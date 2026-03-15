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Futbol

Joao Pedro y 10 más: San Luis consigue un sufrido empate ante Pachuca

Joao Pedro tras anotarle gol a Pachuca I IMAGO7
Aldo Martínez
Aldo Martínez 19:18 - 14 marzo 2026
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Pese a su dominio en el juego, los Tuzos no lograron capitalizar su ataque y dejaron escapar la victoria

Bajo el imponente calor de San Luis y en el acogedor estadio rojiblanco, el Atletico de San Luis se impuso por la mínima antes los Tuzos del Pachuca, duelo correspondiente a la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX, mismo que se convirtió en la mejor exhibición del torneo para el cuadro de casa. 

Jornada 11 Atlético de San Luis vs Pacuca I IMAGO7

Joao Pedro intratable

El duelo que prometía ser uno de los más parejos de la jornada cumplió y con creces, siendo San Luis mejor en los primeros 45 y los Tuzos haciendo lo propio en la parte complementaria. 

Pese a ser un duelo de pocas anotaciones, ambos equipos le regalaron al respetable muchos momentos llenos de emoción, además de un gol anulado para cada escuadra en la segunda mitad.

Salomón Rondón tras anotar gol con Pachuca en Liga MX I IMAGO7

El equipo potosino desde el arranque del juego buscó la pelota, aunado a que los Tuzos respeto al local y lo dejó mover la pelota. Sin embargo, las ocasiones claras de gol llegaron para Pachuca con un gol anulado a Rondón y un par de disparos que se iban por encima de la portería. 

Las cosas cambiaron muy tarde en la primera mitad, cuando el hombre diferente de San Luis hizo su aparición. El italiano, Joao Pedro, volvió a mostrar el gran nivel futbolístico que tiene y tras un gran pase de Sebastián Pérez Bouquet, marcó su décimo gol de la campaña. 

Luis Quiñones de Pachuca disputando un balón vs Atlético de San Luis I IMAGO7

Pachuca en la línea del gol

La segunda mitad se vio plagada de balones en el área de los rojiblancos, pues la ofensiva de Pachuca busco desde el silbatazo empatar las acciones, pero su insistencia y su mala puntería término por pagar factura.

San Luis por su parte logró un par de chispazos en el ataque, incluyendo un golazo de Sébastien Salles-Lamonge, el cual fue anulado por una falta anterior y que ponía en riesgo los tres puntos del cuadro local.

Equipo del Atlético de San Luis reclamando al arbitro en Liga MX I IMAGO7

Al final la imponente delantera tuza conformada por Enner Valencia, Luis Quiñones, Víctor Guzmán y Salomón Rondón logró anotar en tanto del empate en el agónico minuto 90, mismo que no suficiente para una épica.

El partido terminó con 10 minutos de agregado y un empate valioso para el equipo local. Por su parte, Pachuca dejó ir tres puntos de oro y tendrá que esperar el resto de los resultados para conocer su posición en la tabla para el cierre de la Jornada 11.

Equipo de Pachuca tras empatar ante Atlético de San Luis en el Clausura 2026 I IMAGO7
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