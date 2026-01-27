Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Carlos Salcido se sincera: “Cuando los futbolistas se retiran, muchos se divorcian”

Carlos Salcido en un evento del Salón de la Fama l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 15:25 - 27 enero 2026
El exjugador de las Chivas reveló sus percepción después del retiro

Carlos Salcido, exjugador de las Chivas, volvió a la reflectores para resaltar un tema importante por el que lidian diversos futbolistas después de su retiro, el exfutbolista señaló que muchos se divorcian debido a que pasan más tiempo en sus casas con la esposa.

“Yo me di cuenta por que un porcentaje de futbolistas se convierten en exfutbolistas. Parece un tema muy tonto, yo lo viví mucho, porque con mi señora empezaron a cambiar muchas cosas. Era un tema desde los 15  de desde los 15 años”, empezó resaltando ’Sa, sa’ con “Capitán Financiero”.

Carlos Salcido ante los medios en un evento del Salón de la Fama l IMAGO7

¿Cuál es el problema tras el retiro?

Salcido contó su experiencia: “Pero yo duré 18-19 años jugando futbol y después de retirado empecé a vivir 24 horas con mi señora. Haz de cuenta que volvimos ha ser novios, haz de cuenta que volvimos a casarnos, haz de cuenta que empecé a ver sus imperfecciones y ella también mis imperfecciones”

“Entonces te encuentras con un tema que vuelves y eso es muy difícil. No es broma más que tu extrañas más que no extrañas, cuanto tiempo. Es complicado porque empiezas a pelear a tener diferencias y esos problemitas esos mañana se hacen un problema grande”, resaltó.

Carlos Salcido en Veracruz l IMAGO7

¿Recibía una miseria?

Carlos Salcido recordó el salario que percibía en algún momento de su carrera: “Yo estaba en Selección, yo ya estaba jugando en Primera División y tenía un salario de (fuerzas) básicas, me estaban pagando como 7 mil pesos“, mencionó.

“Oye pareja, yo veo que más o menos estamos de la edad y ahí vamos. Tú también llevas como un año aquí en Selección.La neta, somos cuates y de aquí no va a salir, ¿cuánto ganas? Fíjate que yo tengo un problemita, estoy en Chivas, pero a mí me están pagando tanto“, mencionó.

Carlos Salcido como futbolista de Veracruz l IMAGO7

El oriundo de Ocotlán puso fin a su carrera a los 39 años después de más de 19 temporadas profesionales a la máxima en el que se consolidó como leyenda de las Chivas. Tuvo paso en cinco en cinco distintos clubes, Guadalajara, Tigres, Fulham, PSV y Tiburones Rojos.

En su momento el defensa mexicano de 34 años, Carlos Salcido, se retiró formalmente de la selección mexicana, así lo anunció en conferencia de prensa el propio jugador en 2014, meses después del Mundial de Brasil.

