov.

El resultado de esta apuesta tecnológica no fue el esperado. Shushenachev tuvo un paso gris por el club durante la temporada 2024-2025, marcado por lesiones y un rendimiento irregular que lo mantuvo fuera de las canchas gran parte del torneo.

Más allá de lo deportivo, Orlov señaló que la dependencia tecnológica de Moreno rozó lo absurdo en la planificación logística. Se menciona un viaje a la remota provincia de Khabárovsk donde, siguiendo presuntas instrucciones del bot, la expedición del equipo terminó en un itinerario que dejó a los jugadores sin dormir durante 28 horas consecutivas.

Robert Moreno es acusado de usar IA | IG: robertmoreno

Para la directiva rusa, lo que comenzó como una modernización del club terminó convirtiéndose en una gestión automatizada que carecía del "ojo humano" necesario en el deporte de alto rendimiento.

Ante el revuelo internacional, Robert Moreno no tardó en romper el silencio. En declaraciones concedidas al Diario AS, el técnico catalán desmintió categóricamente que sus alineaciones o decisiones tácticas pasaran por un algoritmo.

El entrenador asegura que jamás ha utilizado IA para preparar partidos o elegir jugadores. Sin embargo, Admitió el uso de la herramienta únicamente para labores de traducción, dado que no domina el idioma ruso. Moreno sugiere que las acusaciones son falsas y carecen de fundamento profesional.